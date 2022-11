ACI World: Istanbul Airport diventa il primo al mondo a ottenere l’airport accessibility accreditation

Airports Council International (ACI) World ha annunciato che IGA Istanbul Airport è diventato il primo aeroporto al mondo ad essere accreditato nell’ambito del suo nuovo Accessibility Enhancement Accreditation program, un programma unico nel suo genere dedicato all’accessibilità aeroportuale.

Il programma di accreditamento è stato lanciato all’inizio di quest’anno e prevede un percorso continuo di miglioramento nell’area dell’accessibilità per i passeggeri con disabilità, che include persone con disabilità fisiche e non apparenti. Questo livello di accreditamento raggiunto da IGA Istanbul Airport ACI World: Istanbul Airport diventa il primo al mondo a ottenere l’airport accessibility accreditationè progettato per aiutare gli aeroporti a misurare, valutare e migliorare la loro gestione e cultura dell’accessibilità. È stato sviluppato come collaborazione tra accessibility advocacy groups, airports, industry partners e ACI.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Siamo lieti che l’aeroporto di Istanbul, uno dei principali aeroporti globali, sia il primo ad essere accreditato nell’ambito dell’Accessibility Enhancement Accreditation program. Sono stati a lungo sostenitori dell’accessibilità e questo riconoscimento è una testimonianza del loro impegno per i viaggi aerei inclusivi. L’accessibilità ai viaggi aerei continua a essere una priorità per il settore e questo si è riflesso nel nostro recente lavoro di advocacy con i governi attraverso l’ICAO, nonché nelle risorse che stiamo sviluppando per gli aeroporti. Il contributo della comunità dell’accessibilità è stato assolutamente cruciale per questo programma, mentre lavoriamo per creare un sistema di trasporto aereo per tutte le persone, equo, inclusivo e accessibile. Speriamo di accogliere altri aeroporti nel prossimo anno”.

Kadri Samsunlu, CEO di IGA Istanbul Airport, ha dichiarato: “Consideriamo l’accessibilità un diritto umano fondamentale. Come IGA Istanbul Airport con il supporto dei nostri stakeholder, ci assicuriamo di fornire un trattamento equo, rispettoso e professionale nell’accesso ai nostri servizi per promuovere un ambiente eccezionale e creare una cultura inclusiva che supporti le persone con disabilità. Siamo orgogliosi di essere il primo aeroporto al mondo ad essere accreditato con l’ACI Accessibility Enhancement Accreditation program e continueremo a migliorare l’accessibilità su base continuativa, saremo solidali con tutte le comunità locali e internazionali e sosterremo l’inclusività e l’accessibilità”.

(Ufficio Stampa ACI World)