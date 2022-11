American Airlines e British Airways uniscono le operazioni al Terminal 8 dell’aeroporto di New York John F. Kennedy

In seguito ai lavori di ristrutturazione, American Airlines e British Airways sono pronte a dare il benvenuto ai passeggeri nel Terminal 8 dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York. A partire dal 1° dicembre, i passeggeri potranno apprezzare un’esperienza di viaggio di livello ancora più alto e comodi collegamenti grazie al concentramento delle operazioni delle due compagnie aeree, effettuato nell’ambito di un investimento congiunto di 400 milioni di dollari, che segna il completamento della prima fase di riqualificazione dell’aeroporto da parte della Port Authority di New York e del New Jersey.

Per celebrare il trasferimento di British Airways dal Terminal 7 al Terminal 8, Rick Cotton – Executive Director della Port Authority – si è unito a Robert Isom, CEO di American Airlines e a Sean Doyle, Chairman e CEO di British Airways per presentare ufficialmente l’area check-in ristrutturata, nuovi gate e lounge di livello globale.

“Il completamento del Terminal 8 è una pietra miliare dei nostri grandi sforzi per realizzare un JFK completamente nuovo e al passo con New York”, ha dichiarato Kathy Hochul, Governatrice dello Stato di New York. “Mi congratulo con American Airlines, British Airways e la Port Authority per aver fatto il primo passo di tanti che seguiranno in futuro. Continueremo la nostra stretta collaborazione per trasformare il JFK in un magnifico gateway globale che contribuirà a mantenere New York al centro della scena mondiale”.

Il concentramento delle operazioni sostiene il piano della Port Authority per trasformare il JFK in un aeroporto leader a livello mondiale. Il trasferimento di British Airways la avvicina alle sue compagnie aeree partner in quanto il Terminal 8 diventerà sede di otto vettori dell’Alleanza oneworld®. Iberia prevede di trasferirsi 1° dicembre e Japan Airlines prevede di trasferire le operazioni al Terminal 8 nel mese di maggio 2023.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro partner di lunga data, British Airways, che si unisce ad American e agli altri partner oneworld al Terminal 8”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American Airlines. “Come parte del nostro investimento per trasformare il JFK in un aeroporto leader a livello mondiale, siamo entusiasti di offrire ai passeggeri spazi più ampi, nuove aree di check-in ed eleganti lounge”.

Il concentramento delle operazioni di American e British Airways è reso possibile da un investimento di 400 milioni di dollari per la riqualificazione e l’ampliamento del Terminal 8. I principali miglioramenti operativi includono cinque nuovi gate e quattro nuove aree di parcheggio per aeromobili widebody, oltre a un sistema di smistamento bagagli ampliato e più efficiente. Il terminal è stato inoltre ampliato con nuovi spazi per oltre 12.000 metri quadri.

“Questa espansione del Terminal 8, che favorisce collegamenti ogni ora tra il JFK e Londra, è un esempio di ciò che accadrà al JFK, dove la nostra visione di un aeroporto di livello globale del XXI secolo si sta concretizzando da un capo all’altro dell’aeroporto”, ha dichiarato Rick Cotton, Executive Director della Port Authority “Grazie all’investimento di American Airlines e British Airways il Terminal 8, con cinque nuovi gate widebody, offre una migliore esperienza ai passeggeri e una maggiore capacità per i collegamenti transatlantici da e per il JFK. L’investimento dei nostri partner privati al Terminal 8 è una grande testimonianza di fiducia nel futuro dell’aeroporto e della regione”.

Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il lavoro di oltre 115 imprese Minority-owned (MBE) – imprese controllate da cittadini americani appartenenti a minoranze – e Women-owned (WBE) – a capitale femminile – che si sono aggiudicate contratti per un totale di oltre 150 milioni di dollari. American e British Airways sono inoltre orgogliose di collaborare con le imprese locali del Queens, New York, che si sono aggiudicate contratti per 33 milioni di dollari.

“Abbiamo annunciato il nostro investimento congiunto all’inizio del 2019 ed è un onore raggiungere questo importante traguardo insieme al nostro partner American Airlines”, ha commentato Sean Doyle, Chairman e CEO di British Airways. “Dal 1° dicembre, i nostri passeggeri e colleghi potranno apprezzare tutti i vantaggi che offre il Terminal 8”.

I passeggeri premium che viaggiano con entrambe le compagnie aeree potranno apprezzare al JFK un’esperienza di viaggio migliorata. All’arrivo, i passeggeri premium, saranno accolti nella nuova area check-in premium che offrirà un servizio personalizzato in stile concierge. Elementi architettonici accuratamente progettati definiranno inoltre uno spazio esclusivo per il check-in premium.

Una volta superati i controlli di sicurezza, tre lounge caratteristiche: Chelsea, Soho e Greenwich, mettono insieme il meglio di entrambe le compagnie e offrono ai passeggeri premium un’esperienza raffinata e accogliente prima del volo. Le due nuove lounge – Chelsea e Soho – sono state progettate con finiture originali di alto livello che evocano un senso unico dello spazio, elevando l’esperienza e il servizio offerti a ogni ospite.

La Chelsea Lounge offre uno champagne bar circolare, un’elegante e rilassante lounge con caminetto, lussuose docce e uno spazio dedicato alla ristorazione à la carte. L’elegante Soho Lounge è caratterizzata da ampie vetrate con una fantastica vista sull’aeroporto. La Flagship® Lounge di American sarà ribattezzata Greenwich Lounge e offrirà ampie poltrone, vini pregiati e portate ideate da chef.

Il progetto è stato diretto da Holt Construction, una delle principali imprese di gestione edile e di general contracting del Paese, con oltre 100 anni di esperienza. Gensler, studio di architettura e design leader a livello globale, è stata incaricata di progettare l’area check-in premium e le lounge, mentre il leader mondiale dell’ospitalità Sodexo Live! – attraverso la sua società SodexoMagic, gestita da una minoranza specifica – offrirà un’eccezionale selezione di food & beverage agli ospiti delle lounge.

Iberia si trasferisce nel nuovo Terminal 8 dell’aeroporto John F. Kennedy di New York con i suoi partner oneworld

Il 1° dicembre, Iberia si sposterà dal Terminal 7 al Terminal 8 recentemente ristrutturato e ampliato dell’aeroporto John F. Kennedy di New York, dove opererà insieme ad American Airlines, British Airways e Finnair. Con un investimento di 400 milioni di dollari nella ristrutturazione, espansione e miglioramento del terminal, la mossa avvicinerà i partner di oneworld.

L’investimento effettuato e la nuova sede al T8 forniranno un’esperienza migliore e senza soluzione di continuità per i clienti, supportando al contempo l’ambizioso piano dell’Autorità portuale di New York e del New Jersey per trasformare il JFK in un aeroporto globale chiave.

Sia Iberia che Level saranno situati nelle zone 6 e 7 dell’area check-in del Terminal 8. Iberia avrà quattro banchi check-in per i viaggiatori Economy e due aggiuntivi esclusivamente per i clienti Business e Top Tier.

Il nuovo T8 fornirà collegamenti più facili e veloci, nonché servizi premium migliorati, tra cui due Lounge VIP completamente nuove disponibili per i clienti Iberia che viaggiano in Bussiness e per i titolari di carte Iberia Plus Infinita, Singular, Platium e Gold.

Iberia ha già iniziato la sua stagione invernale, che va dal 29 ottobre al 25 marzo, segnata dal recupero di tutta la sua capacità pre-pandemia e da un fermo impegno nel mercato statunitense. Gli Stati Uniti continuano ad essere un mercato prioritario per Iberia, con la compagnia aerea che offre più voli e posti rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, prevede di offrire 589.000 posti, con un incremento del 15% rispetto al 2019, e circa 2.000 voli , il 21% in più rispetto all’anno prima della pandemia.

Iberia offrirà voli per sei destinazioni negli Stati Uniti questo inverno: Dallas, inaugurata nel giugno 2022, New York, Chicago, Miami, Los Angeles e Boston.

