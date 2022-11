Il Giappone ordina altri due Boeing KC-46A Tanker

Boeing si è aggiudicata un contratto per la fornitura di due ulteriori KC-46A Pegasus tankers per la Japan Air Self-Defense Force (JASDF), portando il totale a contratto per il Giappone a sei aerei. Boeing ha consegnato il primo KC-46A al Giappone nell’ottobre 2021 e un secondo nel febbraio 2022.

“La versatilità senza pari e le capacità multi-missione del KC-46A tanker supportano ulteriormente la missione di mobilità aerea di JASDF”, ha affermato James Burgess, vice president and KC-46 program manager. “La crescente flotta globale di KC-46A aumenta i vantaggi di interoperabilità per i nostri clienti, garantendo prontezza per la missione e valore per il loro investimento”.

“Questa ulteriore acquisizione di KC-46A rafforza l’alleanza USA-Giappone per supportare la sicurezza e la stabilità in tutta la regione del Pacifico”, ha affermato Will Shaffer, presidente di Boeing Japan. “Boeing è orgogliosa della nostra partnership duratura con il Giappone e non vediamo l’ora di supportare la flotta KC-46A della nazione che volerà per i decenni a venire”.

“Progettato per rifornire tutti gli aerei militari alleati e della coalizione compatibili con le procedure internazionali di rifornimento aereo, il collaudato Pegasus ha effettuato più di 10.000 sortite e sta consegnando milioni di libbre di carburante ogni mese alle forze alleate in tutto il mondo. Oltre al rifornimento di carburante, il KC-46A offre capacità multi-missione necessarie per la flotta del 21° secolo, tra cui data connectivity e personnel, cargo and aeromedical transportation.

Boeing ha consegnato 67 tanker KC-46A, di cui 65 all’U.S. Air Force e due al Giappone. Costruito sulla collaudata cellula del 767, con più di 1.200 aerei consegnati, e con più velivoli KC-46A operativi a livello globale rispetto a qualsiasi tanker ad eccezione del KC-135 costruito da Boeing, il Pegasus fornisce anche un’affidabilità cruciale per i clienti globali.

Il contratto è stato assegnato dalla U.S. Air Force attraverso il Foreign Military Sales process. Boeing costruisce aerei KC-46A per la U.S. Air Force, la JASDF e altri clienti alleati sulla sua linea di produzione 767 a Everett, Washington. Inoltre, i partner giapponesi di Boeing producono il 16% della struttura della cellula del KC-46A. JASDF opera anche quattro aerei KC-767 di precedente generazione costruiti da Boeing“, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)