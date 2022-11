SAS riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fisacale

SAS ha riportato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale. “Durante il quarto trimestre, abbiamo registrato il maggior numero di passeggeri dall’inizio della pandemia. La nostra capacità è aumentata del 15% rispetto al terzo trimestre ed è cresciuta del 52% anno su anno. Siamo anche orgogliosi di vedere che il nostro indice di soddisfazione è in aumento, il che significa che non solo i nostri stimati clienti continuano a sceglierci, ma indica anche che stanno apprezzando la nostra offerta di prodotti.

La domanda complessiva di viaggi è stata buona durante l’estate e la tendenza è proseguita per tutto il quarto trimestre, con una lieve flessione prevista in ottobre. Stiamo ora entrando nei mesi invernali più lenti, ma ci stiamo preparandoci per un’altra stagione estiva attiva nel 2023 e stiamo assumendo per essere in grado di soddisfare l’aumento della domanda previsto in futuro.

SAS continua a fare progressi nel piano di trasformazione SAS FORWARD e abbiamo raggiunto importanti traguardi nel Chapter 11 process durante il quarto trimestre. Ad agosto, SAS si è assicurata 700 milioni di dollari in debtor-in-possession (DIP) financing da Apollo Global Management. Questo sostanziale impegno finanziario ci offre una solida posizione finanziaria per sostenere le nostre operazioni durante tutto il Chapter 11 process. Negli ultimi mesi abbiamo stretto accordi con i lessors in merito a concessioni e varie iniziative di risparmio in linea con i nostri obiettivi.

Non vediamo l’ora di continuare la collaborazione con tutti i nostri stakeholder, di avere successo con il piano SAS FORWARD e di diventare una compagnia aerea competitiva e finanziariamente solida”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.

Nel quarto trimestre (agosto 2022 – ottobre 2022) SAS ha riportato entrate per MSEK 10.651 (5.762). Income before tax (EBT) pari a MSEK -1.701 (-945), income before tax and items affecting comparability pari a MSEK -1.626 (-911). Net income per il periodo: MSEK -1.238 (-744). Utile per azione ordinaria: SEK -0,17 (-0,12)

Durante l’anno fiscale (novembre 2021 – ottobre 2022) SAS ha riprotato entrate pari a MSEK 31.824 (13.958). Income before tax (EBT) pari a MSEK -7.846 (-6.525), income before tax and items affecting comparability pari a MSEK -7.941 (-6.382). Net income per il periodo: MSEK -7.048 (-6.523). Utile per azione ordinaria: SEK -0,97 (-0,94).

“Siamo entrati nella stagione invernale e rimaniamo cauti a causa delle incertezze prevalenti in tutto il mondo. Il traffico da e per l’Asia rimane influenzato dalle restrizioni COVID-19 e dalla situazione geopolitica nell’Europa orientale, mentre lo spazio aereo russo rimane chiuso. Rispetto allo scorso inverno, SAS ha notato un aumento generale della domanda di viaggi sia verso le classiche destinazioni sciistiche che verso le destinazioni di vacanza più calde. Per il programma invernale SAS continua ad aprire nuove rotte e pianifica più voli verso destinazioni popolari. Durante il prossimo inverno SAS opererà più di 170 rotte verso 90 destinazioni.

Guardando avanti alla prossima stagione estiva, ci stiamo preparando per assunzioni e riassunzioni sostanziali che sono state avviate per soddisfare la prevista crescente domanda futura.

Il piano SAS FORWARD include il posizionamento di SAS come leader nell’aviazione sostenibile. SAS continuerà a investire in aeromobili moderni a basso consumo di carburante, carburanti sostenibili per l’aviazione, tecnologie emergenti e prodotti e servizi sostenibili. Entro il 2025 ridurremo le nostre emissioni di CO2 di almeno il 25% rispetto al 2005. Durante il trimestre abbiamo firmato un’importante lettera di supporto con Heart Aerospace per l’opzione di aggiungere il loro nuovo velivolo elettrico ES-30 alla SAS regional aircraft fleet. Questo ha il potenziale per essere un passo significativo nel viaggio verso la sostenibilità di SAS, consentendo voli a emissioni zero su rotte all’interno della Scandinavia.

Apprezziamo il feedback che riceviamo dai nostri passeggeri. Stiamo cercando di aumentare la personalizzazione e migliorare i nostri strumenti digitali, oltre a sviluppare partnership per aumentare la nostra offerta ai clienti. Continueremo a lanciare nuove rotte e aumenteremo le nostre frequenze.

Ci stiamo impegnando con altre parti interessate come parte della fase successiva del Chapter 11 process. I miei colleghi di SAS stanno lavorando sodo e stanno facendo del loro meglio per garantire che ogni aspetto del percorso del cliente sia il migliore possibile. Sono estremamente grato per tutti i loro sforzi.

Come sempre, non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo dei nostri aerei”, conclude Anko van der Werff.

SAS inoltre informa che e i sindacati del personale di cabina in Norvegia Norsk Kabinforening (NKF) e SAS Norge Kabinforening (SNK), hanno raggiunto oggi un accordo e hanno firmato un contratto collettivo con durata fino al 31 marzo 2024. L’accordo prevede in gran parte un’estensione dei termini dell’accordo esistente dal 2020, con alcune piccole modifiche, oltre ad un aumento di stipendio.

“È importante che abbiamo raggiunto un accordo con le associazioni di cabina norvegesi. Ora continueremo a lavorare sul piano SAS FORWARD e ci assicureremo di realizzarlo nella sua interezza”, afferma il negoziatore, Svein Henriksen.

“A seguito di un mercato cambiato per i viaggi aerei e di due anni di pandemia, SAS si trova attualmente in una situazione storicamente difficile. Il piano di ristrutturazione della società SAS FORWARD è stato lanciato in risposta a questo e la compagnia sta attraversando un Chapter 11 process per rendere possibile la realizzazione di questo piano. Il prerequisito per il successo del piano SAS FORWARD è che tutte le parti contribuiscano, sia interne che esterne. Quella trasformazione continua in pieno vigore. L’obiettivo è garantire una compagnia forte e attraente per i nostri clienti e per il futuro”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)