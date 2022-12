Korean Air diventa nuovo operatore dell’Airbus A321neo

Korean Air è diventata un nuovo operatore della A320 Family, in seguito alla recente consegna del primo dei 30 aeromobili ordinati con Airbus.

“L’A321neo di Korean Air è dotato della nuova Airbus Airspace cabin, che offre funzionalità widebody premium al single aisle market.

Gli aerei A321neo di KAL sono dotati di motori Pratt & Whitney GTF™. L’A321neo porta una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni per posto rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente.

Ciò consente a Korean Air di beneficiare di una maggiore efficienza ed essere in grado di raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità, riducendo al contempo i costi operativi.

Korean Air diventa la prima compagnia aerea in Asia a prendere in consegna un A321neo con complete Airspace cabin. Questa presenta nuovi sistemi di illuminazione e atmosfera, cappelliere più grandi e piena connettività, offrendo ai passeggeri i massimi livelli di comfort in volo. La Airspace cabin offre anche hygienic space and antimicrobial surfaces in tutti i lavatories”, afferma Airbus.

“Per la sua flotta A321neo, Korean Air ha specificato un layout a due classi ad alto comfort, con otto sedili completamente reclinabili in Business Class e 174 in Economy.

KAL è cliente di lunga data di Airbus al di fuori dell’Europa, avendo effettuato il suo primo ordine nel 1974. La flotta della compagnia aerea comprende attualmente 50 aeromobili Airbus, tra cui l’A220, l’A330 e l’A380. Nel segmento a corridoio singolo, l’A321neo integrerà la flotta A220 della compagnia aerea consentendo la massima flessibilità operativa.

Alla fine di ottobre 2022, la A320neo Family aveva ricevuto oltre 8.500 ordini da oltre 130 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

I motori Pratt & Whitney GTF™ equipaggiano il primo aereo A321neo di Korean Air

Pratt & Whitney si unisce a Korean Air nell’annunciare la consegna del primo Airbus A321neo della compagnia aerea, che sarà operato a partire da dicembre. L’aereo è il primo di un massimo di 50 aeromobili A321neo per i quali la compagnia aerea ha selezionato i motori GTF nel 2020. Nel 2021 Korean Air è entrata a far parte del Pratt & Whitney GTF MRO network, fornendo disassembly, assembly and test capabilities per i motori GTF per la A320neo Family.

“Siamo lieti di ricevere il nostro primo A321neo, che sarà una grande risorsa per la nostra flotta, il network e i passeggeri”, ha dichiarato Soo Keun Lee, executive vice president and chief safety & operation officer of Korean Air. “Questo A321neo di nuova generazione a basso consumo di carburante porterà l’esperienza dei nostri clienti a un nuovo livello”.

Korean Air e Pratt & Whitney hanno iniziato la loro relazione più di 60 anni fa, volando aerei Boeing 707 alimentati da motori JT3D. Pratt & Whitney equipaggia più di 70 aeromobili con la compagnia aerea, compresi gli aeromobili Airbus A220 con motori GTF, nonché gli aeromobili Airbus A330, Boeing 747 e 777. Korean Air opera anche una flotta di 10 aeromobili Airbus A380 alimentati dal motore Engine Alliance GP7200, una joint venture tra Pratt & Whitney e General Electric.

“Korean Air diventa la quinta compagnia aerea a gestire due diverse flotte di aeromobili con motore GTF”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Pratt & Whitney è in una posizione unica per soddisfare le esigenze delle compagnie aeree nelle più recenti single-aisle fleet, con motori GTF che equipaggiano aeromobili che trasportano da 96 a 244 passeggeri e volano fino a 4.700 miglia nautiche”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, oltre a costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la famiglia Airbus A320neo. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%.

Certificati per il funzionamento con il 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il Motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Airbus – Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)