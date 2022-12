News Brevi – 30.11.2022

AERONAUTICA MILITARE: DUE TRASPORTI SANITARI D’URGENZA DURANTE LA NOTTE – Nella tarda serata di ieri, 29 novembre 2022, sono stati effettuati due trasporti sanitari urgenti dagli equipaggi dell’Aeronautica Militare in favore di cittadini in imminente pericolo di vita: un uomo sessantacinquenne – trasferito con un elicottero HH-139B dall’isola di Ponza (LT) all’aeroporto militare di Latina – e un ragazzo di tredici anni – trasportato da Alghero a Genova con un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea. I trasporti sono stati richiesti rispettivamente dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare di stanza a Poggio Renatico (Fe) e dalla Prefettura di Sassari alla sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’A.M. di stanza a Roma. La gestione ed il coordinamento delle missioni sono stati condotti dalla Sala operativa del National Air and Space Operations Center del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare con sede a Poggio Renatico (FE). Per il primo trasporto è stato attivato un elicottero HH-139B dell’85° Centro C.S.A.R. del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’elicottero militare è decollato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare. Dopo aver fatto scalo all’aeroporto di Latina per far salire a bordo un’equipe medica, l’aeromobile si è diretto verso Ponza dove ha imbarcato il paziente sessantacinquenne colpito da crisi cardiaca. Intorno alle 21.30 l’elicottero è riatterrato all’aeroporto militare di Latina, dove il paziente è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Ospedale “Santa Maria Goretti” della città. Per il secondo trasporto, un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa è decollato dall’aeroporto di Pisa verso l’aeroporto militare di Alghero, sede del distaccamento dell’Aeronautica Militare, per imbarcare una ambulanza con a bordo un ragazzo di 13 anni in imminente pericolo di vita ed una equipe medica del reparto di pediatria dell’ospedale di Sassari. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Genova intorno alla mezzanotte. L’ambulanza una volta sbarcata dall’aereo si è diretta immediatamente verso l’Ospedale pediatrico “G. Gaslini” per il ricovero immediato del paziente. Al termine delle missioni i due aeromobili militari hanno fatto poi rientro alle rispettive basi dove hanno ripreso il servizio di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROSEGUE L’INIZIATIVA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Swiss International Air Lines (SWISS) serve ora ai suoi viaggiatori di First e Business Class creazioni culinarie dal ristorante After Seven nel Canton Vallese. La struttura stellata Michelin fa parte del Backstage Hotel, che comprende 20 chalet e appartamenti di lusso sullo spettacolare Cervino. Al comando di After Seven c’è l’amministratore delegato ed executive chef Florian Neubauer, sinonimo di cucina innovativa, lo chef più giovane d’Europa a guadagnare due stelle Michelin e attuale detentore di un totale di 32 punti GaultMillau. Da oggi e per i prossimi tre mesi, i viaggiatori premium sui voli SWISS a lungo raggio da Zurigo potranno gustare le creazioni di Neubauer con specialità del Canton Vallese, nell’ultimo capitolo del programma culinario in volo “SWISS Taste of Switzerland”. “SWISS e After Seven condividono la stessa filosofia premium e traggono lo stesso puro piacere dal viziare i propri ospiti”, afferma Julia Hillenbrand, Head of Brand Experience di SWISS. SWISS offre inoltre ai suoi viaggiatori in Premium Economy Class sui voli in partenza dalla Svizzera l’opzione culinaria di un pasto di tre portate con specialità del Canton Vallese. Dal dicembre 2002 SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi servizi a lungo raggio in un viaggio culinario attraverso le diverse regioni della Svizzera. Ogni tre mesi un nuovo chef stellato Michelin è invitato a presentare il suo cantone ai passeggeri SWISS in volo, creando una variegata selezione di pasti di alta qualità con particolare attenzione alle specialità regionali e stagionali. Nei suoi 20 anni di storia di successo fino ad oggi, “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 76 chef ospiti in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

SWISS E SWITZERLAND TOURISM PROMUOVONO VIAGGI CARBON NEUTRAL – Swiss International Air Lines (SWISS) e Switzerland Tourism, l’organizzazione nazionale svizzera di promozione del turismo, stanno ampliando la loro collaborazione esistente nel campo della sostenibilità. A partire dal 2023, Switzerland Tourism ridurrà della metà le emissioni di anidride carbonica generate dai viaggi aerei di servizio dei suoi collaboratori acquistando Sustainable Aviation Fuel (SAF) e compenserà le emissioni rimanenti investendo in progetti di protezione del clima di alta qualità attraverso la fondazione myclimate. Switzerland Tourism sarà la prima organizzazione turistica in Svizzera a utilizzare il SAF per ridurre le emissioni di anidride carbonica e promuovere in questo modo carbon-neutral air travel. “Switzerland Tourism e SWISS portano la Svizzera nel mondo”, afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx. “Sono lieto che ora stiamo collaborando anche sul fronte della sostenibilità. Adottando questo approccio lungimirante, Switzerland Tourism assume un ruolo pionieristico. Continueremo a impegnarci per convincere altre organizzazioni della correttezza e dei vantaggi del trasporto aereo sostenibile”. “La sostenibilità inizia a casa”, aggiunge il CEO di Switzerland Tourism, Martin Nydegger. “Dopo aver visto l’intero settore del turismo rispondere così favorevolmente alla nostra iniziativa ‘Swisstainable’ e aderire a migliaia, è chiaro per noi che dobbiamo dare anche il nostro contributo, insieme al nostro partner SWISS, assicurando che la nostra gente viaggi con SAF, con il carbon impact ulteriormente compensato attraverso investimenti adeguati”. L’attuale generazione di SAF riduce le emissioni di carbonio fino all’80% rispetto al tradizionale Jet Fuel. È probabile che la prossima generazione, che sarà prodotta utilizzando l’energia solare, consentirà viaggi aerei quasi completamente neutri in termini di emissioni di carbonio. Attraverso la partecipazione a progetti di ricerca e stabilendo alleanze SAF, SWISS e Lufthansa Group si impegnano nello sviluppo e nella scalabilità dei SAF. Ai loro clienti privati e aziendali viene offerta l’opportunità di ridurre le emissioni di carbonio dei loro viaggi aerei pagando un supplemento SAF al momento della prenotazione.

LUFTHANSA TECHNIK ESPANDE I MOBILE ENGINE SERVICES – I Mobile Engine Services (MES) sono diventati una vera e propria storia di successo per Lufthansa Technik AG. Sempre più clienti si affidano a soluzioni di riparazione intelligenti che possono evitare o ritardare revisioni approfondite del motore e quindi risparmiare sui costi. Le entrate di Lufthansa Technik derivanti dai servizi MES sono aumentate di oltre un terzo nel 2022 rispetto all’anno pre-crisi 2019. Di conseguenza, la rete globale MES composta fino ad oggi da cinque siti altamente specializzati sarà ulteriormente ampliata. Una nuova larger repair station è stata aperta questo martedì appena fuori Dublino. Il sito MES irlandese di Lufthansa Technik si trova a Celbridge e offre una struttura all’avanguardia di 3.500 metri quadrati con dieci engine bays, fornendo il doppio della capacità precedente. Attualmente, la struttura ha già 30 dipendenti altamente qualificati che lavorano sui motori CFM56-5B e CFM56-7B, utilizzati rispettivamente sulla famiglia Airbus A320ceo e sul Boeing 737 Next Generation. Se l’attività continua a svilupparsi, si prevede di raddoppiare il numero di dipendenti entro i prossimi due anni. “L’espansione a Celbridge rafforza ulteriormente i nostri Mobile Engine Services nella regione EMEA e l’intera rete. Stiamo crescendo e posizionandoci in modo ancora più ampio”, afferma Markus Berberich, Head of MES Production, Lufthansa Technik. Oltre al sito irlandese, l’azienda ha ad oggi altre quattro MES repair stations, a Francoforte (Germania), Montréal (Canada), Tulsa (Oklahoma/USA) e Shenzhen (Cina). “Un sesto sito è già in fase di progettazione”, afferma Berberich. “Non posso ancora rivelare i dettagli, ma molto probabilmente sarà in Asia”. I clienti MES includono compagnie aeree, lessors e produttori di motori. A seconda delle loro esigenze e della complessità delle riparazioni, i Mobile Engine Services di Lufthansa Technik offrono un’ampia gamma di soluzioni direttamente on-wing (InOperation), presso la base del cliente (InField) o presso una delle stazioni MES (InStation ). I clienti beneficiano di tempi di risposta rapidi, resi possibili da esperti Airline Support Teams (AST®), nonché dalle capacità di Lufthansa Technik come fornitore leader MRO.

UNITED AIRLINES INVESTE IN NATRON ENERGY – United Airlines ha annunciato oggi un investimento azionario strategico in Natron Energy, un produttore di batterie le cui sodium-ion batteries hanno il potenziale per aiutare United a elettrificare i suoi airport ground equipment come i trattori pushback e le operazioni al gate. United ha effettuato investimenti sostanziali in aziende che sviluppano tecnologia per ridurre le emissioni degli aerei, ma Natron è la prima che ha il potenziale per ridurre l’impronta di gas serra dalle operazioni di terra di United. “United Airlines Ventures è stata creata per identificare le aziende che guidano la prossima generazione di tecnologia innovativa e di riduzione delle emissioni”, ha dichiarato Michael Leskinen, Presidente di United Airline Ventures. “Fuori dal gate, ci siamo concentrati principalmente sulla tecnologia progettata per aiutare a ridurre le emissioni di carbonio dei nostri aeroplani. Le batterie agli ioni di sodio all’avanguardia di Natron hanno rappresentato un’opportunità ideale sia per espandere potenzialmente il nostro portafoglio di investimenti per la sostenibilità alle nostre operazioni di terra, sia per contribuire a rendere le nostre operazioni aeroportuali più resilienti. United attende con impazienza opportunità future per lavorare con i nostri partner aeroportuali su iniziative tecnologiche sostenibili”. United ha più di 12.000 motorized ground equipment in tutte le sue operazioni, di cui circa un terzo sono attualmente elettriche. Le batterie agli ioni di sodio contengono diverse caratteristiche che le distinguono dalla tecnologia esistente. Oltre a una migliore resa e durata rispetto alle loro controparti al litio, i test eseguiti hanno dimostrato che queste batterie non sono infiammabili.

DELTA: AGGIORNAMENTI PER I DELTA SKY CLUB – Dopo un anno di aperture ed espansioni di Delta Sky Club attraverso la rete di Delta nel 2022, che ha portato a un numero record di visite, la compagnia aerea sta cambiando alcune delle modalità con cui i clienti possono accedere ai club a partire dal prossimo anno per preservare un’esperienza di prima classe. Da aprile, Delta Sky Club ha aperto quattro nuovi club, inclusi i due più grandi all’aeroporto LaGuardia di New York e all’aeroporto internazionale di Los Angeles; l’unico Club internazionale della compagnia aerea presso l’aeroporto Haneda di Tokyo; un nuovo spazio di oltre 22.000 piedi quadrati a Chicago-O’Hare. Altrove, importanti espansioni di club esistenti a Nashville e Boston hanno aumentato significativamente la capacità in quelle località. In tutta la rete, Delta ha investito molto nei suoi club con aumenti della capienza, aggiornamenti di design, offerte di cibi e bevande locali e altro ancora. “Per noi è incredibilmente importante che i Delta Sky Club continuino a offrire ai nostri ospiti un’esperienza leader del settore”, ha affermato Dwight James, Senior Vice President – Customer Engagement & Loyalty e CEO – Delta Vacations. “Sebbene siamo entusiasti di vedere così tanti clienti godere dei frutti del duro lavoro dei nostri team, il nostro obiettivo ora è bilanciare la popolarità dei club con il servizio e l’atmosfera premium per i quali sono stati progettati e che i nostri ospiti meritano”.

SAAB ANNUNCIA LA CESSIONE DELLE SUE MTM OPERATION – Saab annuncia oggi la cessione della sua Maritime Traffic Management (MTM) operation a fondi consigliati da Agilitas Private Equity LLP (“Agilitas”) per un valore d’impresa di circa 40 milioni di euro. MTM è un fornitore globale di soluzioni di gestione per il traffico marittimo, i porti e i terminal. Il completamento della cessione è soggetto a determinate condizioni che devono essere soddisfatte prima del closing, che dovrebbe avvenire entro marzo 2023. La cessione è in linea con la strategia di Saab con una maggiore attenzione alle sue aree principali: Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems, Underwater Systems. Alla chiusura, Saab cederà l’operazione MTM e rimarrà un azionista di minoranza, detenendo tra il 21 e il 28% delle azioni privilegiate, che saranno determinate alla chiusura.

EVE ANNUNCIA IL PRIMO VERTIPORT OPERATOR PARTNER BLUENEST – Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Bluenest, una società powered by Globalvia decicata all’innovazione in advanced air mobility, con particolare attenzione all’infrastruttura vertiport, per fornire la soluzione software UATM (Urban Air Traffic Management) di Eve a supporto dei futuri sistemi di automazione Vertiport. Nell’ambito dell’accordo, le società studieranno congiuntamente l’utilizzo del software per le operazioni di mobilità aerea urbana (UAM) sviluppando un modello operativo in regioni e missioni specifiche in base alle esigenze di Bluenest. “Crediamo fermamente che la collaborazione sia il modo migliore per trasformare in realtà la futura mobilità aerea”, ha sottolineato Gema Ferrero, Managing Director of Bluenest by Globalvia. “Pertanto, attraverso questa collaborazione strategica, Eve e Bluenest saranno in grado di gestire al meglio le operazioni di mobilità aerea urbana nei vertiport e le relative infrastrutture”. “La collaborazione con Bluenest by Globalvia aumenterà ulteriormente la conoscenza del settore e la percezione di Eve come un forte fornitore di soluzioni UATM e continuerà a promuovere la nostra comprensione delle operazioni vertiport”, ha affermato Andre Stein, Co-CEO di Eve. “Il nostro software supporterà le operazioni integrate dei velivoli UAM, ottimizzando le prestazioni operative e la sicurezza, oltre a preparare sia la scala che l’eventuale integrazione di veicoli senza equipaggio”. Il software UATM di Eve è una soluzione agnostica che mira a massimizzare l’efficienza dei vertiport e garantire un elevato utilizzo delle risorse, nonché una gestione del traffico aereo sicura ed efficace.

EMIRATES A SOSTEGNO DEL BASKET NELLA REGIONE – L’Emirates Group Chairman & Chief Executive, His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha ricevuto oggi il Major General Ismael Gargawi, President of the Arab and UAE Basketball Federations e Nadim Hakim, Beirut Basketball Club President and Vice Chairman of the Arab Basketball Federation. Hakim ha consegnato l’Arab Women’s Club Championship Trophy a His Highness Sheikh Ahmed. Durante la visita sono stati discussi anche gli ultimi sviluppi dello sport nella regione. Emirates è un sostenitore di lunga data del basket nella regione da quasi 30 anni, fornendo una piattaforma per evidenziare le stelle migliori e più brillanti. La compagnia aerea ha collaborato con la UAE Basketball Association come sponsor e compagnia aerea ufficiale dal 1991 e ha anche sponsorizzato il Dubai International Basketball Championship.