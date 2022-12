IATA: la domanda passeggeri a ottobre e le prenotazioni anticipate segnalano una ripresa continua

IATA ha annunciato che la ripresa del trasporto aereo è proseguita nel mese di ottobre.

“Il traffico totale a ottobre 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 44,6% rispetto a ottobre 2021. A livello globale, il traffico è ora al 74,2% rispetto ai livelli di ottobre 2019.

Il traffico domestico a ottobre 2022 è diminuito dello 0,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, poiché le severe restrizioni di viaggio relative al COVID in Cina hanno smorzato i dati globali. Il traffico domestico totale di ottobre 2022 era al 77,9% del livello di ottobre 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 102,4% rispetto a ottobre 2021. Gli RPK internazionali di ottobre 2022 hanno raggiunto il 72,1% dei livelli di ottobre 2019, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita, guidati dall’Asia-Pacifico. Le prenotazioni anticipate per viaggi internazionali sono aumentate a circa il 75% dei livelli pre-pandemia, a seguito delle riaperture annunciate da più economie asiatiche”, afferma IATA.

“Tradizionalmente, entro ottobre siamo nella stagione dei viaggi autunnali più lenta nell’emisfero settentrionale, quindi è molto rassicurante vedere che la domanda e le prenotazioni anticipate continuano ad essere così forti. È di buon auspicio per la prossima stagione invernale e per la ripresa in corso”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 440,4% nel traffico di ottobre 2022 rispetto a ottobre 2021, il tasso anno su anno più forte tra le regioni, ma su una base molto bassa del 2021. La capacità è aumentata del 165,6% e il load factor è salito di 39,5 punti percentuali, al 77,7%.

Il traffico di ottobre 2022 dei vettori europei è aumentato del 60,8% rispetto a ottobre 2021. La capacità è aumentata del 34,7% e il load factor è aumentato di 13,8 punti percentuali, all’84,8%, il secondo più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 114,7% a ottobre 2022 rispetto a ottobre 2021. La capacità è aumentata del 55,7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il load factor è salito di 21,8 punti percentuali, al 79,5%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 106,8% a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2021. La capacità è aumentata del 54,1% e il load factor è salito di 21,4 punti percentuali, all’83,8%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico dell’85,3% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità di ottobre è aumentata del 66,6% e il load factor è aumentato di 8,7 punti percentuali, all’86,0%, il più alto tra le regioni.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato dell’84,5% a ottobre rispetto a un anno fa. La capacità di ottobre 2022 è aumentata del 46,9% e il load factor è salito di 14,5 punti percentuali, al 71,3%, il più basso tra le regioni.

“Le persone godono della libertà di viaggiare e le aziende riconoscono l’importanza del trasporto aereo per il loro successo. Un recente sondaggio tra i leader aziendali europei che operano oltre confine ha mostrato che l’84% non potrebbe immaginare di farlo senza l’accesso alle reti di trasporto aereo e l’89% ritiene che la vicinanza a un aeroporto con collegamenti globali offra loro un vantaggio competitivo. I governi devono prestare attenzione al fatto che il trasporto aereo è fondamentale per il modo in cui viviamo e lavoriamo. Questa realtà dovrebbe guidare le politiche per consentire all’aviazione di operare nel modo più efficiente possibile, sostenendo al contempo i 2050 Net Zero emission goals con incentivi significativi per incoraggiare la produzione di carburanti sostenibili”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)