News Brevi – 01.12.2022

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 900 DA LAMEZIA A MONTICHIARI – Nella mattinata di oggi una bimba di 5 anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza da Lamezia Terme (CZ) a Montichiari (BS) con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato poco prima delle ore 11:30 dall’Aeroporto di Lamezia Terme, con a bordo la piccola paziente, accompagnata dal papà e da una equipe medica per l’assistenza sanitaria durante il volo. L’aereo è atterrato a Montichiari (BS) alle ore 13:00 circa, dove la bimba è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Brescia. Il trasporto sanitario d’urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura del capoluogo della Regione Calabria, attivata dall’Ospedale di Catanzaro a causa delle critiche condizioni di salute della bimba. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l’Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell’Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, o addirittura l’ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA RICEVE IL “5-STAR” RATING DA SKYTRAX PER IL 10° ANNO CONSECUTIVO – All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto la prestigiosa 5-Star designation da SKYTRAX. “ANA è l’unica compagnia aerea giapponese che ha mantenuto le 5 stelle per 10 anni consecutivi, a testimonianza del duro lavoro, della dedizione e dell’ospitalità dimostrate quotidianamente dai dipendenti della compagnia aerea. Il “World Airline Star Rating” si basa su un rigoroso controllo degli standard di qualità del servizio a bordo e in aeroporto di ciascuna compagnia aerea e le valutazioni a 5 stelle vengono assegnate alle compagnie aeree che forniscono costantemente un servizio di alta qualità. Solo 10 compagnie aeree al mondo hanno ricevuto la valutazione più alta “5-Star”, con ANA l’unica compagnia aerea in Giappone che ha mantenuto la valutazione a 5 stelle per 10 anni consecutivi”, afferma ANA. “Poiché ANA celebra quest’anno il nostro 70° anniversario di attività, siamo grati ai nostri clienti, dipendenti e a tutti coloro che ci hanno supportato e aiutato a ricevere lo SKYTRAX 5-Star rating per il 10° anno consecutivo”, ha dichiarato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Mentre cerchiamo di celebrare altri traguardi, continueremo la nostra ricerca per stabilire lo standard globale in termini di comfort, praticità e servizio per i passeggeri di tutto il mondo”. “ANA continuerà a impegnarsi per un ulteriore miglioramento come compagnia aerea che mette sempre i propri clienti al primo posto, con la sicurezza come massima priorità e un impegno totale a fornire prodotti e servizi di alta qualità”, conclude ANA.

NATALE A NEW YORK CON AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Con Aer Lingus è semplice raggiungere la Grande Mela. Raggiungere New York è semplice con i voli Aer Lingus, via Dublino, da Milano, Roma e Venezia. Attualmente, la compagnia offre tariffe vantaggiose per il Nord America per viaggiare sino al 31 marzo 2022. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com. Volare verso gli Stati Uniti via Dublino è ancora più confortevole perché Aer Lingus offre il servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti che hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress all’arrivo. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più economiche, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto”.

AIR CANADA NOMINATA ‘BEST AIRLINE IN NORTH AMERICA’ DAI LETTORI DI GLOBAL TRAVELLER – Air Canada è stata nominata ‘Best Airline in North America’ per il quarto anno consecutivo dai lettori di Global Traveller. La compagnia aerea ha anche vinto per il terzo anno consecutivo il premio ‘Best Airline Cabin Cleanliness’ nella 19a edizione del GT Tested Reader Survey tra i lettori della rivista. “Siamo entusiasti di essere nuovamente riconosciuti dai nostri affezionati clienti con gli onori altamente rispettati di Global Traveller’s Best Airline in North America e Best Airline Cabin Cleanliness. Questi premi riflettono direttamente gli sforzi di tutti nella nostra compagnia aerea e della cultura che abbiamo costruito in Air Canada, incoraggiando il lavoro di squadra e prendendoci cura dei nostri clienti con cura e classe. Voglio anche ringraziare i nostri dipendenti per la loro passione e dedizione nel servire i nostri clienti, che ci hanno affidato i loro piani di viaggio. Sono tutti incredibili ambasciatori di Air Canada in tutto il mondo”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at Air Canada. “Air Canada ha dimostrato ancora una volta di essere un leader, vincendo i premi ‘Best Airline Cabin Cleanliness’ per il terzo anno consecutivo e ‘Best Airline in North America’ per il quarto anno consecutivo”, ha affermato Francis X Gallagher, publisher & CEO, FXExpress Publications, Inc. La rivista Global Traveller ha condotto il sondaggio tra i suoi lettori dal 14 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 con domande a risposta aperta per molte categorie nei business & leisure luxury travel.

QANTAS VOLA TRA BRISBANE E TOKYO HANEDA – Il Queensland si sta preparando per un afflusso di nuovi visitatori dal Giappone con il ritorno dei voli Qantas tra Brisbane e Tokyo. Il volo stabilisce il primo collegamento diretto tra Brisbane e l’Haneda Airport di Tokyo da parte di qualsiasi compagnia aerea, sostituendo il precedente servizio di Qantas per Narita Airport, facendo risparmiare ai viaggiatori più di un’ora di tragitto verso la città di Tokyo all’arrivo. I voli in entrata sulla rotta sono programmati per collegarsi con il resto della rete domestica di Qantas. Il Qantas Regional General Manager for Asia, John Simeone, ha affermato: “Pre-COVID, il Giappone era una delle destinazioni più popolari per i viaggiatori australiani e stiamo assistendo a un forte rimbalzo della domanda per Tokyo. Il nuovo volo da Brisbane a Haneda Airport offre ai nostri clienti un accesso molto più facile e veloce al centro di Tokyo e a uno dei mercati commerciali più importanti del mondo, risparmiando più di un’ora di transito per raggiungere la città. Qantas ha una lunga storia nel servire il mercato giapponese e infatti alla fine di questo mese festeggeremo 75 anni di voli tra l’Australia e il Giappone. Siamo lieti di costruire su questa eredità collegando ancora una volta i viaggiatori giapponesi al Sunshine State”. La ripresa dei voli Brisbane-Tokyo fornisce inoltre ai produttori australiani della regione più cargo space sul Qantas freight network. Qantas volerà con il suo Airbus A330, con Business Suite e letti reclinabili, da Brisbane a Tokyo tre giorni alla settimana il lunedì, il giovedì e il sabato, offrendo più di 1.700 posti sulla rotta ogni settimana. Qantas Group opera più di 20 voli andata e ritorno a settimana dall’Australia al Giappone. Ciò include i voli di Qantas da Brisbane a Tokyo Haneda e da Sydney a Tokyo Haneda. I voli Qantas tra Melbourne e Tokyo Haneda riprenderanno a marzo 2023. La compagnia aerea low cost del Gruppo, Jetstar, opera voli da Cairns a Tokyo Narita e Osaka e da Gold Coast a Tokyo Narita. I clienti che viaggiano verso altre destinazioni in tutto il Giappone possono connettersi tramite Haneda ai servizi domestici gestiti dal partner di Qantas JAL.

DELTA RICERCA NUOVI ASSISTENTI DI VOLO – Sulla scia di un anno record di assunzioni che ha portato a bordo 4.300 nuovi assistenti di volo dall’autunno del 2021, Delta manterrà lo slancio con l’aggiunta di altri 4.000-6.000 nel 2023. “I nostri assistenti di volo hanno l’opportunità unica di avere un impatto profondo e duraturo sui 200 milioni di clienti che serviamo ogni anno”, ha affermato Jennifer Martin, Managing Director – IFS CX, Learning and Hiring. “Non vediamo l’ora di far crescere il nostro team di professionisti altamente qualificati e attenti alla sicurezza che danno vita allo spirito Delta su ogni volo”. I candidati interessati possono candidarsi a partire da oggi. Per info: https://delta.avature.net/careers/SearchJobs/flight%20attendant?listFilterMode=1.

BOMBARDIER INAUGURA IL SUO LONDON BIGGIN HILL SERVICE CENTRE AMPLIATO – Bombardier ha annunciato oggi l’inaugurazione del suo ampliato London Biggin Hill Service Centre, l’ultima aggiunta al vasto e crescente worldwide customer service network dell’azienda. Situato presso il vivace London Biggin Hill Airport, il London Biggin Hill Service Centre, recentemente potenziato, è cresciuto fino a quasi 250.000 piedi quadrati (circa 23.225 metri quadrati), aggiungendo una suite di nuove maintenance and modification capabilities and full-service interior finishing capacity per la sua famiglia di velivoli Learjet, Challenger e Global. Il London Biggin Hill Service Centre di Bombardier offre ai clienti complete heavy maintenance capabilities, wheel and battery shops, un component paint shop e molto altro. Il nuovo hangar si è trasformato da otto a 22 service bays, aumentando la capacità in loco per ospitare una vasta gamma di velivoli, inclusi fino a 14 velivoli Global 7500 contemporaneamente, oltre al nuovo business jet Global 8000 di Bombardier quando entrerà in servizio nel 2025. “Con l’espansione del London Biggin Hill Service Centre, stiamo compiendo un altro passo avanti nel mostrare il nostro fermo impegno nei confronti dei nostri clienti europei con servizi leader del settore su scala globale: competenze OEM che i clienti richiedono e si aspettano da Bombardier”, ha affermato Jean- Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy. “Il mercato europeo è molto importante per Bombardier e questa espansione sottolinea perfettamente il nostro costante impegno nella regione, permettendoci di essere più vicini ai nostri clienti e offrendo loro servizi e supporto ancora più di livello mondiale”. Originariamente inaugurato nel 2017, il London Biggin Hill Service Centre fornisce un esempio di come Bombardier stia migliorando l’accessibilità della sua esperienza OEM per i clienti di tutto il mondo e ridefinendo la sua posizione di leader nei servizi post-vendita. Questa espansione porterà la forza lavoro della struttura a più di 250 dipendenti, con l’aspettativa di aumentare questo numero data la crescente domanda. “L’aeroporto di Lonon Biggin Hill si trova in una posizione strategica per gli operatori dell’aviazione d’affari e siamo entusiasti che Bombardier sia impegnata nella sua relazione a lungo termine qui”, ha affermato Robert Walters, Commercial Director of Biggin Hill Airport. L’attenzione di Bombardier per un approccio rispettoso dell’ambiente alla progettazione e allo sviluppo è anche una parte essenziale della struttura appena trasformata. I progetti chiave includono l’installazione di pannelli solari e stazioni di ricarica elettrica in loco, sulla base dell’impegno di Bombardier per ridurre il proprio impatto ambientale. L’espansione del London Biggin Hill Service Center – in concerto con le nuove strutture a Miami, Florida e Melbourne, Australia e l’espansione del suo service centre a Singapore – continua a sottolineare l’impegno globale globale di Bombardier nel fornire best customer service experience in business aviation.

LE INNOVAZIONI DI LOCKHEED MARTIN SELEZIONATE PER I “BEST OF WHAT’S NEW” 2022 DI POPULAR SCIENCE – Il Lockheed Martin GridStar® Flow system for long-duration energy storage, l’Optionally Piloted Black Hawk® helicopter e il NASA James Webb Space Telescope, con una Lockheed Martin-built main camera, sono stati selezionati dagli editori della rivista Popular Science per i loro premi “Best of What’s New” 2022. Ogni anno, Popular Science esamina migliaia di nuovi prodotti e innovazioni per scegliere i primi 100 vincitori in 10 categorie che rappresentano progressi significativi nei loro campi. Per ulteriori informazioni su questi progetti, visitare il sito web www.lockheedmartin.com.

EASA: NUOVO ELENCO WEB DEGLI AEROPORTI SOGGETTI AL REGULATION (EU) 2018/1139 – EASA ha pubblicato un dataset degli Aerodromi rientranti nel campo di applicazione del Regulation (EU) 2018/1139 che andrà a sostituire il file PDF. Questa nuova soluzione interattiva e di facile utilizzo offre tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Consente agli utenti di cercare, filtrare sullo schermo e scaricare informazioni sugli aeroporti europei che applicano il regolamento europeo sulla sicurezza degli aeroporti e quelli che ne sono esentati.