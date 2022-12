ITA Airways: da oggi a bordo il nuovo video Safety con le leggende e gli atleti dello sport italiano

ITA Airways lancia una novità: da oggi sarà gradualmente a bordo di tutti i voli a lungo raggio, il nuovo video Safety con protagonisti le leggende e gli atleti dello sport italiano.

“Sono diciannove i campioni dello sport italiano protagonisti del nuovo video Safety di ITA Airways ideato con l’agenzia di comunicazione VMLY&R con la collaborazione del CONI e il supporto di Star Biz. Affiancati da due assistenti di volo, illustrano le istruzioni di sicurezza in modo originale e divertente le medaglie olimpiche e paralimpiche Vito Dell’Aquila, Luigi Busà, Antonino Pizzolato, Lorenzo Patta, Stefania Constantini, Amos Mosaner, Thomas Ceccon, Federica Cesarini, Valentina Rodini, Daniele Garozzo e Bebe Vio, le campionesse Sara Fantini, Alexandra Agiurgiuculese e Alessia Russo e il campione d’Europa Ciro Immobile. Insieme a loro, autentiche leggende dello sport italiano come Deborah Compagnoni, Carlton Myers, Carolina Kostner e Roberto Baggio. Grandi campioni che la Compagnia di bandiera ha trasformato per un giorno in fuoriclasse della sicurezza e che vinceranno anche questa nuova sfida: strappare un sorriso ai passeggeri di ITA Airways.

Con il nuovo video Safety, il legame tra ITA Airways e il mondo dello sport è sempre più stretto. Dopo il Blu Savoia della sua nuova livrea e gli aerei dedicati ai campioni e alle campionesse di tutte le discipline sportive italiane, molteplici sono le collaborazioni che ITA Airways ha portato avanti con il mondo dello sport”, afferma ITA Airways.

“In prima linea con il CONI nel supporto di tutto il movimento sportivo, ITA Airways ne condivide e celebra i valori, promuovendone le eccellenze, al fianco della squadra italiana nei principali eventi sportivi internazionali. Una Partnership che è valore per l’intero sistema sportivo, con l’obiettivo di far volare insieme lo sport tricolore.

Nel corso del 2022 si sono attivate diverse partnership volte a sviluppare e promuovere lo sport italiano nel mondo: dalla FIP alla FIGC, fino ad ACI.

Il video (visibile a questo link: https://youtu.be/ERJdB6rHhf0) sarà pubblicato sui canali social di ITA Airways, Facebook, Instagram, YouTube e sarà supportato da una videostrategy sulle maggiori testate sportive e sui social.

Il nuovo video Safety rientra nella strategia della Compagnia di porre il cliente al centro del business, studiando un’offerta sempre più innovativa, ricca e dedicata all’insegna del Made in Italy. Ancora una volta l’azzurro dello sport sale a bordo di ITA Airways per volare sempre più in alto in giro per il mondo”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)