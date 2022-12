Volotea annuncia tre nuovi collegamenti da Olbia verso Barcellona, Firenze e Lille

Volotea annuncia tre novità che arricchiranno il ventaglio di destinazioni raggiungibili da Olbia: dal 21 aprile 2023 prenderà il via il nuovo volo esclusivo verso Lille e dal 26 maggio 2023 sarà possibile decollare alla volta di Barcellona. Inoltre, a partire dal prossimo 27 maggio, i passeggeri in partenza da Olbia potranno raggiungere anche lo scalo di Firenze. Il collegamento per Lille avrà 1 frequenza a settimana, ogni venerdì, e prevede un’offerta complessiva di più di 9.100 posti, pari a 58 voli. Per Barcellona è prevista una frequenza bisettimanale, ogni martedì e venerdì, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli. Infine, si potrà decollare alla volta di Firenze 5 volte alla settimana – ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica – con un’offerta totale di oltre 31.500 posti e 202 voli.

Grazie ai nuovi voli, salgono a 20 le rotte del vettore da e per lo scalo olbiense, 13 in Italia e 7 all’estero, attestando Volotea come la seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dall’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

Per il 2023 il vettore rafforza ulteriormente il suo impegno a livello locale, proponendo ai passeggeri in partenza da Olbia un portfolio di rotte ancora più ampio. I nuovi collegamenti accorceranno le distanze tra l’isola e Firenze, culla del Rinascimento, e renderanno facilmente raggiungibili due mete internazionali, molto diverse fra loro, ma caratterizzate entrambe da grande fascino: Barcellona, la cosmopolita capitale della Catalogna, e Lille, vivace centro culturale nel nord della Francia.

“Annunciamo con grande entusiasmo l’avvio di tre nuove rotte alla volta di Barcellona, Lille e Firenze, mete diversissime tra di loro, ma accomunate dal grande potenziale turistico”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Olbia non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno decidere se organizzare una vacanza a Barcellona, cuore pulsante della Catalogna, o scoprire una deliziosa città come Lille, ricca di fascino e situata nell’Alta Francia, oltre a visitare le bellezze artistiche e culturali di Firenze, la città nobile. Allo stesso tempo, rafforzando la nostra offerta a livello locale, puntiamo a sostenere il traffico di turisti stranieri, desiderosi di venire in Sardegna per conoscere Olbia e l’intero territorio del nord della Regione, tra borghi pittoreschi e spiagge incontaminate. Infine, non va dimenticato che, oltre ai voli in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano Linate, durante il periodo invernale Volotea collegherà lo scalo di Olbia con Venezia, Verona, Bologna e Torino”.

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Olbia, 13 in Italia (Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Verona e Firenze – Novità 2023) e 7 all’estero, in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Nantes, Strasburgo, Lille – Novità 2023) e Spagna (Barcellona – Novità 2023).

Nuovo volo Firenze-Olbia

Volotea, dopo aver svelato Firenze come settima base italiana e aver recentemente annunciato una raffica di nuove rotte, comunica oggi un’altra importante novità in partenza dall’Amerigo Vespucci: dal 27 maggio 2023 lo scalo fiorentino sarà collegato anche a Olbia, meta gettonatissima per le vacanze estive. Il volo avrà 5 frequenze a settimana – ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica – con un’offerta complessiva di più di 31.500 posti, pari a 202 voli. Con un totale di 11 destinazioni, 5 in Italia e 6 all’estero, Volotea si attesta così come seconda compagnia per numero di destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Firenze.

Il nuovo volo da Firenze per Olbia, che si aggiunge a quello già operativo dall’aeroporto di Pisa, rappresenta un’ottima opportunità per tutti i cittadini in partenza dalla Toscana che desiderano organizzare una vacanza estiva all’insegna di mare, sole e relax, alla scoperta della Costa Smeralda e dell’Arcipelago della Maddalena. Allo stesso tempo, i sardi in partenza da Olbia potranno raggiungere comodamente la Toscana, grazie ai collegamenti diretti, operati da Volotea su ambedue gli scali.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare a distanza di poco tempo un’altra nuova rotta in partenza da Firenze. Lo scalo fiorentino ricopre un’importanza strategica nei nostri piani di sviluppo: abbiamo recentemente scelto l’Amerigo Vespucci come nostra settima base in Italia e puntiamo a rafforzare l’asse turistico da e per Firenze con i nostri collegamenti diretti e a prezzi competitivi. Da Firenze il bouquet di destinazioni firmato Volotea sale a 11 rotte ed è sempre più ricco e differenziato”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Per la prossima estate i passeggeri in partenza da Firenze non avranno che l’imbarazzo della scelta: potranno optare fra 5 affascinanti città in Francia, oppure Bilbao, la città spagnola sede del Guggenheim Museum, e 5 fra le destinazioni italiane con le spiagge più belle”.

Per il 2023, saranno disponibili 11 collegamenti da Firenze: 5 alla volta della Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Spagna (Bilbao) e 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo).

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)