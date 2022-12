Ryanair celebra il primo anniversario della base di Torino e lancia l’operativo invernale

Ryanair oggi ha celebrato il primo anniversario della base a Torino e il lancio del suo più grande operativo per l’inverno 2022/2023, che includerà 34 rotte invernali, tra cui 6 nuove destinazioni, come Stoccolma e Praga.

“Dall’apertura della base, un anno fa, Ryanair ha investito $200 milioni (2 aeromobili basati) creando più di 60 posti di lavoro diretti e contribuendo all’incremento del traffico con 2 milioni di passeggeri nei primi 12 mesi.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2022/2023 a Torino prevede due aeromobili basati; $200M di investimenti a Torino; 34 rotte, tra cui 6 nuove verso Stoccolma, Vilnius, Manchester, Billund, Praga e Breslavia; più di 230 voli settimanali”,afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare il primo anniversario della base a Torino con l’annuncio del nostro operativo invernale, che prevede 6 nuove rotte verso fantastiche destinazioni come Billund, Manchester, Praga, Stoccolma, Vilnius e Breslavia, offrendo ai nostri clienti tariffe più convenienti per i loro viaggi invernali. Dopo aver trasportato 2 milioni di passeggeri dall’apertura della base un anno fa e quasi 13 milioni dal primo volo a Torino nel 1999, Ryanair continua a crescere e a offrire più scelta e maggior affidabilità ai suoi clienti italiani. Per celebrare il primo anniversario della base, abbiamo lanciato una promozione con tariffe a partire da €19,99 a tratta per viaggi fino alla fine di marzo 2023, che dovranno essere prenotati su www.Ryanair.com entro la mezzanotte di sabato 3 dicembre”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti del primo anno di operatività della base Ryanair, che ha portato importanti risultati in termini di crescita di traffico sul nostro scalo, mantenendo la promessa di raddoppiare i volumi di passeggeri pur in un anno che nel primo trimestre ha ancora subito gli impatti pandemici. Grazie agli investimenti di Ryanair, l’aeroporto di Torino è ripartito con un numero di destinazioni mai così ampio, che hanno aperto nuove occasioni di mobilità per il territorio e per i flussi di turismo incoming in Piemonte, permettendo allo scalo di registrare il suo record di traffico nel mese di agosto. Per festeggiare il primo anno della base Ryanair l’Aeroporto di Torino ha lanciato una promozione parcheggi, valida soltanto per la giornata odierna, che consente di acquistare soste nei nostri parcheggi ufficiali con uno sconto del 50% da sfruttare tra il 2 gennaio e il 31 marzo 2023”.

(Ufficio Stampa Ryanair)