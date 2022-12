Singapore Airlines apre le vendite per 2 voli aggiuntivi tra Milano e Barcellona

Singapore Airlines (SIA) ha aperto le vendite per due voli aggiuntivi tra Milano e Barcellona. I viaggiatori corporate e leisure possono ora scegliere tra 5 partenze settimanali per volare tra la capitale italiana della moda e la città spagnola, nota per il suo patrimonio artistico e architettonico. I voli tra Milano e Barcellona operano ogni giorno ad eccezione del martedì e del sabato, offrendo ai clienti Singapore Airlines una varietà di opzioni sia per soggiorni brevi che più lunghi.

Tutti i voli sono operati dall’aeromobile Airbus A350-900 a doppio corridoio di Singapore Airlines, con le sue 3 classi di viaggio, l’intrattenimento in volo in ogni posto e l’eccellente servizio di bordo della compagnia aerea più premiata al mondo. Tra i riconoscimenti più recenti ottenuti da Singapore Airlines, il premio Skytrax 2022 per la categoria World’s Best Airline Cabin Crew 2022.

Grazie a maggiori opzioni di volo e a prodotti e servizi all’avanguardia, la compagnia aerea mira a fornire un’esperienza unica e vantaggiosa per i suoi passeggeri corporate e leisure che volano su questa tratta.

“La rotta Milano – Barcellona offre ai viaggiatori italiani l’opportunità di provare il piacere di volare con Singapore Airlines su una rotta a corto raggio all’interno dell’Europa. Questi voli hanno dimostrato di essere apprezzati sia dai viaggiatori corporate che da quelli leisure, siamo quindi lieti di aumentare la loro frequenza settimanale”, ha dichiarato Dale Woodhouse, General Manager per l’Italia di Singapore Airlines.

Orario dei voli dal primo dicembre 2022:

SQ378 – Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica – MXP 07:20 BCN 08:55

SQ377 – Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica – BCN 10:15 MXP 11:55

I voli possono essere prenotati su singaporeair.com o tramite le agenzie di viaggio autorizzate.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)