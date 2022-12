Binter e Embraer concludono l’acquisto di cinque nuovi aerei

La compagnia aerea Binter ha firmato con il produttore aeronautico Embraer l’acquisto di cinque velivoli E195-E2, che si aggiungeranno ai cinque incorporati a partire dal 2019 e con i quali Binter è diventata la prima compagnia aerea europea a volare con questo modello.

La compagnia aerea canaria ha fatto questo annuncio nell’ambito di una conferenza aeronautica che sta tenendo a Gran Canaria con giornalisti del settore provenienti da diverse destinazioni verso cui vola Binter.

Il nuovo coordinatore generale della compagnia, Santiago Guerra, ha spiegato ai presenti che l’accordo supera i 389 milioni di dollari e che le prime due unità dovrebbero arrivare nel novembre 2023. “Un mese dopo, a dicembre, riceveremo gli altri due e l’ultimo, nell’aprile 2024”, ha indicato. “L’esperienza acquisita negli anni conferma l’ottima valutazione che i nostri clienti fanno di questo modello di aeromobile, che si adatta molto bene alle rotte più lunghe di Binter e a quelle con il più alto volume di passeggeri, e l’arrivo di nuovi jet ci consentirà di ampliare l’offerta di rotte e destinazioni che abbiamo in questo momento”.

“L’E195-E2 è il velivolo più grande e moderno della famiglia E-Jet E2. I velivoli sono stati ordinati nella stessa speciale configurazione a classe singola da 132 posti che consente una comoda distanza tra i passeggeri.

L’interno dell’E2 è un punto di riferimento nel settore dell’aviazione grazie alla sua configurazione 2+2, senza sedile centrale, e il suo vano superiore può essere adattato per ospitare fino a un bagaglio a mano per passeggero, raddoppiando la capacità dei jet regionali convenzionali.

Gli E-Jet E2 sono jet a corridoio singolo che si distinguono per la loro silenziosità e per essere puliti ed efficienti, offrendo miglioramenti significativi, non solo in termini di consumo di carburante, ma anche nei costi di manutenzione”, afferma Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)