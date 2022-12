Iberia punta sugli Stati Uniti, con il 15% di capacità in più rispetto al 2019

Con l’obiettivo di promuovere i viaggi turistici dagli Stati Uniti alla Spagna e migliorare la connettività tra i due paesi, quest’inverno Iberia si sta impegnando fortemente in questo mercato, dove ha dispiegato il 15% di capacità in più rispetto a prima della pandemia.

Per Iberia, gli Stati Uniti sono un mercato prioritario in cui la compagnia aerea offrirà più voli e posti rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, offrirà 589.000 posti, che rappresenta un aumento del 15% rispetto al 2019, e circa 2.000 voli, il 21% in più rispetto all’anno prima della pandemia.

La grande novità di questa stagione negli Stati Uniti è Dallas, una rotta inizialmente lanciata per operare solo in estate, ma che Iberia ha mantenuto per tutta questa stagione invernale – che durerà fino alla fine di marzo – con voli che aumenteranno fino a un volo giornaliero da giugno 2023.

Attualmente Iberia offre tre frequenze settimanali con Dallas (40.000 posti), operata con aeromobili Airbus A330, dotati di cabine Business, Premium Economy ed Economy.

Dallas è il principale hub per i voli domestici di American Airlines – partner di Iberia, British Airways, Finnair e Aer Lingus nell’accordo per l’operatività delle rotte tra l’Europa e il Nord Atlantico – e ha contribuito a generare traffico sufficiente a mantenere questa rotta anche in inverno.

Oltre alla rotta per Dallas, quest’inverno Iberia offrirà voli verso altre cinque destinazioni negli Stati Uniti: New York, Chicago, Miami, Los Angeles e Boston.

La compagnia aerea si sta espandendo in diverse di esse rispetto allo scorso inverno: a Miami passerà da 10 a 14 frequenze settimanali, a New York da 10 a 14 frequenze settimanali a marzo 2023. Ciò significa più di 170.000 posti su ogni rotta da da novembre a marzo.

Il programma di Iberia negli Stati Uniti è completato da tre voli settimanali per Boston, altri tre per Los Angeles e altri cinque voli settimanali per Chicago.

Dallas: 3 voli settimanali. Tutti i giorni da giugno 2023, nella stagione estiva.

Los Angeles: 3 voli settimanali.

New York: tra i 12 e i 14 voli settimanali a seconda del mese.

Miami: 2 voli giornalieri.

Chicago: tra 5 e 7 voli settimanali a seconda del mese.

Boston: tra 3 e 5 voli settimanali a seconda del mese.

Washington: rotta stagionale che Iberia riprenderà a marzo 2023, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva.

San Francisco: rotta stagionale, che Iberia riavvierà a maggio.

Inoltre, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza ai propri clienti, il 1° dicembre Iberia si trasferisce nel Terminal 8 recentemente ristrutturato dell’aeroporto John F. Kennedy di New York, dove condividerà le operazioni con American Airlines, British Airways e Finnair.

L’operazione al T8 fornirà ai clienti di Iberia collegamenti più efficienti e una migliore esperienza di viaggio. Sia Iberia che Level saranno situati nelle zone 6 e 7 dell’area check-in del Terminal 8 e Iberia disporrà di quattro sportelli per servire i passeggeri che viaggiano in Economy Class e due sportelli aggiuntivi che offriranno un’attenzione speciale ai clienti Business e Top Tier. Questi ultimi beneficeranno anche di nuovi servizi premium, tra cui due lounge VIP dove potranno gustare una selezione di ottima cucina e un’ampia carta dei vini.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)