Boeing rafforza il team europeo con la nuova EU, NATO and Government Affairs Leadership

Boeing sta espandendo la sua presenza europea per perseguire nuove opportunità di crescita con due nuovi leader con sede a Bruxelles. Liam Benham è stato nominato nuovo president of Boeing EU, NATO and Government Affairs Europe e sarà affiancato da Kristen Richmond come nuovo managing director for EU Policy. Benham dirigerà l’ufficio Boeing di Bruxelles e riporterà al presidente di Boeing International, Sir Michael Arthur. Riportano a Benham oltre a Richmond, i managing directors for Boeing Southern Europe, Angela Natale, e Boeing France, Jean Marc Fron. Richmond supervisionerà il commercial aviation portfolio dell’azienda, supportando al contempo relazioni attuali e nuove con le principali parti interessate tra le istituzioni dell’Unione Europea, le organizzazioni internazionali, i fornitori e i partner nella regione. Servirà anche come deputy head of the Brussels office.

“Siamo entusiasti di avere Liam e Kristen a bordo, alla guida dei nostri talentuosi team a Bruxelles e in tutta Europa. Faranno un’ottima combinazione, portando il meglio che Bruxelles e Boeing hanno da offrire. Parte di un fantastico team di leadership paneuropeo, giocheranno ruoli chiave nella creazione di opportunità di crescita rimanendo in cima al dinamico panorama politico ed economico della regione”, ha dichiarato Sir Michael Arthur, Presidente di Boeing International.

“Benham e Richmond lavoreranno a stretto contatto con i team Boeing in tutta Europa per guidare gli sforzi dell’azienda a sostegno delle principali politiche dell’UE che rafforzano i legami transatlantici, fanno progredire l’economia europea, promuovono la crescita sostenibile, contribuendo a un safe, innovative and competitive aviation system, collegando i cittadini dell’UE e le imprese.

Benham porta nel nuovo ruolo quasi trent’anni di esperienza in ruoli senior in tutta Europa e nella regione Asia-Pacifico. Prima di entrare in Boeing, ha ricoperto il ruolo di Vice President Government and Regulatory Affairs di IBM in Europa e ha ricoperto posizioni di alto livello nelle relazioni con il governo presso Ford Motor Company, dove si è concentrato sulle principali regioni di interesse, tra cui Europa, Asia-Pacifico e Africa.

In precedenza, Richmond ha ricoperto varie posizioni chiave strategiche ed esecutive in Boeing Commercial Airplanes, Boeing International, Boeing Capital Corporation, nonché presso Microsoft, l’American Heart Association e il Senato degli Stati Uniti, dove ha iniziato la sua carriera politica come assistente legislativa a Washington, D.C.

I nuovi leader succederanno a Kim Stollar, che ha guidato il Boeing EU Policy and NATO team attraverso quattro anni difficili che hanno incluso la pandemia. Durante questo periodo, ha elevato la presenza di Boeing presso le istituzioni locali, le organizzazioni partner, i fornitori, le associazioni e il mondo accademico. Stollar è ora tornato negli Stati Uniti come managing director, Commercial Contracts for Boeing Global Services”, afferma Boeing.

“Voglio ringraziare Kim per tutto ciò che ha fatto e auguro a Liam e Kristen ogni successo per il futuro, mentre continuiamo a costruire su queste solide fondamenta e stabilire nuove aree di cooperazione transatlantica”, ha aggiunto Sir Michael.

“Boeing è una parte fondamentale della comunità aerospaziale europea, contribuendo e beneficiando della tradizione di innovazione ed eccellenza della regione. La regione è ora guidata da tre presidents: Liam Benham per EU, NATO and Government Affairs for Europe, Maria Laine per UK, Ireland & the Nordic region e il Dr. Michael Haidinger per Germany, Northern and Eastern Europe”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)