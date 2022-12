Inaugurato oggi il nuovo volo Torino – Foggia di Lumiwings

Viene inaugurato oggi il nuovo volo di Lumiwings da Torino per Foggia. La nuova rotta, operata con frequenza bisettimanale di lunedì e venerdì, arricchisce l’offerta di voli nazionali dell’Aeroporto di Torino, collegato per la prima volta con la destinazione pugliese.

Il nuovo collegamento prevede il seguente orario:

Lunedì

Foggia – Torino 11:55-13:40; Torino – Foggia 14:30-16:05.

Venerdì

Foggia – Torino 12:40-14:25; Torino – Foggia 15:35-17:10.

“Il volo inaugurale da Torino per Foggia rappresenta per la nostra compagnia un ulteriore passo in avanti nella copertura di un’area estremamente interessante come il nord ovest d’Italia”, ha dichiarato il managing director di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis. “Il volo Torino-Foggia darà la possibilità ai nostri passeggeri di spostarsi in poco più di un’ora migliorando i collegamenti esistenti e contribuendo a rafforzare il forte legame fra i due territori. Siamo soddisfatti della nuova tratta che da tempo molti passeggeri stavano aspettando e ci auguriamo che si possano inserire nuove frequenze in futuro per poter soddisfare tutte le richieste”.

“Siamo molto soddisfatti di ampliare il network voli dell’aeroporto di Torino con questa nuova rotta nazionale, che aumenta la connettività del territorio verso una destinazione sinora non servita e che vede l’avvio delle operazioni di una nuova compagnia aerea per il nostro scalo”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno. “Si tratta di un collegamento al servizio di tutti: non solo della comunità business, visti i tanti legami tra le imprese presenti nei due territori; ma anche di chi si sposta per motivi di studio e per ragioni familiari, consentendo la pianificazione di weekend lunghi per chi intende trascorrere una vacanza in Puglia o alla scoperta del Piemonte”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)