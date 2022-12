News Brevi – 02.12.2022

IL TRAFFICO DI RYANAIR A NOVEMBRE 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di novembre 2022. A novembre Ryanair Group ha trasportato 11,2 milioni di passeggeri (novembre 2021: 10,2 milioni, +10%), con un load factor del 92% (87% a novembre 2021). Ryanair ha operato oltre 64.100 voli a novembre. Il dato rolling sui 12 mesi a novembre 2022 si attesta a 158,4 milioni di passeggeri (+144%), con un load factor del 91% (+10%).

NIPPON AIR CARGO SIGLANO UNA GEnx SERVICE AGREEMENT EXTENSION – Nippon Cargo Airlines (NCA) ha firmato un’estensione di sei anni del Rate Per Flight Hour Engine Services Agreement che copre i motori GEnx-2B della compagnia aerea sulla sua Boeing 747-8 freighter fleet. “Il Rate Per Flight Hour Engine Services Agreement tra NCA e GE rafforza la nostra partnership e garantirà che i nostri motori GEnx siano coperti nel nuovo decennio”, ha affermato Toshiaki Kobori, Managing Director of Engineering & Maintenance at NCA. “GE Aerospace è orgogliosa di supportare NCA e la sua flotta GEnx”, ha affermato Dave Kircher, General Manager of GEnx Product Line at GE Aerospace. “È un onore continuare la relazione e fornire un servizio e un supporto esemplari”. NCA e GE hanno una relazione di lunga data iniziata con il motore CF6. Oggi, NCA opera un’ampia flotta di aeromobili dotati di motori CF6 e GEnx di GE. I Rate Per Flight Hour Engine Services incorporano una serie di funzionalità e personalizzazioni di GE lungo tutto il ciclo di vita di un motore. Ciascuna offerta Rate Per Flight Hour Engine Services è supportata dalle data and analytic capabilities e dall’esperienza di GE per aiutare a ridurre gli oneri di manutenzione e le interruzioni del servizio per i clienti.

EASYJET NOMINA DAVID MORGAN CHIEF OPERATING OFFICER – easyJet informa: “easyJet conferma che, a seguito di un processo completo, David Morgan è stato nominato in modo permanente Chief Operating Officer della compagnia aerea, facendo parte dell’Airline Management Board. David è parte integrante del leadership team di easyJet da quando si è unito a noi come Chief Pilot nel 2016. Ha una vasta esperienza nel settore e nella compagnia aerea avendo assunto il ruolo di COO ad interim dall’inizio di luglio. Durante questo periodo David ha fornito una forte leadership operativa e ha raggiunto una performance operativa che è stata migliore rispetto al periodo equivalente nel 2019”.

EUROWINGS: LE METE PIU’ GETTONATE PER IL CAPODANNO – Eurowings informa: “Il capodanno può essere pianificato e festeggiato per la prima volta in molte località europee senza restrizioni. Mentre i viaggiatori hanno deciso di prenotare i loro voli con un preavviso molto più breve nel 2021, quest’anno erano pronti a prenotare molto prima. Barcellona, Berlino, Vienna, Amburgo e Londra sono particolarmente amate dagli ospiti di Eurowings. Coloro che partono per un viaggio più lungo tendono anche a volare verso climi più meridionali. Le destinazioni più popolari sono le Isole Canarie, le Isole Baleari e l’Andalusia. Eurowings ha anche ancora capacità libera per i viaggiatori dell’ultimo minuto dalle principali località. Per un breve fine settimana di Capodanno dal venerdì alla domenica, le seguenti destinazioni sono alternative di tendenza ai classici: da Düsseldorf a Dresda, Milano e Praga; da Colonia a Milano, Monaco e Budapest; da Amburgo a Milano e Monaco; da Stoccarda ad Amburgo e Vienna”.

LANZAROTE “ATTERRA” NELLA LOUNGE VIP DI IBERIA A MADRID – Iberia informa: “La Velázquez Premium Lounge di Iberia respira aria di Lanzarote in questi giorni. La compagnia aerea ha personalizzato la lounge dedicata ai clienti Business che viaggiano verso destinazioni intercontinentali con immagini dell’isola, dei suoi jameos, delle spiagge e delle città, e ha persino progettato un piccolo giardino di cactus, piante grasse e aloe vera. Lanzarote inoltre si assapora, visto che l’offerta gastronomica attualmente proposta comprende formaggi e vini locali, rispettivamente El Faro ed El Grifo, oltre a tipici prodotti locali. Inoltre, Lanzarote è protagonista anche nella rivista di bordo della compagnia aerea, Ronda Iberia, che dedica un reportage al suo paesaggio senza eguali. L’Amministratore Delegato della Società di Promozione Estera di Lanzarote, Héctor Fernández Manchado, ha visitato la lounge, accompagnato da Víctor Moneo, Direttore degli Accordi Istituzionali per Iberia, e Teresa Parejo, Direttore della Sostenibilità per la compagnia aerea. Lanzarote è una delle destinazioni del Gruppo Iberia. Iberia Express offre una media di 20 frequenze settimanali questo inverno, cinque in più rispetto alla stagione invernale 2019, il che significa che opera fino a tre voli giornalieri tra Madrid e Lanzarote”.

IATA: L’EUROPEAN AIR TRAFFIC MANAGEMENT DEVE RIDURRE LE EMISSIONI – L’International Air Transport Association (IATA) e Airlines for Europe (A4E) hanno esortato i ministri dei trasporti dell’UE ad accettare le raccomandazioni per l’European air traffic management (ATM) nella loro riunione del 5 dicembre. “I ministri dei trasporti dell’UE si incontrano il 5 dicembre per concordare la loro posizione sull’ATM per i negoziati con il Parlamento europeo. Le discussioni si concentrano su una proposta del 2020 della Commissione europea che richiede un regolatore completamente indipendente per valutare le performance dei vari European Air Navigation Service Providers (ANSPs). Purtroppo, gli stati membri europei l’hanno respinta. Il Parlamento, in linea con la proposta della Commissione, ha spinto per una regolamentazione più severa, ma le compagnie aeree temono un compromesso insoddisfacente dell’ultimo minuto che consentirà agli Stati di essere giudici e giuria sugli obiettivi dei propri ANSP e su come dovrebbero essere monitorati”, afferma IATA. “Le proposte 2020 della Commissione erano chiare sul fatto che i paesi non dovrebbero segnare i compiti dei propri fornitori di servizi di navigazione aerea: dovrebbero sottoporre le loro performance al giudizio di un organismo indipendente, fissando obiettivi trasparenti ed efficienti per contribuire a ridurre le emissioni e i ritardi”, ha affermato Rafael Schvartzman, IATA’s Regional Vice President for Europe. “In un momento in cui i politici tengono regolarmente conferenze sull’aviazione per il suo impatto sul clima, dovrebbero spingere per riforme che potrebbero portare a riduzioni delle emissioni fino al 10% nello spazio aereo europeo. La prossima riunione dei ministri dei trasporti dell’UE rappresenta un’opportunità per promuovere miglioramenti significativi. Le compagnie aeree europee esortano i ministri a cogliere l’opportunità e ad attuare le proposte della Commissione europea. Non possiamo accettare compromessi fine a se stessi”, ha affermato Thomas Reynaert, Managing Director, Airlines for Europe.

EMIRATES: DOPPIO FLYPAST NEL GIORNO DELL’UAE NATIONAL DAY – Oggi migliaia di spettatori hanno assistito a un low-level flypast sopra il Sevens Stadium, in occasione del festival sportivo e di intrattenimento Emirates Dubai 7s. “Un A380 di Emirates ha preso il volo per salutare la folla sottostante, mentre si godeva il più grande festival Emirates Dubai 7 mai visto, con oltre 300 squadre di rugby, netball, cricket e fitness, insieme a più di 100.000 partecipanti al festival che si sono goduti spettacoli musicali e di intrattenimento. Decollando dal Dubai International Airport, l’Emirates A380 si è avvicinato allo stadio per il sorvolo alle 16:04 e di nuovo alle 16:10, volando a una velocità moderata e a un’altitudine di soli 500 piedi. Al comando dell’A380 c’erano l’UAE National Captain Mubarak Al Mheiri e il Captain Anand Singh, supportati dal Captain Khalid Bin Sultan. Il flypast di oggi sottolinea l’impegno della compagnia aerea nei confronti di Emirates Dubai 7. L’Emirates Dubai 7s, che si svolge durante l’UAE National Day weekend a dicembre, ospitato al The Sevens Stadium di Dubai, si basa su 51 anni di storia dell’esclusivo torneo di Rugby Sevens, accogliendo ogni anno le migliori squadre internazionali, insieme a Invitational Rugby, Netball e squadre di cricket, attirando oltre 4.500 partecipanti ogni anno. Il 2022 ha visto l’aggiunta della nuova fun fitness competition WODON3. Anche il festival si è evoluto nel tempo ed è ora diventato un evento di 3 giorni con più palchi per spettacoli musicali internazionali, zone per bambini e adolescenti e un nuovo Hops & Food Market”, afferma Emirates.

BRITISH AIRWAYS COLLABORA CON LA QUEEN ELIZABETH’S FOUNDATION PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ – In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre 2022), British Airways ha annunciato che sta collaborando con la Queen Elizabeth’s Foundation for Disabled People (QEF). Collaborando con QEF, che supporta bambini e adulti con disabilità fisiche e di apprendimento o lesioni acquisite per aumentare la loro indipendenza, la compagnia aerea sta dimostrando il suo continuo impegno per migliorare la customer experience per le persone con requisiti di assistenza aggiuntivi. QEF offre una gamma di servizi in modo che le persone con disabilità siano più informate e sicure delle scelte a loro disposizione. L’ente offre un servizio di consulenza e valutazione Tryb4uFly in due fasi, offrendo ai viaggiatori la possibilità di provare i veri posti a sedere in cabina donati da British Airways o di provare un’esperienza virtuale e coinvolgente di cosa vuol dire viaggiare da casa alla destinazione. L’esperienza aiuta a identificare qualsiasi assistenza aggiuntiva per rendere più facile il viaggio per i clienti con requisiti aggiuntivi. British Airways ha anche collaborato con QEF per valutare e pre-approvare i seat support devices consigliati dall’ente per l’uso sui voli BA, e queste informazioni possono essere trovate sul sito web di British Airways o quando i clienti si mettono in contatto con il team di accessibilità dedicato della compagnia aerea. Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha dichiarato: “Quasi mezzo milione di clienti che necessitano di ulteriore assistenza volano con British Airways ogni anno. Ci impegniamo a fare tutto il possibile per supportare questi clienti nell’ambito del nostro programma BA Better World e, collaborando con organizzazioni esperte come la Queen Elizabeth’s Foundation for Disabled People, stiamo compiendo un altro passo positivo per migliorare il nostro servizio”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA IL LANCIO DI PARAMOUNT+ A BORDO DEI VOLI INTERNAZIONALI A LUNGO RAGGIO – British Airways ha portato Hollywood a Heathrow con uno speciale Star Trek takeover presso l’airline Terminal 5 home per celebrare il lancio di Paramount+ a bordo dei voli internazionali della compagnia aerea. “Le scene insolite all’aeroporto celebrano il lancio di un canale Paramount+ dedicato sulla piattaforma di intrattenimento Highlife, che consentirà ai clienti di British Airways di guardare serie popolari dal proprio posto quando viaggiano su qualsiasi volo a lungo raggio in ogni cabina. Gli autentici Starfleet costumes di Star Trek sono stati portati con cura direttamente dal set, con gli indossatori composti da colleghi della compagnia aerea amanti di Star Trek. I clienti potranno guardare diverse serie esclusive Paramount+ rivolte a tutte le età sulla piattaforma di intrattenimento Highlife della compagnia aerea. I clienti che desiderano continuare a guardare il loro programma preferito dopo il volo possono farlo abbonandosi al servizio di streaming tramite un codice QR sul canale Paramount+ su Highlife o su ParamountPlus.com”, afferma British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che i clienti apprezzeranno davvero le ore di contenuti offerti da questa partnership con Paramount+”. Ai membri Executive Club di British Airways viene offerto l’accesso a un’offerta di abbonamento esclusiva, in modo che possano usufruire del servizio di streaming in qualsiasi momento.

EASYJET LANCIA LA ONBOARD WINTER COLLECTION A BORDO A SUPPORTO DI EASYJET – easyJet e UNICEF festeggiano quest’anno il decimo anniversario della loro partnership, durante il quale i clienti e l’equipaggio di easyJet hanno raccolto oltre 16 milioni di sterline, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e a tenerli al sicuro durante le emergenze. easyJet ha lanciato la sua annual winter collection onboard come parte della sua partnership Change for Good con l’UNICEF, che vedrà le donazioni a bordo dei clienti easyJet destinate al Children’s Emergency Fund (CEF) per aiutare a sostenere i bambini e le famiglie che affrontano conflitti, malnutrizione, disastri e malattie Intorno al mondo. Da oggi, le raccolte si svolgeranno a bordo dei voli in tutta la rete di easyJet in 34 paesi per raccogliere fondi per aiutare a fornire supporto urgente ai bambini e alle loro famiglie prima, durante e dopo le emergenze, portando l’assistenza che spesso farà la differenza tra la vita e la morte. L’UNICEF Children’s Emergency Fund sostiene i bambini colpiti negativamente dalle crisi recenti e in corso in tutto il mondo, compreso il conflitto in corso in Ucraina che ha visto più della metà dei 7,5 milioni di bambini del paese costretti a fuggire. Il personale di cabina easyJet raccoglierà donazioni a bordo dei voli e i passeggeri potranno effettuare donazioni in qualsiasi valuta. Michael Brown, Director of Cabin Services, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con l’UNICEF e siamo grati ai nostri clienti e al nostro equipaggio che negli ultimi 10 anni hanno raccolto oltre 16 milioni di sterline attraverso la nostra partnership Change for Good. Siamo lieti di lanciare la nostra nuova winter collection onboard da oggi. Ciò significa che milioni di clienti easyJet in più che voleranno questo dicembre avranno l’opportunità di aiutare l’UNICEF a continuare a fare davvero la differenza per i bambini e le loro famiglie in tutto il mondo”.

NUOVA NOMINA PER UNITED – United Airlines ha nominato Maria Deacon senior vice president of technical operations. Supervisionerà le carrier’s maintenance operations, ground service equipment and facilities maintenance, supply chain, technical services, planning and strategy. Deacon darà inoltre forma alla continua crescita e agli investimenti nel Calibrate apprenticeship program di United, aiutando la compagnia aerea ad espandere e diversificare la sua prossima generazione di addetti alla manutenzione. Più di recente, Deacon è stata GE Aerospace’s general manager of maintenance, repair and overhaul (MRO). Nel suo nuovo ruolo presso la compagnia aerea, Deacon riporterà allo United’s Executive Vice President and Chief Growth Officer, Greg Hart.