Pratt & Whitney si aggiudica l’F135 Engine Core Upgrade Contract

Pratt & Whitney ha ottenuto un contratto da 115 milioni di dollari per lo sforzo di miglioramento del motore F135, noto anche come engine core upgrade.

“Aggiornamenti come questo sono una parte normale di qualsiasi importante programma di difesa e il motore F135 è stato spinto oltre le sue specifiche originali per troppo tempo”, ha affermato Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business. “L’F-35 engine core upgrade fa risparmiare ai contribuenti 40 miliardi di dollari in lifecycle costs e si basa su una combat-tested engine architecture che ha più di un milione di ore di volo. Apprezziamo profondamente il supporto della presidente DeLauro in questo programma critico”.

L’aggiudicazione del contratto supporterà le attività preliminari di sviluppo di Pratt & Whitney fino al 2023.

“Pratt & Whitney è uno dei principali leader in advanced technology and defense manufacturing”, afferma Rosa DeLauro, chair of the House Appropriations Committee. “Il recente annuncio proteggerà i posti di lavoro nel Connecticut, fornendo allo stesso tempo una carica tanto necessaria alla nostra economia. Pratt & Whitney impiega più di 11.000 persone a East Hartford e Middletown ed è una componente fondamentale dell’economia del nostro stato”.

“L’F135 engine core upgrade offre il percorso più veloce, più economico e con il rischio più basso per Block 4 capability per tutti gli operatori globali dell’F-35. È l’unica F-35 propulsion option che rappresenta una soluzione “drop-in” per tutte le varianti, senza aggiungere peso ed evitando modifiche dirompenti e costose del veicolo aereo che introdurrebbero costi aggiuntivi, ritardi nei programmi e rischi tecnici.

Il programma F135 è un importante motore di crescita economica nello stato del Connecticut e in tutto il paese, sostenendo oltre 53.000 posti di lavoro in 36 stati. Nel solo Connecticut, il programma supporta più di 27.000 posti di lavoro diretti e indiretti e quasi 100 fornitori”, afferma Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)