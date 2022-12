Northrop Grumman e la U.S. Air Force presentano il B-21 Raider, il primo Sixth-Generation Aircraft al mondo

Northrop Grumman Corporation e la U.S. Air Force hanno presentato oggi il B-21 Raider.

“Il team di Northrop Grumman sviluppa e fornisce tecnologia che fa progredire la scienza, guarda al futuro e la porta nel presente”, ha affermato Kathy Warden, chair, chief executive officer and president, Northrop Grumman. “Il B-21 Raider definisce una nuova era nella tecnologia e rafforza il ruolo dell’America nel portare la pace attraverso la deterrenza”.

“Il B-21 Raider costituisce la spina dorsale del futuro per la U.S. air power, guidando una potente famiglia di sistemi che offrono una nuova era di capacità e flessibilità attraverso l’integrazione avanzata di dati, sensori e armi. Le sue capacità di sesta generazione includono stealth, information advantage and open architecture”, afferma Northrop Grumman.

“Il B-21 Raider è una testimonianza dei vantaggi dell’America in termini di ingegnosità e innovazione. Ed è la prova dell’impegno a lungo termine del Dipartimento nella costruzione di capacità avanzate che rafforzeranno la capacità di scoraggiare l’aggressione, oggi e in futuro. Ora, rafforzare e sostenere la deterrenza degli Stati Uniti è al centro della nostra strategia di difesa nazionale”, ha affermato il Secretary of Defense Lloyd J. Austin III. “Questo bomber è stato costruito su una base di forte sostegno bipartisan al Congresso. Grazie a questo supporto, presto faremo volare questo aereo, lo testeremo e poi passeremo alla produzione”.

“Il B-21 è in grado di connettersi in rete attraverso il battlespace a più sistemi e in tutti i domini. Supportato da un ecosistema digitale per tutto il suo ciclo di vita, il B-21 può evolversi rapidamente attraverso rapidi aggiornamenti tecnologici che forniscono nuove funzionalità per superare le minacce future”, prosegue Northrop Grumman.

“Con il B-21, l’aeronautica americana sarà in grado di scoraggiare o sconfiggere le minacce in qualsiasi parte del mondo”, ha affermato Tom Jones, corporate vice president and president, Northrop Grumman Aeronautics Systems. “Il B-21 esemplifica il modo in cui Northrop Grumman sta guidando il settore nella trasformazione digitale e nell’ingegneria digitale, offrendo in definitiva più valore ai nostri clienti”.

“Il B-21 Raider prende il nome dai raid di Doolittle della seconda guerra mondiale quando 80 uomini, guidati dal tenente colonnello James “Jimmy” Doolittle, e 16 bombardieri medi B-25 Mitchell partirono per una missione che cambiò la rotta della seconda guerra mondiale. La designazione B-21 riconosce il Raider come il primo bombardiere del 21° secolo”, conclude Northrop Grumman.

(Ufficio Stampa Northrop Grumman – Photo Credits: Northrop Grumman)