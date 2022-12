Air France-KLM e TotalEnergies firmano un memorandum d’intesa per la fornitura di SAF per 10 anni

Air France-KLM e TotalEnergies hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) che vedrà TotalEnergies consegnare più di un milione di metri cubi o 800.000 tonnellate di Sustainable Aviation Fuel (SAF) alle compagnie aeree di Air France-KLM Group in un periodo di 10 anni, a partire dal 2023.

Questo SAF sarà prodotto da TotalEnergies presso le sue bioraffinerie e sarà messo a disposizione delle compagnie aeree di Air France-KLM Group, principalmente per i voli in partenza dalla Francia (secondo la legislazione francese) e dai Paesi Bassi.

I SAF riducono le emissioni di CO2 in media di almeno l’80% durante il loro intero ciclo di vita, rispetto al loro equivalente fossile.

Air France-KLM ha implementato una rigorosa politica di approvvigionamento e si impegna a procurarsi solo carburanti SAF che non competono con alimenti umani o animali, che siano certificati RSB o ISCC per la sostenibilità e che non siano derivati dall’olio di palma.

Con la firma di questo protocollo d’intesa, Air France-KLM e TotalEnergies confermano la loro collaborazione e il loro obiettivo di promuovere lo sviluppo di un settore dell’aviazione più responsabile.

Air France-KLM Group e TotalEnergies collaborano da quasi 10 anni sull’uso di Sustainable Aviation Fuel. La loro collaborazione è iniziata nel 2014 con “Lab Line for the Future”, un esperimento biennale durante il quale 78 voli Air France tra Parigi-Orly e Tolosa e tra Parigi-Orly e Nizza sono stati alimentati con il 10% di SAF fornito da TotalEnergies.

Nel gennaio 2020, Air France e TotalEnergies hanno partecipato, insieme a Safran e Suez, all’invito a manifestare interesse avviato dal governo francese con l’obiettivo di sviluppare una sustainable aviation fuel production in Francia.

Negli ultimi due anni, TotalEnergies ha anche fornito SAF per una serie di voli commerciali di Air France-KLM Group:

– A maggio 2021, si è svolto il primo volo a lungo raggio di Air France, tra Parigi e Montreal, alimentato con una miscela che includeva il 16% di SAF prodotto in Francia.

– Nell’ottobre 2021, un volo Air France tra Parigi e Nizza è stato alimentato con il 30% di SAF.

– Nel maggio 2022, un volo Air France operato nell’ambito della SkyTeam Sustainable Flight Challenge, tra Parigi e Montreal, è stato alimentato con il 16% di SAF.

– Nel giugno 2022 diversi voli, pianificati da tutte le compagnie aeree di Air France-KLM Group nell’ambito dei Connecting Europe Days, sono stati alimentati con il 30% di SAF.

“Air France-KLM è pienamente impegnata a far progredire la produzione di SAF in Europa e nel mondo. Questo memorandum d’intesa con TotalEnergies è un altro tassello per promuovere lo sviluppo di un’industria SAF francese in grado di soddisfare le esigenze delle compagnie aeree. Si tratta quindi di una pietra miliare fondamentale per il successo della decarbonizzazione del nostro business. Stiamo continuando a intensificare i nostri sforzi per ridurre l’impatto delle nostre operazioni il più rapidamente possibile”, ha affermato Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM.

“Lo sviluppo dei biocarburanti è una delle priorità strategiche della nostra azienda. Questa nuova partnership con Air France-KLM esemplifica l’eccellenza dell’industria e dell’aerospazio francese nell’impegno per un settore dell’aviazione più sostenibile. Riducendo direttamente l’intensità di carbonio dei prodotti energetici utilizzati dai nostri clienti del trasporto aereo, stiamo lavorando attivamente con loro per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, insieme alla società”, ha affermato Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di TotalEnergies.

TotalEnergies sta sviluppando Sustainable Aviation Fuels (SAF). Si tratta di biocarburanti ricavati da rifiuti e residui provenienti dall’economia circolare (grassi animali, olio da cucina usato, ecc.) e “e-jets”, carburanti sintetici per l’aviazione. Questi carburanti sostenibili ridurranno significativamente le emissioni di CO2 del trasporto aereo. TotalEnergies mira a produrre 1,5 milioni di tonnellate di SAF entro il 2030.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: Air France-KLM)