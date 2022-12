oneworld riceve altri due due Best Airline Alliance awards

oneworld informa: “oneworld® è stata nuovamente nominata Best Airline Alliance dai lettori di Business Traveller USA e di Global Traveller, rafforzando la posizione di oneworld come l’alleanza preferita tra i viaggiatori del mondo.

I lettori di Business Traveller USA hanno selezionato oneworld come Best Airline Alliance per l’ottavo anno consecutivo. Fin dalla sua istituzione nel 1988, gli Annual Best in Business Travel Awards hanno reso omaggio ai migliori fornitori di servizi e prodotti nel settore dei viaggi, come votato dai lettori della rivista.

oneworld è stata inoltre premiata con il titolo di Best Airline Alliance nei 19th annual GT Tested Reader Survey Awards tenuti da Global Traveller, portando a casa il titolo per 13 anni consecutivi”.

Diverse compagnie aeree associate a oneworld sono state nominate vincitrici dei GT Tested Reader Survey Awards:

Alaska Airlines

Best Airline App; Best Frequent Flyer Customer Service.

American Airlines

Best Airline Website.

Cathay Pacific

Best Business Class Seat Design.

Japan Airlines

Best Airline to Japan.

Qantas

Best Airline in Australia and New Zealand.

“Questi ultimi premi per oneworld seguono altre vittorie all’inizio di quest’anno per la principale alleanza di compagnie aeree. Ad agosto, oneworld è stata nominata Favorite Airline Alliance dai lettori di Trazee Travel, vincendo il premio per la quinta volta. A novembre, oneworld ha ottenuto il riconoscimento Best Airline Alliance ai Business Traveller UK per il decimo anno consecutivo”, prosegue oneworld.

Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con altri due premi come Best Airline Alliance, oneworld ha dimostrato ancora una volta di rimanere la top airline alliance tra i viaggiatori di tutto il mondo. Apprezziamo la lealtà dei nostri clienti che hanno mostrato un supporto incrollabile per le nostre compagnie aeree associate”.

Rob Gurney, oneworld CEO, ha dichiarato: “Siamo lieti che i lettori di Business Traveller USA e Global Traveller abbiano votato ancora una volta oneworld come Best Airline Alliance. Questi due premi sono un ulteriore riconoscimento dei dipendenti delle compagnie aeree membri di oneworld, la cui dedizione e impegno nei confronti dei nostri clienti hanno continuato a brillare”.

(Ufficio Stampa oneworld)