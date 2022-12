News Brevi – 05.12.2022

SWISS CONDUCE ANCHE QUEST’ANNO IL SUO TRADIZIONALE PROGRAMMA “LXmas” – Swiss informa: “Anche quest’anno, Swiss International Air Lines (SWISS) sta conducendo il suo tradizionale programma “LXmas” per portare sia i suoi clienti in viaggio che quelli che restano a casa in uno stato d’animo festivo. Alcuni voli SWISS avranno a bordo personaggi natalizi familiari per accogliere i passeggeri con un caloroso “Ho ho ho”. Altrove, gli elfi di Natale di SWISS hanno lavorato duramente per creare altre piccole sorprese per i loro ospiti. Non è solo a bordo che SWISS diffonde la sua magia natalizia. A terra, i famosi SWISS Singers hanno già diffuso l’allegria stagionale all’aeroporto di Zurigo. I clienti hanno l’opportunità di vincere voli SWISS e upgrade in Business Class. Con un po’ di fortuna, potrebbero persino essere portati a destinazione sul festoso Airbus A320neo di SWISS, che è stato addobbato con il Red Nose per la stagione dell’Avvento”. “Sono lieto che anche quest’anno possiamo offrire ai nostri ospiti una serie di opzioni divertenti e sorprese per aiutare a diffondere la magia stagionale e rendere tutti di buon umore”, afferma Stefan Vasic, SWISS Head of Marketing. “Abbiamo anche preso la decisione consapevole di optare per numerose piccole attrazioni. Dopotutto, spesso sono le piccole cose le più magiche di tutte. Lo spirito natalizio raramente è stato più gradito che in tempi come questi”. SWISS ha ideato un’attrazione particolare anche per i clienti che restano a casa. Possono indovinare online dove si svolgerà la prossima ‘LXmas’ action e possono vincere flight vouchers. Ulteriori informazioni sul programma “LXmas” di SWISS di quest’anno sono disponibili al link https://www.lxmas.ch/en.

EVA AIR SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE GIAPPONESE DEL NORD ITALIA – Con lo scopo di supportare la città di Milano e la comunità giapponese che la abita, EVA Air ha dato il proprio contributo alla Festa annuale organizzata dall’Associazione Giapponese del Nord Italia. La Festa – tenutasi nella sede della Scuola Giapponese di Milano e aperta a tutti i cittadini – è stata un’occasione di incontro tra cultura italiana e cultura giapponese dando ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in workshop di calligrafia, origami, degustazioni di specialità gastronomiche tradizionali e molto altro. In occasione dell’evento, EVA Air in qualità di ponte fra paesi e culture, ha messo in palio come primo premio della lotteria un biglietto aereo valido per due persone per volare in Giappone da Milano via Taipei (andata e ritorno), al fine di supportare lo scambio culturale tra le due nazioni, entrambe perfettamente rappresentate dalla Scuola Giapponese di Milano. Alla fine del mese di ottobre 2022 EVA Air ha dato il via alle operazioni tra Milano e Taipei (leggi anche qui), aprendo in questo modo la sua prima nuova base operativa nel mercato europeo in 25 anni. I passeggeri provenienti da Milano possono raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) la mattina presto e proseguire comodamente il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di EVA Air verso numerose destinazioni in Giappone, nel nord-est e nel sud-est asiatico. L’Associazione Giapponese del Nord Italia, fondata nel 1995, ha lo scopo di favorire rapporti di amicizia tra Italia e Giappone, nonché supportare gli stessi soci, ad oggi circa 500 famiglie giapponesi, e organizzare diverse attività ed eventi culturali.

NUOVO VOLO SUN EXPRESS DA VENEZIA A SMIRNE DAL PROSSIMO GIUGNO 2023 – SunExpress annuncia il nuovo volo estivo diretto da Venezia Marco Polo a Smirne Adnan Mendes. Sarà operativo tutti i mercoledì e domenica dal 1 Giugno al 30 settembre 2023. “È una novità estremamente positiva per tutti il mercato e che dimostra la volontà di Sun Express nell’ investire sull’Italia, a seguito di un ottima stagione 2022. Tariffe competitive a partire da 99,99 tasse e bagaglio incluso”, afferma SunExpress.

BOEING CONSEGNA I PRIMI DUE O3b mPOWER SATELLITES A SES – Durante il fine settimana Boeing ha consegnato i primi due satelliti O3b mPOWER a SES, leader in global content connectivity solutions. Gli all-digital satellites sono in fase di preparazione in Florida per il lancio su Medium Earth Orbit (MEO), a 8.000 km dalla Terra, dove forniranno connettività a bassa latenza e ad alto throughput agli utenti di tutto il mondo. I satelliti combinano la collaudata piattaforma 702 di Boeing, gli array solari progettati su misura da Spectrolab, consociata di Boeing, costruiti per resistere alle forti radiazioni MEO e, soprattutto, il payload definito dal software 702X che fornisce oltre 5.000 steerable beams per satellite. “Il sistema O3b mPOWER di SES è un vero punto di svolta e trasformerà il modo in cui le persone pensano alla connettività”, ha affermato Ruy Pinto, Chief Technology Officer di SES. “Fornendo soprattutto prestazioni, O3b mPOWER offrirà servizi di connettività a organizzazioni governative e imprese con sede nelle regioni più remote. In tempi di disastri naturali, quando le reti vengono interrotte, i servizi a bassa latenza di O3b mPOWER possono ripristinare rapidamente le reti di comunicazione critiche”. Il sistema O3b mPOWER è dotato di shapeable beams che possono essere riposizionati su dati in tempo reale dai terminali dei clienti SES, offrendo un’esperienza superiore. Con un contratto per la consegna di 11 satelliti O3b mPOWER a SES, Boeing continua la produzione, l’integrazione e il collaudo dei restanti nove spacecraft. “SES si è rivolta a noi con la visione di creare equità globale, fornendo alle persone connettività ad alta velocità dove non era economicamente o fisicamente fattibile costruire un’infrastruttura in fibra”, ha affermato Jim Chilton, senior vice president of Space and Launch at Boeing Defense, Space & Security. “Abbiamo collaborato per raggiungere questo obiettivo e non vediamo l’ora di vedere cosa fa SES come primo utente della piattaforma 702X”. I satelliti O3b mPOWER sono anche flessibili nella loro configurazione di lancio, con la possibilità di lanciare due o tre satelliti alla volta.

ADR: COMUNICAZIONE SU AREA TEST ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Si informano i passeggeri che a partire dal 1° gennaio 2023 l’area test Covid ubicata agli arrivi del Terminal 3 sarà chiusa. Da quella data non sarà più possibile eseguire test covid in aeroporto”.

QATAR AIRWAYS: PROSEGUONO LE INIZIATIVE PER LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022™ – Qatar Airways informa: “Durante la FIFA World Cup Qatar 2022™, le porte saranno aperte alla Give&Get Diego Maradona Fanfest per onorare Diego Maradona, utilizzando tecnologie all’avanguardia, mostre pubbliche, eventi, aste e altro ancora. Her Excellency Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ha aperto ufficialmente il Maradona Fanfest al Qatar Executive Premium Terminal dell’Hamad International Airport, che accoglierà i visitatori durante la FIFA World Cup Qatar 2022™ fino al 18 dicembre. Qatar Executive, che offre luxury jet services disponibili per charter in tutto il mondo, Qatar Airways e la società di tecnologia finanziaria Give&Get sponsorizzano il Diego Armando Maradona Give&Get Fanfest”. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, promuovere lo sport del calcio nel paese è una parte importante della nostra ambizione di crescita del turismo. Celebrare l’eredità di Maradona ispirerà molti calciatori e sportivi della prossima generazione, oltre a raccogliere fondi per beneficenza”. Il Qatar Executive Premium Terminal presso HIA è facilmente accessibile e si trova a circa 20 minuti dal centro di Doha, Qatar.

NUOVA SELEZIONE PER SAAB SAFE – SAFE, unified command and control solution, è stata selezionata da South Wales Police and Gwent Police come parte di un nuovo supplier framework agreement creato dalla forces Joint Digital Services Division. Il nuovo accordo quadro, aperto alla maggior parte dei servizi di emergenza gallesi, è valido per i prossimi quattro anni.

LOCKHEED MARTIN E RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS COLLABORANO SU HIGH-ENERGY LASER SYSTEM – Lockheed Martin e Rafael Advanced Defense Systems, Ltd., Israele, hanno firmato un accordo di collaborazione che include lo sviluppo, il test e la produzione congiunta di High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) negli Stati Uniti e in Israele. Il futuro sviluppo congiunto si baserà sulle risorse che sono state sviluppate in modo indipendente da RAFAEL e dalla Ministry of Defense’s Directorate of Defense Research and Development (DDR&D) nell’ambito del progetto IRON BEAM. La collaborazione sarà orientata allo sviluppo di una variante del sistema per il mercato americano e per altri. “La missione di Lockheed Martin è fornire le migliori soluzioni di sicurezza che aiutino i nostri clienti a stare al passo con le minacce. Lavorando con Rafael, il nostro team congiunto contribuirà a portare questa nuova capacità salvavita ai nostri clienti”, ha affermato Frank St. John, Lockheed Martin Chief Operating Officer.

“JOLLY TROLLEY” PER EASYJET – Questo dicembre, l’easyJet ‘Jolly Trolley’ service vedrà il personale di cabina della compagnia aerea portare un caloroso benvenuto nelle case di riposo e nei villaggi locali, offrendo una gamma di prelibatezze festive, per completare l’esperienza festiva. Il servizio sarà implementato nei villaggi e nelle case di riposo di Bristol, Manchester e Glasgow per tutto il mese di dicembre, sede di alcune delle più grandi operazioni di easyJet nel Regno Unito. Michael Brown, Director of Cabin Services at easyJet, ha dichiarato: “Il nostro fantastico equipaggio di cabina è una parte importante della comunità nelle città in cui voliamo da tutto il Regno Unito, da Luton a Liverpool, da Gatwick a Glasgow, da Bristol a Belfast. Quindi, questo Natale, abbiamo voluto cogliere l’occasione per restituire qualcosa alle comunità che serviamo e portare la calorosa accoglienza e il servizio per cui il nostro personale di cabina è famoso direttamente alle loro porte, per condividere un’allegria festiva speciale”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA LA PRIMA MID-RANGE CAPABILITY BATTERY – Lockheed Martin ha consegnato la prima Mid-Range Capability (MRC) battery, nota anche come Typhon Weapon System, all’United States Army Rapid Capabilities and Critical Technology Office (RCCTO). MRC è composto da launchers, missiles e un battery operations center, sviluppato per affrontare le minacce di superficie. Fa parte della massima priorità di modernizzazione dell’esercito per sviluppare e mettere in campo nuove long-range precision fires capabilities. “La nostra collaborazione con l’esercito degli Stati Uniti ci ha permesso di comprendere più a fondo le sue esigenze di missione più critiche”, ha affermato Joe DePietro, Lockheed Martin general manager and vice president. “Questa partnership ci ha permesso di sfruttare le nostre tecnologie per progettare, sviluppare, integrare e fornire rapidamente una soluzione per soddisfare i requisiti dell’esercito. Abbiamo creato nuove capacità attraverso l’integrazione della tecnologia esistente e in evoluzione”.