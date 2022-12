Emirates: l’A380 atterra in Nuova Zelanda

L‘A380 di Emirates ha effettuato un atterraggio storico all’aeroporto di Auckland. “Questa è la prima volta che l’Emirates double-decker atterra ad Auckland dal febbraio 2020, a dimostrazione della crescente domanda di viaggi in entrata e in uscita dalla Nuova Zelanda.

Lo special non-stop daily service da Dubai ad Auckland è stato accolto a Auckland Airport in vista della prima estate completamente aperta del paese dopo la pandemia.

Il volo Emirates EK448 decolla da Dubai International Airport alle 10:05 e atterra ad Auckland alle 11:05 ora locale. Il volo ha rivendicato il titolo di rotta più lunga di Emirates sulla sua rete, segnando 14.200 km, con un tempo di volo stimato di poco meno di 16 ore da Dubai alla Nuova Zelanda e 17 ore e 15 minuti nella direzione opposta. Questo lo rende uno dei voli commerciali di linea non-stop più lunghi al mondo”, afferma Emirates.

“Emirates vola in Nuova Zelanda da 19 anni, segno del suo costante impegno nei confronti del mercato. Durante la pandemia Emirates ha continuato a servire il Paese, sia collegando la Nuova Zelanda e il mondo con voli giornalieri, sia con i suoi servizi SkyCargo che portano merci essenziali dentro e fuori la nazione.

L’ultimo aggiornamento dei suoi servizi offrirà ai clienti maggiori livelli di flessibilità e scelta quando pianificano i viaggi e fornirà connettività senza soluzione di continuità e tempi di transito ridotti quando si viaggia verso altre destinazioni nella sua rete globale, comprese destinazioni in Europa e Medio Oriente.

L’esperienza A380 di Emirates rimane molto ricercata dai viaggiatori, con 14 First Class suites e 76 lie-flat seats in Business Class. I clienti che viaggiano da e per Auckland possono godersi le sue cabine spaziose e confortevoli, i prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in volo come l’Onboard Lounge, le First Class suites, la Shower Spa e un premiato sistema di intrattenimento in volo che include più oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand. La compagnia aerea ha gradualmente accelerato il dispiegamento del suo aereo di punta A380 in linea con la crescente domanda di viaggi aerei. Attualmente, l’A380 di Emirates è operato in 37 destinazioni globali in 25 paesi, aumentando a 42 città entro marzo 2023″, conclude Emirates.

Emirates intensifica le operazioni verso Londra Gatwick con un terzo servizio giornaliero con A380

Emirates inoltre ha intensificato le sue operazioni a Gatwick Airport con l’aggiunta di un terzo volo A380 giornaliero. La compagnia aerea continua ad aumentare le sue operazioni nel Regno Unito per soddisfare la domanda sostenuta.

“La frequenza aggiuntiva offrirà una maggiore capacità, con oltre 1.000 posti da/per Gatwick a Dubai, ogni giorno. Il volo Emirates EK11 partirà da Dubai alle 2:50, il volo EK15 alle 7:40 e il volo EK09 alle 14:25, offrendo ai clienti ancora più flessibilità e scelte di viaggio.

Emirates serve attualmente il Regno Unito con 119 voli settimanali attraverso sette hub del Regno Unito, tra cui: sei voli giornalieri per Londra Heathrow; tre voli al giorno per Londra Gatwick; servizio giornaliero per Londra Stansted; tre voli al giorno per Manchester; doppio servizio giornaliero per Birmingham; voli giornalieri per Newcastle; un servizio giornaliero per Glasgow.

L’ampia rete di Emirates si estende a 130 destinazioni, in sei continenti. I visitatori del Regno Unito possono usufruire della nuova piattaforma Dubai Experience che consente ai clienti di navigare, creare e prenotare facilmente i propri itinerari personalizzati tra cui voli, soggiorno in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com”, afferma Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)