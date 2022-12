Wizz Air inaugura il nuovo collegamento Milano Malpensa – Jeddah

Lo scorso weekend, Wizz Air ha inaugurato ufficialmente il nuovo collegamento tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Jeddah (Gedda). La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ.

“L’inaugurazione della nuova rotta rafforza ulteriormente la cooperazione tra la compagnia aerea e il Regno Saudita per promuovere l’industria del turismo di entrambi i Paesi, portando una nuova era di opportunità di viaggio accessibili, senza problemi e diretti a Jeddah dal principale hub del nord Italia.

Soprannominata anche “la porta dell’Arabia Saudita”, Jeddah è stata per secoli la meta di molti pellegrini diretti alle città sante di Medina e della Mecca. Oggi è una metropoli con tre milioni di abitanti, in grado di stupire anche il viaggiatore più esperto grazie alla presenza di meraviglie naturali e a un incredibile patrimonio storico e culturale che ne fanno un mix perfetto di tradizione e modernità.

La tratta tra Milano Malpensa e Jeddah è parte di un ventaglio di ventitré nuove rotte verso l’Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air, a conferma dell’impegno della compagnia nel sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno. Nell’aprile 2023, Wizz Air lancerà anche voli dall’aeroporto di Milano Malpensa verso Riyadh. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030

Wizz Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita nel maggio 2022. Riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, contribuendo così in modo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita”, afferma Wizz Air.

Daria Sergeeva, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “È con immenso piacere che inauguriamo questo nuovo collegamento verso l’Arabia Saudita che permetterà a tutti i viaggiatori in partenza dal nord Italia di beneficiare dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale che il Regno Saudita, e la città di Gedda in particolare, ha da offrire. Con questa nuova rotta, inoltre, Wizz Air conferma ancora una volta il suo impegno verso l’Arabia Saudita, dove continuerà a innovare e a portare avanti la bandiera del volo low cost a beneficio dei residenti e dei visitatori sauditi e dell’economia in via di diversificazione del Paese”.

Fahd Hamidaddin, Chief Executive Officer e membro del Consiglio di Amministrazione del Saudi Tourism Authority, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è la più grande nuova destinazione al mondo, inesplorata, unica e inaspettata. L’offerta turistica saudita è incomparabile, per ampiezza e diversità, dalla natura incontaminata, ai diversi paesaggi, alla ricca cultura, all’offerta di intrattenimento in rapida espansione e all’autentica ospitalità araba. Siamo entusiasti di assistere al potenziamento dei voli tra l’Arabia Saudita e l’Italia, perché ci sta aiutando a creare una nuova ed entusiasmante destinazione per il viaggiatore italiano, per esplorare e sperimentare l’autentica ospitalità dell’Arabia”.

“È un piacere per noi dare il benvenuto alla nuova rotta di Wizz Air per Gedda. La nuova destinazione di Wizz Air arricchisce e amplia il network di Malpensa, offrendo ai viaggiatori ulteriori voli per l’Arabia Saudita incrementando l’offerta commerciale del nostro aeroporto. L’apertura della rotta per Gedda, e il previsto lancio del volo per Riyadh ad aprile, segnano una tappa importante nella partnership tra Sea e Wizz Air che grazie agli sviluppi annunciati del network vede migliorata la connettività internazionale dello scalo. Siamo contenti di essere il primo aeroporto italiano che Wizz Air ha scelto per aprire questa rotta, la 28esima destinazione operata dalla Compagnia dall’aeroporto di Malpensa: una testimonianza di sviluppo della sua presenza a Milano, che porta a un’ulteriore crescita economica oltre che a collegare la città e il Nord Italia con i Paesi turistici e le destinazioni business ancora da scoprire. Sono certo che Wizz contribuirà anche a stimolare il traffico saudita a visitare ed esplorare Milano, la Lombardia e tutto il Nord Italia”, afferma Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di Sea Milan Airports.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air – SEA)