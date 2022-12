easyJet: decollato da Milano Malpensa il primo volo per Madeira

È decollato ieri, domenica 4 dicembre alle ore 13:30, il primo volo easyJet da Milano Malpensa a Madeira, inaugurando la nuova rotta disponibile con due frequenze a settimana, il mercoledì e la domenica.

“L’esplosiva e verdeggiante Isola di Madeira si inserisce all’interno del ventaglio di destinazioni con cui easyJet collega l’area di Milano al Portogallo, verso cui ha di recente inaugurato un nuovo collegamento tra Lisbona e Milano Bergamo, effettuato tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica, oltre agli storici collegamenti verso Porto e Lisbona da Malpensa.

Perfetta per tutti coloro che non riescono a rinunciare al mare e alle temperature miti anche durante i mesi più freddi dell’anno, oltre che per gli amanti della natura rigogliosa e incontaminata, Madeira è la perla dell’Atlantico che stavate aspettando di esplorare, raggiungibile in sole poche ore di volo grazie al collegamento diretto easyJet“, afferma easyJet.

La rotta da Milano Malpensa a Madeira in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS si aggiunge alle circa 220 rotte che easyJet opera da e verso 19 aeroporti italiani.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Andre Ferreira – easyJet)