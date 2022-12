News Brevi – 06.12.2022

NORWEGIAN: TRAFFICO IN AUMENTO A NOVEMBRE 2022 – A novembre Norwegian ha trasportato 1,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 37% rispetto a novembre dello scorso anno. Il load factor è stato del 79,5% e le rotte verso destinazioni balneari nell’Europa meridionale sono state particolarmente apprezzate, con un load factor vicino al 90% dalla Norvegia. “Siamo soddisfatti dei numeri di traffico di questo mese e siamo lieti di vedere che un totale di 1,4 milioni di passeggeri ha scelto di viaggiare con noi. Mentre ora siamo in bassa stagione, la domanda di viaggi aerei continua ad essere persistente, in particolare verso le nostre numerose e popolari destinazioni balneari. A novembre il load factor sulle rotte verso destinazioni più soleggiate era vicino al 90% dalla Norvegia. Sono particolarmente lieto della puntualità di questo mese, che si è dimostrata la migliore finora quest’anno ed è il risultato degli sforzi dei nostri numerosi colleghi, che stanno facendo del loro meglio per servire i nostri clienti ogni giorno”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.374.828 passeggeri a novembre, in aumento del 37% rispetto a novembre dello scorso anno. Il load factor a novembre è stato del 79,5%. A novembre Norwegian ha operato in media 64 aeromobili e il 99,7% degli scheduled flights è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 90,3% a novembre. “Siamo ben posizionati per rispondere alle variazioni stagionali. Abbiamo adeguato la nostra capacità per soddisfare la minore domanda durante la stagione invernale e abbiamo coperto un totale del 15% del nostro consumo di carburante stimato per il 2023. Guardando al futuro, continuiamo a vedere una domanda repressa per i viaggi aerei, in particolare verso le destinazioni assolate. Di recente abbiamo lanciato diverse nuove rotte verso destinazioni in tutta Europa e non vediamo l’ora di accogliere sia i passeggeri che nuovi colleghi durante quella che prevediamo sarà un’estate 2023 intensa”, ha affermato Karlsen.

GIANFRANCO BIANCHI NOMINATO NUOVO ACCOUNTABLE MANAGER DI F.A. – Forlì Airport S.r.l. comunica la nomina di Gianfranco Bianchi a nuovo Accountable Manager della Società. Gianfranco Bianchi, 66 anni, già Security Manager, Coordinatore delle Attività Operative e Responsabile Certificazione della Società di Gestione dell’Aeroporto di Parma, succede al Luigi Ridolfi ad Alessandro Sozzi che lascia la società forlivese dopo poco più di due anni di attività. La figura dell’“Accountable Manager” è prevista dal legislatore europeo per descrivere quel soggetto che è designato, all’interno di un’organizzazione, a rivestire il ruolo di responsabile per le funzioni che sono soggette a regolamentazione aeronautica. Per Bianchi si tratta di un ritorno al Luigi Ridolfi di Forlì dove ha già lavorato dal 2006 al 2012 ricoprendo vari incarichi di crescente responsabilità sino al suo passaggio all’aeroporto emiliano, dove ha prestato servizio sino ad oggi. “L’ingresso di Gianfranco Bianchi si inserisce nella più ampia strategia di F.A. che punta a semplificare l’esperienza di volo per i passeggeri in partenza dal Luigi Ridolfi. Poter volare e spostarsi in un modo globalizzato, secondo la nostra mission, deve essere il nostro obiettivo. Poter contare sulle capacità e sull’esperienza di Bianchi è per noi motivo di orgoglio, poiché parliamo di un manager che ha già servito nei principali scali della Regione. La pregressa esperienza di Bianchi presso il Luigi Ridolfi inoltre consentirà un’immediata capacità operativa garantendo in questo modo gli elevanti standard di servizio già raggiunti sinora”, dichiara il Presidente di F.A., Giuseppe Silvestrini. “La crescita del traffico passeggeri registrata nel 2022 presso lo scalo forlivese rappresenta un’importante base di partenza. I macro-obiettivi che ci poniamo di raggiungere nel medio termine sono relativi al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ed al potenziamento del network di collegamenti. Per raggiungerli sarà determinante avere l’appoggio e la fiducia di tutti e fare sinergia con le istituzioni, gli enti e i governi del territorio. Insieme agli altri colleghi lavoreremo inoltre per migliorare l’accessibilità da e verso lo scalo, cercando di creare le condizioni per una maggiore intermodalità, in linea con gli standard europei. Questo ci consentirebbe di crescere ulteriormente valorizzando e sfruttando a pieno la posizione geografica che lo scalo occupa”, sottolinea il nuovo Accountable Manager di F.A. S.r.l., Gianfranco Bianchi.

REGISTRATO IL “TUTTO ESAURITO” A FORLI’ PER LA “SERATA ALBANESE” ORGANIZZATA DA F.A. E ALBAWINGS – F.A. – Forlì Airport S.r.l., la società espressione dell’imprenditoria romagnola che si è aggiudicata la concessione totale trentennale di gestione aeroportuale dell’Aeroporto Luigi Ridolfi, e Albawings, la compagnia aerea albanese leader dei collegamenti tra Italia ed Albania, hanno celebrato sabato scorso la propria partnership con un evento che ha attirato a Forlì membri della comunità albanese di tutto il nord Italia. Tutto esaurito sabato 3 dicembre al Naima Club di Forlì per la “Serata Albanese” organizzata da F.A. e Albawings per celebrare i risultati di traffico del 2022 e la rinnovata partnership che vedrà operare il vettore albanese tra Tirana e Forlì anche nei prossimi mesi con un aumento di capacità in concomitanza delle festività di fine anno. Oltre 500 persone – prevalentemente di nazionalità albanese e provenienti da tutto il Nord Italia – si sono date appuntamento a Forlì per partecipare all’evento che ha avuto il suo momento clou nell’esibizione del celebre cantante Sinan Hoxha. “Siamo molto orgogliosi del successo di questa serata che abbiamo voluto organizzare insieme ai nostri partner di Albawings”, sottolinea Giuseppe Silvestrini, Presidente di FA Srl. “La partecipazione a questo evento è andata oltre ogni più rosea aspettativa e testimonia l’attaccamento della comunità albanese al territorio della Romagna. La presenza di così tante famiglie che hanno raggiunto Forlì per trascorrere una serata in armonia rafforza ancora di più il ruolo di “ponte” tra Paesi e culture che la nostra città rappresenta insieme con il suo aeroporto”. “A un anno dall’inizio delle nostre operazioni di volo da e per Forlì, era giusto celebrare il successo della nostra partnership con la società di gestione del Luigi Ridolfi”, sottolinea Gentjan Kole, fondatore di Albawings. “Abbiamo pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di organizzare una serata dedicata alla comunità albanese che vive in Italia ed utilizza i nostri servizi per fare ritorno a casa”.

NUOVO SPOT NATALIZIO PER AIR CANADA – Air Canada celebra le festività natalizie con un nuovo cortometraggio per incantare i canadesi con un messaggio di solidarietà. Lanciato oggi in tutto il Canada, lo spot animato “Together for the Holidays” ha come protagonista un baby loon che viene separato dalla sua famiglia durante il viaggio annuale verso sud per l’inverno. Il piccolo ritrova la via del ritorno dai suoi cari in un modo inaspettato che sicuramente darà ai canadesi un’allegra sorpresa. Lo spot presenta anche la musica di due artisti canadesi: Where You Are di Tenille Townes, una delle cantanti country canadesi più acclamate dalla critica e Les échardes di Charlotte Cardin, quattro volte vincitrice del Juno Award 2022. “È stata una tradizione per noi usare la magia e la meraviglia nella nostra narrazione quando si tratta delle nostre pubblicità per le vacanze, poiché è uno dei periodi più celebrati e sentiti dell’anno”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. “Air Canada è molto orgogliosa di essere la compagnia aerea che svolge un ruolo nell’unire familiari e amici per aiutarli a celebrare questi momenti speciali”. “Together for the Holidays”, sviluppato con FCB Canada, viene lanciato oggi in molteplici forme. Da 85 anni, Air Canada collega le persone in tutto il Canada e oltre. In qualità di compagnia aerea globale, Air Canada vola in sei continenti. In combinazione con le reti dei suoi partner Joint Venture e Star Alliance, Air Canada offre ai clienti un facile accesso praticamente a qualsiasi destinazione nel mondo.

ROLLS-ROYCE CONSEGNA IL 5.555 MTU ENGINE A BELL EQUIPMENT – Rolls-Royce ha recentemente consegnato il 5.555° motore Mtu Series 1000, 1300 e 1500 al global articulated dump truck manufacturer and construction equipment manufacturer Bell Equipment. Rolls-Royce fornisce a Bell motori mtu dalla serie 1000 alla 1500 dal 2013. Per celebrare la consegna del 5.555° mtu engine, il Dr. Lei Berners-Wu, Vice President Global Industrial at Rolls-Royce’s Power Systems business unit, simbolicamente ha presentato uno special engine piston, il cosiddetto “Piston of Honour”, a Leon Goosen, CEO di Bell Equipment. Il premio è stato consegnato al Bauma di Monaco di Baviera, la fiera leader mondiale nel settore. “Con il ‘Piston of Honor’, portiamo un segno di apprezzamento a Bell Equipment e li ringraziamo per la loro collaborazione di lunga data”, ha affermato il dott. Lei Berners-Wu. Bell Equipment è uno dei maggiori clienti OEM di Rolls-Royce nel global C&I sector. Rolls-Royce ha recentemente approvato i motori Series 1000, 1100, 1300, 1500 e 4000 per l’utilizzo con carburanti sostenibili della norma EN15940. Oltre ai carburanti BtL (Biomass to Liquid) e PtL (Power to Liquid) come l’e-diesel, questo include anche HVO (Hydrolated Vegetable Oil). Rolls-Royce sta quindi dando un contributo importante per un futuro più rispettoso del clima. Sotto il motto ‘Net Zero at Power Systems’, il gruppo si è prefissato l’obiettivo di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

BOMBARDIER AMPLIA LA PROPRIA PRESSENZA NEGLI UAE – Bombardier ha annunciato oggi l’official groundbreaking del suo nuovo service centre presso Abu Dhabi International Airport (AUH), Emirati Arabi Uniti (UAE). La nuova struttura sarà la prima full-service facility di Bombardier negli Emirati Arabi Uniti e si basa sul suo impegno a lungo termine nei confronti dei clienti in questo mercato. A piena capacità, la nuova OEM-operated service facility aggiungerà più di 100 posti di lavoro nel settore aerospaziale nella comunità, cementando la presenza di Bombardier in questo importante centro finanziario. La nuova struttura è prevista per l’apertura nel 2025 e, una volta pienamente operativa, dovrebbe aiutare Bombardier a continuare ad espandersi e ad aumentare i suoi ricavi post-vendita oltre il 2025. Il nuovo Abu Dhabi Service Centre di Bombardier sarà caratterizzato da un ampio hangar, un deposito completo di ricambi e una suite completa di servizi di manutenzione, tra cui scheduled and unscheduled heavy maintenance, aircraft modifications, paint modification, aircraft on ground (AOG) capabilities, aircraft parking services. La nuova struttura avrà la capacità di ospitare fino a quattro velivoli Global 7500 e sarà in grado di servire l’ammiraglia Bombardier, il Global 8000, quando entrerà in servizio nel 2025. Fornirà soluzioni di manutenzione per i clienti regionali e mondiali delle famiglie di aeromobili Learjet, Challenger e Global di Bombardier. “Il Medio Oriente è un mercato importante per Bombardier e siamo lieti di creare una struttura altamente efficiente negli Emirati Arabi Uniti per i nostri clienti sul mercato e per coloro che li visitano da tutto il mondo”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO, Bombardier. “Abu Dhabi è un hub finanziario dinamico per gli affari e il commercio negli UAE e questa struttura offrirà vantaggi significativi, rapidi turnaround degli aeromobili e tranquillità alla nostra base di clienti in crescita. Siamo entusiasti di offrire nuovi posti di lavoro nel settore aerospaziale ben retribuiti nella comunità”. Jamal Salem Al Dhaheri, Managing Director and Chief Executive Officer, Abu Dhabi Airports, ha aggiunto: “Abu Dhabi Airports è lieta di dare il benvenuto a Bombardier ad Abu Dhabi, sede della sua prima full-service facility negli UAE. Situata presso Abu Dhabi International Airport, uno degli aeroporti in più rapida crescita al mondo, non abbiamo dubbi che la leadership, l’esperienza e la competenza di Bombardier saranno un catalizzatore per la fornitura di servizi eccellenti. Non vediamo l’ora di supportare Bombardier negli anni a venire per assistere ai contributi dell’azienda ai business travel negli UAE e nella regione, nonché al settore dell’aviazione e all’economia”. L’istituzione del nuovo Abu Dhabi Service Centre illustra l’impegno globale di Bombardier per fornire la best customer service experience in business aviation. Con i suoi recenti service centre expansion and enhancement projects a Singapore, Miami, Melbourne e Londra, Bombardier ha aggiunto quasi un milione di piedi quadrati di nuova service capacity nel suo worldwide aftermarket network.

EVE ANNUNCIA ACCORDO CON VOLATUS INFRASTRUCTURE – Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Volatus Infrastructure, LLC, per fornire una vertiport automation solution che supporterà il traffic management dei futuri electric vertical take-off and landing (eVTOL) vehicles. La soluzione software Urban Air Traffic Management (“UATM”) di Eve verrà utilizzata per migliorare la capacità e l’efficienza dei vertiport di Volatus. “La nuova soluzione software vertiport di Eve consentirà a Volatus di garantire operazioni di volo eVTOL sicure, affidabili ed efficienti”, ha affermato Grant Fisk, co-fondatore di Volatus Infrastructure. “È di vitale importanza mettere in funzione questi sistemi in modo che quando la FAA approverà il primo veicolo eVTOL, saremo pronti a servirli. Insieme, stiamo gettando solide fondamenta su cui l’industria UAM costruirà per decenni”. “Oltre a sviluppare un nuovo eVTOL, Eve è diventata un leader riconosciuto nello sviluppo dell’infrastruttura e dell’ecosistema necessari per consentire operazioni sicure degli eVTOL in tutto il mondo”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Questo nuovo sistema software sarà specificamente progettato per supportare e massimizzare la capacità e l’efficienza dei vertiport rispetto alla modifica del software esistente progettato per altri scopi. Ciò supporta la nostra strategia non solo di sviluppo di eVTOL, ma anche di fornitura di una suite completa di servizi e supporto. Sviluppando un software Vertiport Automation per Volatus, aiuteremo a supportare oprazioni efficienti e la crescita del settore”. Il software UATM di Eve è una soluzione che consentirà l’integrazione di tutti gli utenti dello spazio aereo nell’ambiente urbano. Questo è fondamentale per supportare la sicurezza, l’efficienza e il miglioramento dell’intero ecosistema UAM, inclusi gli operatori di flotte e vertiport. Questa nuova collaborazione rafforza un impegno condiviso per l’integrazione e la scalabilità delle operazioni UAM globali.