Airbus varia il 2022 commercial aircraft delivery target. Confermata la guidance finanziaria

Airbus informa: “Sulla base delle consegne di 68 aerei commerciali di novembre e del complesso contesto operativo, Airbus SE ritiene che il suo obiettivo di raggiungere “circa 700” consegne di aerei commerciali nel 2022 sia ormai fuori portata. La cifra finale non dovrebbe essere sostanzialmente inferiore all’“around 700” delivery target.

Sono 68 le consegne di aeromobili commerciali a novembre, portando le consegne annuali a 565 eromobili alla fine di novembre

Airbus rimane impegnata a fornire le sue guidance finanziarie fornite nei Nine-Month 2022 results (leggi anche qui), il che significa che le guidance per EBIT Adjusted e Free Cash Flow before M&A and Customer Financing rimangono invariate.

Tenendo conto del fatto che questo ambiente complesso persisterà più a lungo di quanto previsto in precedenza, Airbus adeguerà l’A320 Family ramp-up a un rateo di 65 per il 2023 e il 2024. Airbus mantiene l’obiettivo di raggiungere un rateo di 75 entro la metà del decennio”.

“Le full year 2022 Airbus commercial aircraft orders and deliveries saranno rese note, dopo l’audit, il 10 gennaio 2023. I risultati dell’intero anno saranno resi noti il 16 febbraio 2023. A novembre 2022 Airbus ha inoltre registrato 29 nuovi ordini e 14 cancellazioni portando il backlog a 7.344 aeromobili.

Il numero netto di 563 consegne da inizio anno riflette una riduzione di 2 consegne registrate nel dicembre 2021 (2 A350-900 Aeroflot) per le quali non è stato possibile effettuare un trasferimento a causa di sanzioni internazionali.

Come base per la sua guidance 2022, la Società non presuppone ulteriori interruzioni dell’economia mondiale, del traffico aereo, delle operazioni interne e della sua capacità di fornire prodotti e servizi. La guidance 2022 è before M&A”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus)