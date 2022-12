Singapore Airlines e Tata Sons uniranno Air India e Vistara, creando il principale Airline Group in India

Singapore Airlines (SIA) e Tata Sons (Tata) hanno deciso di fondere Air India e Vistara, con SIA che investirà INR 20.585 milioni (S$ 360 milioni, US$ 250 milioni) in Air India come parte della transazione. Ciò darebbe a SIA una partecipazione del 25,1% in un Air India Group allargato, con una presenza significativa in tutti i principali segmenti di mercato. SIA e Tata mirano a completare la fusione entro marzo 2024, soggetta a approvazioni regolamentari.

“SIA intende finanziare interamente questo investimento con le proprie risorse di cassa interne, che al 30 settembre 2022 ammontavano a 17,5 miliardi di S$22. SIA e Tata hanno inoltre concordato di partecipare ad ulteriori iniezioni di capitale, se necessario, per finanziare la crescita e le operazioni dell’allargata Air India negli esercizi 2022/23 e 2023/24. Sulla base della partecipazione post-completamento del 25,1% di SIA, la sua quota di qualsiasi additional capital injection potrebbe essere fino a 50.200 milioni di INR (S$880 milioni, US$615 milioni), pagabili solo dopo il completamento della fusione. L’importo effettivo dipenderà da fattori tra cui l’avanzamento del piano aziendale allargato di Air India e il suo accesso ad altre opzioni di finanziamento. SIA intende finanziare integralmente eventuali ulteriori iniezioni di capitale con le proprie risorse di cassa interne.

L’India è l’economia globale in più rapida crescita e si prevede che diventerà la terza più grande al mondo entro il 2027. È anche il terzo più grande mercato dell’aviazione al mondo. La domanda di viaggi aerei è in aumento, con il traffico passeggeri che dovrebbe più che raddoppiare nei prossimi 10 anni, sostenuto dall’aumento dei livelli di reddito e dagli investimenti in corso nelle sue infrastrutture aeronautiche. Tuttavia, l’India rimane scarsamente servita, il che significa un potenziale di crescita significativo”, afferma SIA Group.

“A seguito dell’acquisizione da parte di Tata nel gennaio 2022, Air India ha presentato un programma di trasformazione ad ampio raggio per rafforzare le sue basi e rinnovare le sue operazioni, avviandola sulla strada della ripresa e posizionandola per la crescita.

La combinazione di Air India e Vistara porterebbe significative sinergie. Air India ha slot preziosi e diritti di traffico aereo in domestic and international airports che non sono disponibili per Vistara. Con Vistara ampiamente riconosciuto come full-service carrier leader in India, Air India trarrà vantaggio dalle sue capacità operative, dalla base di clienti e da una forte attenzione al servizio clienti e all’eccellenza dei prodotti”, prosegue SIA Group.

“Oggi, Air India (tra cui Air India Express e AirAsia India) e Vistara hanno un totale di 218 aeromobili widebody e narrowbody, che servono 38 destinazioni internazionali e 52 nazionali. Con l’integrazione, Air India sarà l’unico gruppo aereo indiano a operare full-service and low-cost passenger services. Può ottimizzare la sua rete di rotte e l’utilizzo delle risorse, essere flessibile e agile nel catturare la domanda in tutti i segmenti di mercato e attingere a una base di consumatori più ampia per rafforzare il suo programma di fidelizzazione. Ciò rafforzerebbe la sua posizione di più grande vettore internazionale dell’India e secondo più grande vettore domestico, le consentirebbe di offrire più opzioni e connettività per i clienti business e leisure e le consentirebbe di competere come compagnia aerea leader a livello globale”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)