Nuova Payment Solution per i clienti dei motori Pratt & Whitney Canada

Pratt & Whitney Canada (P&WC), una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che sta collaborando con American Express (Amex) per fornire ai clienti idonei una nuova soluzione che consentirà loro di estendere i termini di pagamento, quando si acquista un motore P&WC nuovo o usato.

“Questa nuova payment solution fa parte del nostro crescente portafoglio di servizi che offrono ai nostri clienti una maggiore flessibilità quando si tratta di acquistare un motore e riflette il nostro impegno nello sviluppo di servizi che soddisfino le loro esigenze in continua evoluzione”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “Molti dei nostri clienti stanno cercando modelli alternativi per migliorare il loro capitale circolante insieme a opzioni specificamente adattate alle loro engine and aircraft operations”.

La nuova soluzione di pagamento con Amex sarà interessante per i clienti che hanno attività commerciali e che apprezzeranno i termini di pagamento dilazionati, consentendo loro di generare nuovi ricavi dall’engine asset prima di doverlo pagare.

“In American Express, ci impegniamo a fornire soluzioni di pagamento per aiutare le aziende a ottenere maggiore flessibilità e migliorare il capitale circolante per sbloccare nuove opportunità di crescita”, ha affermato Phanikar Yenamandra, Vice President, B2B Strategy and Enablement, Global Commercial Services, American Express Canada. “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Pratt & Whitney Canada e di offrire una soluzione di pagamento che offrirà valore alla sua base di clienti”.

La Amex payment solution, nella fase pilota iniziale, sarà disponibile per i motori nuovi e usati venduti a titolo definitivo o con uno scambio, nonché per quelli nell’ambito del programma P&WCSMART™ dell’azienda. Gli scambi di motori, in cui il cliente scambia il motore usato con un motore nuovo, used/time-remaining o appena revisionato, sono popolari perché richiedono meno logistica rispetto a una revisione e riducono gli shop times.

“Il nostro portafoglio di soluzioni flessibili e alternative per la manutenzione e il pagamento continua ad espandersi”, ha affermato Makris. “Insieme alla nostra collaborazione con Amex, abbiamo recentemente introdotto il nostro spare engine solutions portfolio, tra cui on-wing leasing and long-term leasing options, che consentono al cliente di conservare il capitale, aiutare a mantenere bassi i costi operativi ed estendere economicamente la vita del velivolo. Queste soluzioni completano le offerte di soluzioni di pagamento di P&WC già disponibili con i nostri partner esistenti”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)