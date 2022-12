Air Arabia inizia i suoi voli diretti tra Milano Bergamo e Sharjah

Air Arabia, il più grande vettore Low Cost del Medio Oriente e Nord Africa, presenta oggi l’inaugurazione del suo volo diretto tra Milano Bergamo e Sharjah negli Emirati Arabi Uniti.

In occasione dell’arrivo del primo volo da Sharjah, si è tenuta una cerimonia presso l’Aeroporto di Milano Bergamo, dove l’aeromobile è stato accolto con il tradizionale arco d’acqua da parte del Distaccamento Vigili del Fuoco di Orio al Serio.

I nuovi voli diretti collegheranno l’aeroporto di Milano Bergamo con l’Aeroporto Internazionale di Sharjah con quattro voli settimanali a partire dal 7 dicembre 2022.

Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer, Air Arabia, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti della new entry della città di Milano come destinazione diretta da Sharjah. Mentre continuiamo a far crescere la nostra rete in Europa, il lancio del nuovo servizio ribadisce il nostro impegno a fornire ai nostri clienti viaggi aerei convenienti, confortevoli e orientati al valore. Noi ringraziamo tutti i nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di accogliere i nostri passeggeri per far loro godere delle bellezze architettoniche, culturali e storiche delle città italiane”.

“Air Arabia Group gestisce una flotta di aeromobili Airbus A320 e A321neo LR. La configurazione della cabina in tutta la flotta offre un maggiore comfort con uno dei sedili più spaziosi e comodi di qualsiasi cabina economica. Oltre a “SkyTime”, il servizio di streaming gratuito in volo che consente ai passeggeri di trasmettere in streaming un’ampia selezione di intrattenimento direttamente sui propri dispositivi, i clienti possono anche gustare un’ampia varietà di prelibatezze tra snack, pasti e panini dal menu “SkyCafe” a bordo a prezzi convenienti.

I viaggiatori possono anche beneficiare del servizio City Check-in dove possono lasciare i bagagli prima del volo e ritirare le carte d’imbarco presso gli Air Arabia Sales Shops sparsi negli Emirati Arabi Uniti. I clienti possono ora prenotare i loro voli diretti tra le due città visitando il sito web di Air Arabia, oppure chiamando il call center o tramite le agenzie di viaggio”, conclude il comunicato.

Programma voli tra l’aeroporto internazionale di Sharjah e Milano Bergamo, in vigore dal 7 dicembre 2022 (orari in local time):

G9 711 – Milan Bergamo 11:45 Sharjah 21:00 – Wed/Sun

G9 710 – Sharjah 06:45 Milan Bergamo 10:45 – Wed/Sun

G9 713 – Milan Bergamo 02:55 Sharjah 12:10 – Tues/Fri

G9 712 – Sharjah 21:55 Milan Bergamo 01:55 – Mon/Thur

(Ufficio Stampa Air Arabia – Sacbo)