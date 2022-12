Wizz Air annuncia 4 nuove rotte dall’Italia. La compagnia inizierà a volare anche su Trieste

Wizz Air quest’oggi ha annunciato una nuova espansione del suo network con 4 nuove rotte in partenza dall’Italia che nei prossimi mesi coinvolgeranno gli aeroporti di Trieste, Napoli, Brindisi e Lamezia Terme, generando nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo per tutti i suoi clienti italiani.

“Le nuove rotte, che dall’Italia collegheranno gli aeroporti di Trieste, Napoli, Brindisi e Lamezia Terme a Tirana, rappresentano un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione estiva 2023 della compagnia aerea. Tutti i nuovi voli saranno effettuati con i più recenti Airbus A321neo, tra i più sostenibili aeromobili, che dispone di 239 posti a bordo.

Con l’occasione, Wizz Air annuncia anche l’inaugurazione della nuova stazione di Trieste, la ventisettesima per la rete italiana della compagnia aerea, che rafforzerà ulteriormente la presenza del vettore aereo sul territorio, dando impulso al turismo di una regione rinomata per il suo ricco patrimonio storico e la sua ampia varietà culturale, naturale, enogastronomica e folcloristica.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

La flotta moderna ed efficiente, inoltre, rafforza la posizione della compagnia aerea come una delle più sostenibili e consentirà a Wizz Air di ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale del 25% per passeggero/chilometro entro la fine del decennio”, afferma Wizz Air.

Daria Seergeva, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. Siamo entusiasti di queste integrazioni alla nostra offerta e in particolare dell’aggiunta di Trieste: non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei per guidarli verso una meta unica dove poter scoprire una città dalle mille identità e godere del melting pot di cultura, arte e architettura che la caratterizzano”.

BRINDISI – TIRANA – Lunedì, mercoledì, venerdì, dal 3 luglio 2023.

LAMEZIA TERME – TIRANA – Lunedì, venerdì, dal 3 luglio 2023.

NAPOLI – TIRANA – Lunedì, mercoledì, venerdì, dal 3 luglio 2023.

TRIESTE – TIRANA – Lunedì, venerdì, dal 3 luglio 2023.

Riguardo il collegamento Brindisi – Tirana, il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, dichiara : “Il collegamento da Brindisi con Tirana consolida i rapporti già ottimi tra la Puglia e l’Albania. Rapporti che si sono costruiti nel tempo, non solo fra Stati ma anche fra popoli, attraverso le politiche di cooperazione tra i due Paesi. Con questo nuovo volo, si riduce la distanza tra la comunità albanese che conta una numerosa presenza in Salento e la patria e si aumentano le occasioni di scambio imprenditoriale tra la realtà pugliese e quella albanese. Occorre anche fare un dovuto passaggio sui giovani. Quest’anno Tirana è Capitale Europea delle Gioventù e la Puglia ha messo in campo una serie di iniziative volte a sostenere i giovani, il loro potenziale nel mondo del lavoro e ad accompagnare la capitale albanese in questo importante percorso culturale e innovativo. Il volo per Tirana, rafforza ulteriormente il network di collegamenti che puntano all’internazionalizzazione al quale stiamo lavorando grazie al lavoro sinergico con la Regione e gli Enti preposti. Questo volo rientra nello scenario disegnato dal nostro piano strategico sempre più proteso a rispondere alle esigenze di sviluppo del traffico turistico incoming”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Wizz Air)