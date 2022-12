Cinque nuovi aeromobili A320neo per Brussels Airlines

Oltre ai tre nuovi aeromobili A320neo (New Engine Option) che entreranno a far parte della flotta Brussels Airlines nel 2023, il board of directors ha approvato l’introduzione graduale di altri due nuovi A320neo per il 2024. Inoltre, il vettore nazionale belga si sta preparando per un’altra estate di successo con nuove destinazioni in Europa e frequenze aggiuntive verso destinazioni europee già volate. Inoltre, Brussels Airlines prevede che le sue operazioni nel settore europeo cresceranno del 10% la prossima estate. La compagnia aerea ha quindi in programma 4 aeromobili aggiuntivi e oltre 200 dipendenti aggiuntivi per la prossima estate.

Brussels Airlines punta a dimezzare le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto al 2019. Entro il 2050, la compagnia aerea vuole essere CO2 neutral. Oggi il rinnovo della flotta è la misura più potente per ridurre le emissioni di CO2 e di rumore dei voli. Oltre ai tre nuovi aeromobili A320neo (New Engine Option) che entreranno a far parte della flotta di Brussels Airlines nel 2023, la compagnia aerea – con l’aiuto di Lufthansa Group – sta investendo in altri due nuovi aeromobili A320neo. I due A320neo aggiuntivi lasceranno lo stabilimento Airbus nel 2024 e sostituiranno i vecchi aeromobili A319 nella flotta di Brussels Airlines.

L’A320neo consuma dal 15 al 20% in meno di carburante rispetto alla versione A320ceo (Current Engine Option) e produce il 50% in meno di rumore. Poiché l’A320neo sostituirà l’aeromobile A319, il consumo di carburante per volo diminuirà dell’11%, mentre il consumo di carburante per posto per lo stesso volo diminuirà del 30% grazie alla sua maggiore capacità di posti.

“Oltre al rinnovo della flotta, l’intermodalità e i carburanti alternativi sono pilastri importanti per raggiungere le nostre ambizioni climatiche. Il collegamento dell’aeroporto di Bruxelles alla rete ferroviaria ad alta velocità è essenziale per ridurre i voli brevi. Oggi non è così. Inoltre, la maggior parte delle emissioni provengono dai voli a lungo raggio, per i quali oggi non esiste un’alternativa adeguata. Ecco perché noi, insieme a tutto il settore, dobbiamo investire di più in alternative ai combustibili fossili. A Brussels Airlines aspiriamo ad avere il primo volo con Sustainable Aviation Fuel (SAF) nel 2023. Tuttavia, per utilizzare questo SAF più rispettoso del clima su larga scala, dovranno essere effettuati importanti investimenti negli impianti di produzione. Investimenti che noi, come settore, non possiamo sostenere da soli”, afferma Peter Gerber, CEO at Brussels Airlines.

Brussels Airlines si sta preparando per un’altra estate di successo con nuove destinazioni sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti e con frequenze aggiuntive verso le destinazioni europee già volate.

Dall’inizio della stagione estiva IATA, il 26 marzo 2023, Brussels Airlines offrirà voli per Billund, Brindisi, Djerba, Monastir, Varsavia e Zurigo, tutte e sei nuove destinazioni del network della compagnia aerea. Per Berlino, Bordeaux, Chania, Copenaghen, Francoforte, Goteborg, Amburgo, Kos, Las Palmas, Lione, Madrid, Monaco, Palma di Maiorca e Tenerife, il vettore nazionale belga sta aumentando il numero di voli per offrire collegamenti ancora migliori con il network a lungo raggio di Brussels Airlines, per collegare i passeggeri e ottimizzare le opportunità di viaggio per i viaggiatori d’affari.

Brussels Airlines prevede che le sue operazioni nel settore europeo cresceranno del 10% la prossima estate. La compagnia aerea sta quindi pianificando quattro aerei aggiuntivi, creando oltre 200 posti di lavoro con la compagnia.

Dei quattro aeromobili aggiuntivi, due Airbus A320 entreranno a far parte in modo permanente della flotta di Brussels Airlines e saranno impiegati nell’intera rete di medio raggio della compagnia aerea.

Inoltre, Brussels Airlines unirà le forze con la wet lease airline CityJet, che farà volare due aerei CRJ per il vettore nazionale belga per tutto il periodo estivo. Questi velivoli più piccoli, da 85 a 100 posti, opereranno voli verso mercati secondari come Bordeaux e Billund, consentendo a queste aree di essere collegate al network intercontinentale ed europeo di Brussels Airlines.

La maggior parte dei nuovi posti di lavoro creati riguarda il flying staff, di cui una parte ha già iniziato la formazione. Nei prossimi mesi la compagnia aerea assumerà ancora altri 20 piloti e 90 membri dell’equipaggio di cabina, in modo che possano essere addestrati prima dell’inizio dell’estate. Inoltre, la compagnia è alla ricerca di 30 tecnici e ingegneri, circa 50 dipendenti aeroportuali e 40 posizioni commerciali e di supporto come esperti di marketing, analisti aziendali ed esperti del servizio clienti. Questo porta il numero totale di posti vacanti a 230.

Nel corso del 2022 la compagnia aerea ha già assunto più di 300 nuovi colleghi, sia nell’ambito della precedente crescita della scorsa estate, sia per garantire operazioni stabili nella stagione invernale in corso e nella prossima stagione estiva.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)