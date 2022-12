News Brevi – 07.12.2022

KLM AGGIUNGE RENNES AL NETWORK EUROPEO – A partire dal 26 marzo 2023, KLM lancerà un servizio diretto per la nuova destinazione di Rennes, nella Francia occidentale. Il servizio sarà operato da KLM Cityhopper. Rennes è l’ottava destinazione KLM in Francia. Includendo Rennes nella sua rete, KLM sta migliorando l’accesso alla regione della Bretagna per i clienti. Rennes è la capitale della Bretagna nel nord-ovest della Francia. Con oltre 3000 edifici e monumenti storici, la Bretagna è una delle regioni più ricche di patrimonio del paese. L’aeromobile KLM Cityhopper Embraer E175 avrà una capacità totale di 88 posti. Il servizio inizierà con l’orario estivo il 26 marzo 2023. L’orario dei voli sarà lo stesso dal lunedì al sabato, con orari diversi la domenica. Dal lunedì al sabato, il volo KL1255 partirà dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 14:25, arrivando all’aeroporto di Rennes Bretagne alle 16:00. KL1256 partirà dall’aeroporto di Rennes Bretagne alle 16:30, arrivando all’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 18:10. La domenica, KL1255 partirà dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol alle 11:45, arrivando all’aeroporto di Rennes Bretagne alle 13:20. KL1256 partirà dall’aeroporto di Rennes Bretagne alle 13:50, arrivando ad Amsterdam Schiphol alle 15:30.

AIR CANADA: NETWORK DOMESTICO ESTESO PER L’ESTATE 2023 – Air Canada ha annunciato oggi un nuovo servizio tra Montreal e Fort McMurray che verrà lanciato il prossimo giugno come parte del programma estivo canadese del vettore. Per l’estate 2023, Air Canada sta anche ripristinando i servizi sospesi e aumentando le frequenze sulle rotte popolari in tutto il Canada, poiché la compagnia aumenta la sua rete canadese a seguito della pandemia. Quest’estate Air Canada offrirà oltre 600 voli giornalieri su 97 rotte verso 51 destinazioni in Canada, la maggior parte di qualsiasi altro vettore. “In qualità di compagnia di bandiera del paese, l’aumento dell’orario estivo canadese di Air Canada rafforza ulteriormente il nostro ruolo nel fornire connettività fondamentale ai canadesi da costa a costa. Con il prudente ripristino delle rotte sospese e l’aumento delle frequenze su altre, stiamo migliorando le opzioni dei nostri clienti per i viaggi domestici. Non vediamo l’ora di un’estate eccezionale, con un servizio su 97 rotte domestiche verso 51 aeroporti canadesi, che ci rende il più grande vettore canadese, con il maggior numero di posti e capacità disponibili”, afferma Mark Galardo, Senior Vice President of Network Planning and Revenue Management at Air Canada.

LOCKHEED MARTIN E SINTAVIA COLLABORANO PER PROMUOVERE ADVANCED METAL ADDITIVE MANUFACTURING – Lockheed Martin Corporation e Sintavia, LLC, hanno annunciato oggi una collaborazione per ampliare la ricerca sulle opportunità di metal additive manufacturing (AM) in alternativa a fusioni e pezzi fucinati. L’AM, nota anche come stampa 3D, ha la capacità di migliorare l’efficienza nelle catene di fornitura e di fornire parti con un livello di dettaglio più elevato e maggiori opportunità di progettazione. Sintavia è un fornitore AM di Lockheed Martin e supporta diversi programmi nella produzione di componenti additivi metallici. La nuova collaborazione esplorerà ulteriori aree della tecnologia AM.

SAS: IL TRAFFICO A NOVEMBRE 2022 – A novembre 1,67 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 26% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata di circa il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è diminuito del 14% e la capacità è diminuita del 17%. Il load factor a novembre è stato pari al 69%, con un miglioramento di 8 punti percentuali rispetto a novembre dello scorso anno. “Il numero di passeggeri è aumentato del 26%, anno dopo anno. Seguendo la nostra consueta stagionalità, durante la stagione invernale vedremo un numero di passeggeri inferiore. Manteniamo la nostra attenzione sul nostro piano di trasformazione, SAS FORWARD, mentre allo stesso tempo pianifichiamo in anticipo. Questo è il motivo per cui siamo entusiasti di annunciare aggiunte alla rete come New York JFK, oltre ad annunciare presto il nostro programma estivo”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AL VIA A FIUMICINO LA SETTIMANA ENOGASTRONIOMICA ARGENTINA – In occasione della settimana enogastronomica Argentina a Roma, al via da oggi e fino al prossimo 11 dicembre, anche al Leonardo da Vinci sarà possibile assaggiare i piatti della tradizione culinaria argentina presso la Plaza Premium Lounge in area di imbarco E, con la seconda edizione dell’evento “Viaggio Gastronomico Argentino”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Plaza Premium Lounge, Aeroporti di Roma, Aerolíneas Argentinas e l’Ambasciata de la Repubblica Argentina in Italia, e conferma lo stretto legame che unisce Italia e Argentina avviato nel 2018 con la donazione di un’opera di Alejandro Marmo – il primo creatore argentino a esporre nei Musei Vaticani con “Cristo obrero” e “Virgen de Luján” – realizzata appositamente per lo scalo romano dallo scultore, da parte dell’Ambasciata Argentina in Italia. Per tutta la settimana la Lounge sarà la location dove i viaggiatori potranno deliziare il loro palato con alcuni piatti tipici della grande nazione del Sud America. Sarà possibile, inoltre, grazie all’importatore di vino argentino World of Flavour di Guido Favaro, degustare vini dell’eccellenza enogastronomica argentina, rappresentati da Cantine premium. “E’ per noi un onore ospitare nuovamente questa iniziativa enogastronomica in una location, tra l’alto, di cui siamo orgogliosi. E’ la conferma del rapporto di sinergia che si è creato tra Italia e Argentina. Un mercato per noi strategico che nel 2019 ha evidenziato un costante aumento dei volumi raggiungendo i 360.000 passeggeri a bordo dei voli diretti tra Buenos Aires e Fiumicino a dimostrazione del forte legame storico-culturale tra i due Paesi”, ha commentato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di ADR.

ACI WORLD: COMMENTO RIGUARDO LE AIRPORT CHARGES – In risposta alle dichiarazioni rilasciate durante il Global Media Day 2022 dell’International Air Transport Association (IATA) in merito ai diritti aeroportuali, Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha rilasciato i seguenti commenti: “Per sua natura l’aviazione si basa sulla collaborazione. Tutte le parti dell’ecosistema (aeroporti, compagnie aeree, operatori di terra e altre parti interessate) devono collaborare a vantaggio dei passeggeri e delle comunità che serviamo. Attaccare i partner del settore non riflette lo spirito collaborativo di cui il settore ha bisogno per l’obiettivo comune di fornire un trasporto aereo sicuro, affidabile ed efficiente. Come le compagnie aeree e altre aree di questo ecosistema, anche gli aeroporti sono aziende e sono interessati da aumenti dei costi nel settore al di fuori del loro controllo. È una realtà che stiamo tutti affrontando: alti costi energetici, inflazione e carenza di personale. Gli aeroporti hanno registrato un calo del 49% dei ricavi aeronautici nel periodo 2020-2021 e i costi sono aumentati mentre i ricavi non tengono il passo. Con i continui venti contrari economici e il traffico passeggeri globale che prevede una perdita del 33,1% nel 2022, lo stress finanziario avvertito dagli aeroporti non può essere assorbito. È importante ricordare che gli aeroporti sono attività ad alta intensità di infrastrutture, il che significa che hanno inevitabili costi fissi elevati. Inoltre, in futuro saranno necessari investimenti significativi per soddisfare la domanda e la transizione verso fonti energetiche sostenibili. Le compagnie aeree sono state in grado di aumentare le proprie tariffe nell’ultimo anno, il che è diverso dagli aeroporti che devono seguire i quadri normativi. Alla fine, l’aviazione è un ecosistema. Dobbiamo concentrarci sui vantaggi per i passeggeri e le comunità. E per questo tutte le parti dell’ecosistema devono essere sane”.

AERONAUTICA MILITARE: IL 61° STORMO BREVETTA 13 NUOVI PILOTI “FIGHTERS” – A distanza di due mesi dalla analoga cerimonia tenutasi a Lecce in Piazza Duomo alla presenza del Presidente della Repubblica, il 61° Stormo di Lecce Stormo di brevetta altri tredici allievi piloti: cinque tenenti dell’Aeronautica Militare italiana, due ufficiali austriaci, quattro greci e due della forza aerea dell’Arabia Saudita. L’evento si è svolto nella mattinata di venerdì 2 dicembre all’interno della base aerea di Galatina, e ha visto la presenza, accanto alle autorità locali e ad una rappresentanza del personale dell’aeroporto, anche dei familiari degli allievi, giunti in Puglia per festeggiare un momento che, da lunga tradizione aeronautica, rappresenta uno dei traguardi più importanti nella vita di un pilota. La scuola di volo salentina è oggi una realtà addestrativa avanzata, multinazionale e moderna, con alle spalle esperienza e tradizioni di oltre 75 anni nel comparto del “flight training”; un polo formativo dunque di assoluta e riconosciuta valenza internazionale che dispone di sistemi tecnologici all’avanguardia e che ospita allievi e istruttori provenienti da ogni angolo del Globo. Il Colonnello Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo e dell’aeroporto di Galatina, durante il suo intervento, ha voluto sottolineare come la cerimonia formale di consegna delle aquile sia il miglior riconoscimento del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del Reparto, sempre all’insegna del gioco di squadra, della passione per l’Arma Azzurra e dell’impegno quotidiano. Dopo aver ringraziato pubblicamente il suo personale, si è quindi complimentato con i nuovi giovani aviatori, spronandoli a considerare il prestigioso traguardo raggiunto, non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una nuova fantastica avventura al servizio del Paese e delle proprie Genti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET: NUOVE ROTTE NEL SUO UK NETWORK – easyJet ha aggiunto oggi nove nuove rotte alla sua rete britannica che decolleranno dall’estate 2023 da nove aeroporti in tutto il Regno Unito. Da Londra Luton a Murcia fino a tre volte a settimana dal 1° aprile 2023, da Bristol a Enfidha fino a due volte a settimana dal 27 marzo 2023, da Birmingham a Milano fino a tre volte a settimana dal 26 giugno 2023, da Manchester a Murcia fino a due volte a settimana dal 28 marzo 2023, da Liverpool a Corfù una volta alla settimana dal 4 giugno 2023, da Edimburgo a Catania fino a due volte a settimana dal 2 giugno 2023, da Glasgow a Porto fino a due volte a settimana dal 31 marzo 2023, da Jersey ad Amsterdam fino a due volte a settimana dal 1° aprile 2023, da Belfast a Rodi fino a due volte a settimana dal 3 giugno 2023. In vendita questa settimana anche i voli easyJet per l’autunno 2023, che potranno essere prenotati da domani 8 dicembre. easyJet serve 21 aeroporti del Regno Unito, offrendo oltre 463 rotte verso oltre 120 destinazioni dal Regno Unito verso l’Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa. easyJet ha inoltre annunciato oggi che sta espandendo la sua rete a Jersey con l’introduzione di un servizio estivo per Amsterdam, la sua prima rotta internazionale dall’isola. La nuova rotta si unirà ai servizi esistenti da Jersey a Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester, Liverpool e Glasgow, nonché alle rotte estive per Edimburgo e Belfast. Il lancio del nuovo servizio estivo è previsto per il 1° aprile 2023, operando due volte alla settimana il martedì e il sabato. easyJet ha anche rivelato i suoi piani di espansione all’aeroporto di Liverpool, annunciando che un ulteriore aereo della famiglia Airbus A320 sarà basato a Liverpool quest’estate. La compagnia aerea ha anche annunciato che lancerà una nuova rotta estiva tra Liverpool e Corfù. L’aeromobile A319 da 156 posti sarà basato a Liverpool per tutta la stagione estiva e si aggiunge a due Airbus A319 da 156 posti e quattro A320 da 186 posti che già servono i clienti della compagnia aerea a Liverpool. Il lancio della nuova rotta tra Liverpool e Corfù è previsto per il 4 giugno 2023, con partenze settimanali la domenica.

BOEING E ETHIOPIAN AIRLINES: HUMANITARIAN DELIVERY FLIGHTS CON NUOVI BOEING 737 MAX – Boeing ed Ethiopian Airlines hanno nuovamente collaborato per portare aiuti umanitari ai bisognosi, questa volta utilizzando i tre aerei 737-8 recentemente consegnati alla compagnia aerea per trasportare più di 12.000 Kg di rifornimenti ad Addis Abeba, Etiopia. “Ethiopian Airlines ha una lunga storia di collaborazione con Boeing sui voli umanitari”, ha affermato Mesfin Tasew, Group CEO of Ethiopian Airlines. “Questa è la nostra 43a consegna umanitaria con Boeing e siamo orgogliosi di collaborare con il loro team per portare ancora una volta questo supporto ad Addis Abeba”. Gli humanitarian delivery flights sono partiti dai Boeing’s Everett and Seattle Delivery Centers il 24 novembre, 26 novembre e 4 dicembre e contenevano forniture mediche, libri e materiale scolastico per i bisognosi. “Negli ultimi 30 anni, l’Humanitarian Flight Program ha aiutato migliaia di persone bisognose ad accedere a prodotti per cure critiche e aiuti umanitari”, ha dichiarato Cheri Carter, vice president of Boeing Global Engagement at Boeing. “Questi voli sono gli ultimi di una lunga eredità di servizio di Ethiopian Airlines per il popolo etiope e siamo grati per la loro continua collaborazione”. L’Humanitarian Delivery Flight Program di Boeing è stato lanciato nel 1992 come collaborazione tra l’azienda e i suoi clienti per aiutare a trasportare forniture di aiuti umanitari su aerei appena consegnati con stive altrimenti vuote. Ad oggi, ci sono stati più di 200 humanitarian delivery flights.

EUROWINGS SI ESPANDE A GRAZ AIRPORT – Eurowings sta espandendo in modo significativo la sua presenza all’aeroporto di Graz e nell’estate del 2023 amplierà la sua gamma di destinazioni. Con le nuove destinazioni Chania (Creta) e Larnaca, nonché Hurghada, Karpathos, Corfù, Kos e Rodi, sette destinazioni nelle popolari destinazioni turistiche Grecia, Egitto e Cipro sono in programma. È in fase di pianificazione un’espansione della capacità a Maiorca. Oltre all’espansione verso sud, Eurowings sta aumentando la sua gamma di collegamenti verso la Germania: la controllata Lufthansa collegherà Graz, capitale della Stiria in Austria, con Berlino e Amburgo nell’orario estivo 2023. Insieme ai collegamenti per Düsseldorf e Stoccarda, i viaggiatori da Graz potranno quindi scegliere tra un massimo di 25 voli settimanali verso le città tedesche. I viaggiatori d’affari in particolare beneficeranno di una maggiore flessibilità durante il loro viaggio. Nel corso di questa espansione, Eurowings stabilirà anche un aereo all’aeroporto di Graz, facendo di Graz l’undicesima base di Eurowings e parte del percorso di crescita della compagnia. “Siamo lieti di offrire la prossima estate un ampio programma di destinazioni attraenti da Graz, che sono in cima alla lista dei desideri di molti vacanzieri”, spiega il CEO di Eurowings, Jens Bischof. “Allo stesso tempo, stiamo collegando la Stiria in modo più forte di prima con le più importanti aree metropolitane tedesche. Sia i turisti che i viaggiatori d’affari beneficiano del nostro concetto di valore, che soddisfa le esigenze fondamentali dei viaggiatori aerei di oggi con flessibilità, comfort e sostenibilità”. “Amburgo e Berlino rappresentano un grande miglioramento del nostro programma di volo, di cui beneficerà anche la Stiria come sede turistica e commerciale”, spiegano Wolfgang Grimus e Jürgen Löschnig, Managing Directors of Graz Airport. “Con questo ampio programma, Eurowings diventerà uno dei nostri partner più forti”.