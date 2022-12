Boeing consegna il primo P-8A Poseidon alla Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha ricevuto il primo di quattro Boeing P-8A Poseidon maritime patrol aircraft in una cerimonia presso il Museum of Flight.

“In quanto nazione marittima, la consegna del P-8A garantirà alla Nuova Zelanda il mantenimento di una capacità di pattugliamento e risposta che proteggerà e sosterrà il law enforcement nella nostra Exclusive Economic Zone e in Southern Ocean”, afferma Sarah Minson, acting Deputy Secretary Capability Delivery, New Zealand Ministry of Defence. “Il P-8A assisterà anche i nostri vicini del Pacifico meridionale e fornirà capacità di ricerca e soccorso a lungo raggio”.

La pietra miliare arriva quattro anni dopo che il governo della Nuova Zelanda ha stipulato un accordo con la Marina degli Stati Uniti per il P-8A.

“Le impareggiabili capacità di pattugliamento marittimo multi-missione del P-8 forniranno alla Nuova Zelanda la possibilità di estendere la propria portata nel Pacifico e oltre”, ha affermato Philip June, vice president and program manager, P-8 Programs. “La Nuova Zelanda si unisce ad altri otto clienti globali, inclusa la vicina Australia, che hanno selezionato o già utilizzano il P-8 e beneficiano notevolmente delle sue long-range maritime surveillance and warfare capabilities”.

“Boeing Defence Australia fornirà servizi di supporto alla flotta neozelandese con il P-8 International Program.

I tre velivoli P-8 rimanenti della Nuova Zelanda sono tutti in fase avanzata di produzione e saranno consegnati nel 2023. L’aereo sostituirà l’attuale flotta neozelandese di sei P-3K2 Orion e sarà basato presso la Royal New Zealand Air Force Base Ohakea.

Ad oggi, la flotta operativa globale di P-8 ha accumulato più di 450.000 ore di volo. Il P-8 è un long-range anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance aircraft, in grado di operazioni su vaste aree, marittime e costiere. Inoltre, il P-8 svolge missioni umanitarie e di ricerca e salvataggio in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)