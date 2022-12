ICAO: l’International Civil Aviation Day sottolinea l’importanza dell’innovazione nel trasporto aereo

L’International Civil Aviation Day (ICAD), celebrato il 7 dicembre di ogni anno, commemora la firma da parte degli Stati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) nel 1944. Il presidente del Consiglio ICAO Salvatore Sciacchitano e il segretario generale Juan Carlos Salazar, hanno rilasciato dichiarazioni che promuovono il tema ICAD dell’ICAO Council: “Advancing Innovation for Global Aviation Development”.

“Durante la 40a sessione dell’Assemblea ICAO, nel 2019, i paesi hanno adottato una risoluzione sull’innovazione nell’aviazione, riconoscendo il potenziale significativo degli attuali sviluppi aeronautici e scientifici all’avanguardia per migliorare notevolmente la sostenibilità ambientale del trasporto aereo, oltre a aviation safety, efficienza, security, facilitazione e sviluppo economico. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo dell’ICAO nell’accompagnare i suoi Stati membri nell’integrazione di queste nuove tecnologie nel sistema dell’aviazione civile.

L’ICAO ha istituito un sito di innovazione online e sta lavorando per promuovere e accelerare l’adozione di nuove tecnologie e approcci a vantaggio della società civile. Ha anche lanciato un concorso giovanile globale correlato alla ICAO Innovation Fair di quest’anno.

Le innovazioni possono anche portare a processi di regolamentazione dell’aviazione più efficienti e snelli e sono in corso un nuovo ICAO Transformational Objective e un 2023-2025 Business Plan“, afferma ICAO.

Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, ha dichiarato: “Ogni anno, il 7 dicembre, la comunità globale celebra la Giornata internazionale dell’aviazione civile. Quest’anno celebriamo la Giornata internazionale dell’aviazione civile con un accresciuto senso di speranza e una grande fiducia per il futuro, con il tema Advancing Innovation for Global Aviation Development. Ma allo stesso tempo, la pandemia in declino ha rafforzato la nostra consapevolezza collettiva della fragilità del nostro villaggio globale e del ruolo fondamentale dell’aviazione nel mantenerlo connesso quando l’umanità ne ha più bisogno. Gli Stati che hanno partecipato alla 41a Assemblea ICAO di quest’anno hanno pertanto adottato importanti decisioni a sostegno della futura sicurezza, protezione e sostenibilità del trasporto aereo, compreso un accordo globale chiave per raggiungere la sua totale decarbonizzazione entro il 2050. Il tema del Consiglio ICAO per la Giornata internazionale dell’aviazione civile concentra pertanto i leader del settore pubblico e privato sul ruolo chiave che l’innovazione sta svolgendo nella realizzazione di questa nuova visione cruciale per il trasporto aereo del 21° secolo e, in quanto agenzia delle Nazioni Unite, l’ICAO continuerà a sostenere e accelerare il progresso tecnologico fondamentale necessario per garantire che l’aviazione possa continuare a fare la sua parte per il nostro mondo e le sue società”.

Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha dichiarato: “In questa Giornata internazionale dell’aviazione civile, l’ICAO promuove ancora una volta l’importanza fondamentale di consentire l’innovazione per lo sviluppo dell’aviazione, celebrando al contempo i recenti negoziati di grande successo dei paesi verso una nuova visione per voli globali più sostenibili e resilienti. Questo obiettivo globale a lungo termine concordato di azzerare le emissioni nette di carbonio del trasporto aereo entro il 2050 è ambizioso e raggiungibile e le innovazioni all’avanguardia nei carburanti, nella progettazione e nella propulsione degli aeromobili giocheranno un ruolo importante nel modo in cui lo raggiungeremo. Gli Stati hanno anche adottato alcune decisioni strategiche chiave quest’anno nell’Assemblea triennale su come preparare meglio il settore per la salute pubblica futura e altri tipi di crisi, e anche qui l’innovazione giocherà un ruolo fondamentale nel garantire le aspettative di ogni passeggero in termini di safety, security, salute, affidabilità e convenienza della loro esperienza di viaggio aereo. Diverse regioni del mondo hanno assistito a un pieno ritorno ai livelli di traffico aereo pre-pandemia per i viaggi passeggeri commerciali e continuano ad esserci prospettive positive per una ripresa completa del trasporto aereo mondiale, mentre continuiamo i nostri sforzi collettivi nella comunità dell’aviazione per ricollegare il mondo. Un futuro sostenibile e più resiliente per l’aviazione è pienamente realizzabile e, come sempre, lo realizzeremo collaborando con i nostri Stati membri, altri partner e parti interessate”.

(Ufficio Stampa ICAO)