Swiss: nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale di cabina

Swiss International Air Lines (SWISS) e kapers, il sindacato del suo personale di cabina, hanno raggiunto un accordo dopo solidi negoziati sui capisaldi di un nuovo contratto collettivo di lavoro (CLA). L’accordo, che segue gli accordi con le parti sociali dell’azienda per il proprio personale di terra e di cabina, segna un ulteriore importante traguardo per tutte le parti coinvolte.

“Sono molto lieto che, con questo nuovo accordo, abbiamo posto l’ultimo elemento costitutivo per darci una solida base con tutti i nostri gruppi di personale per gli anni a venire”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Con questo nuovo contratto collettivo di lavoro, miriamo a rendere il dovuto tributo alle eccezionali prestazioni e all’impegno del nostro personale di cabina negli ultimi anni e, contemporaneamente, a fornire la stabilità necessaria e prospettive allettanti per un futuro di successo nel 2023 e oltre”.

“Il CLA23 resterà in vigore per almeno cinque anni. Un elemento chiave del nuovo CLA23 sono i sostanziali aumenti generalizzati degli stipendi del personale di cabina. A partire dal 1° gennaio 2023, il salario iniziale mensile sarà aumentato a CHF 4000 e i salari esistenti saranno aumentati di almeno il 4% per tutti i livelli salariali. Gli aumenti più alti qui si vedranno con i membri dell’equipaggio di cabina nelle categorie salariali più basse, ma anche il personale di cabina di lunga data vedrà un notevole aumento dei loro stipendi mensili.

I membri dell’equipaggio di cabina beneficeranno anche di azioni per migliorare la pianificabilità della loro vita sociale, in particolare attraverso la pubblicazione anticipata dei loro turni mensili, nell’ambito del nuovo CLA23. E’ stato inoltre raggiunto un accordo sull’adozione di nuovi modelli di occupazione a tempo parziale, tra cui un modello “Study & Fly” che dovrebbe fornire agli studenti una maggiore flessibilità. Nel complesso, i miglioramenti concordati nell’ambito del CLA23 costeranno a SWISS circa 100 milioni di franchi di investimenti aggiuntivi nei prossimi cinque anni”, afferma SWISS.

Reto Schmid, Head of Cabin Crew: “Dopo alcune trattative molto difficili, sono ancora più lieto che abbiamo raggiunto un accordo su un nuovo CLA che offre vantaggi significativi per tutti i nostri membri del personale di cabina, sia in termini di remunerazione che di pianificabilità della loro vita privata”.

Le disposizioni complete del nuovo CLA23 saranno arricchite entro la fine di quest’anno. Il nuovo accordo proposto sarà quindi sottoposto ai membri di Kapers per la loro approvazione referendaria.

SWISS Magazine diventa digitale

Swiss International Air Lines (SWISS) comunica inoltre che intraprende oggi un nuovo viaggio con il suo SWISS Magazine. “Dopo 182 numeri, la storia di successo dell’edizione cartacea della pubblicazione è culminata quest’estate nell’edizione speciale del giubileo per celebrare il 20° anniversario della fondazione di SWISS. Ora, con effetto immediato, SWISS Magazine sarà disponibile in formato digitale, da consultare online ovunque e in qualsiasi momento.

La nuova piattaforma digitale porta storie e caratteristiche affascinanti su persone, luoghi e culture, insieme a approfondimenti dietro le quinte del mondo SWISS. Per il loro piacere di leggere in volo, i viaggiatori SWISS possono scaricare una selezione di tali articoli sul proprio dispositivo personale prima del volo e goderseli offline a bordo. Il nuovo SWISS Magazine non sarà solo un mensile: i lettori troveranno nuovi articoli e video costantemente aggiunti online”, afferma SWISS.

“Sono lieta che, con il nostro nuovo SWISS Magazine digitale, possiamo offrire ai nostri clienti e a tutte le altre parti interessate un prodotto di lettura per i nostri tempi che attinge direttamente anche al formato del suo predecessore cartaceo molto amato”, afferma Anja Beeler, SWISS’s Head of Strategic Communications & Content Creation. “Oltre ad affascinanti storie scritte, la nostra nuova piattaforma offre anche video entusiasmanti. E sfrutteremo tutte le possibilità di questo approccio multimediale per presentare ai nostri utenti il mondo dei viaggi, con storie dalla Svizzera e articoli sulla nostra compagnia”.

Le piattaforme esistenti come lo SWISS Blog, il Cargo Blog e World of SWISS saranno chiuse, con contenuti selezionati da questi trasferiti alla nuova piattaforma SWISS Magazine.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)