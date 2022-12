Air Greenland diventa operatore dell’A330neo e Flight Hour Services customer

Air Greenland ha preso in consegna un aereo widebody A330-800, diventando l’ultimo operatore del tipo.

“L’A330neo sostituirà gli aeromobili della generazione precedente nella flotta della compagnia, riducendo i costi operativi, migliorando l’efficienza ambientale e offrendo ai passeggeri un’esperienza impareggiabile. L’A330neo di Air Greenland ospiterà comodamente 305 passeggeri, con 42 posti in classe Premium e 263 posti in classe Economy.

Air Greenland ha inoltre siglato un accordo con Airbus per Flight Hour Services (FHS), che copre la fornitura di componenti e servizi di manutenzione. Basato su un modello di economia circolare e sulla riduzione dell’impronta di carbonio, l’Airbus FHS offre maggiore sostenibilità durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. Più di 1.200 aeromobili in tutto il mondo sono attualmente sotto contratto con Airbus FHS.

Per sottolineare la strategia di sostenibilità di Air Greenland, il volo di consegna sarà alimentato da una miscela del 30% di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Air Greenland opererà prima l’A330neo tra l’isola artica e la Danimarca, aggiungendo rotte nordamericane ed europee in un secondo momento”, afferma Airbus.

“L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort e design. Ciò include l’offerta di più spazio personale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e la possibilità di offrire i più recenti sistemi di intrattenimento in volo e piena connettività. Come per tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A330neo è dotato di uno state-of-the-art cabin air system che garantisce un ambiente pulito e sicuro durante il volo.

L’A330neo è la versione di nuova generazione del popolare widebody A330. Incorporando l’ultima generazione di motori Rolls-Royce Trent 7000, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche, l’aereo offre una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. L’A330-800 è in grado di volare 8.150 nm/15.094 km senza sosta.

A fine ottobre, la A330 Family aveva registrato un totale di oltre 1.700 ordini fermi, di cui 275 sono A330neo da 24 clienti”, conclude Airbus.

Rolls-Royce si congratula con Air Greenland per la consegna del suo primo A330neo con motori Trent 7000

Rolls-Royce oggi si è unita ad Air Greenland e Airbus per celebrare la consegna del primo A330neo della compagnia aerea, dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000. L’aereo dovrebbe entrare in servizio il 19 dicembre.

Per supportare la strategia di sostenibilità di Air Greenland, il volo di consegna sarà alimentato da una miscela al 30% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’aereo partirà dal Delivery Center di Airbus a Tolosa, Francia, e atterrerà al Kangerlussuaq Airport, l’hub principale di Air Greenland.

Come motore esclusivo per l’A330neo, il Trent 7000 è l’ultimo motore della famiglia Trent e ha recentemente raggiunto un milione di engine flying hours.

Jacob Nitter Sørensen, CEO di Air Greenland, ha dichiarato: “Il Trent 7000 è l’ultima engine technology e garantirà ad Air Greenland una piattaforma moderna, efficiente e il più sostenibile possibile per gli anni a venire”.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di equipaggiare il primo A330neo di Air Greenland, che non è solo una grande aggiunta alla loro flotta, ma anche alla Groenlandia in generale. Il volo inaugurale mostra l’impegno di Air Greenland a costruire operazioni più sostenibili e ci impegniamo a supportarli nell’operare questo eccellente aereo, per portare sostenibilità, efficienza e connettività”.

“Il Trent 7000, entrato in servizio per la prima volta nel novembre 2018, si basa sulle performance del Trent 700 combinate con la tecnologia del motore del Trent XWB. Beneficiando del più alto bypass ratio di qualsiasi motore Trent, il Trent 7000 offre un miglioramento del consumo di carburante del 14% per posto rispetto al suo predecessore e ridurrà significativamente il rumore. È già certificato per operare con un 50% blend di Sustainable Aviation Fuels (SAF) e presto sarà certificato per operare con 100% SAF“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)