Avio Aero: il GCAP è una cooperazione internazionale strategica per il caccia di prossima generazione

Avio Aero, a seguito del lancio del programma GCAP da parte dei governi italiano, britannico e giapponese, ha rilasciato una dichiarazione del suo Amministratore Delegato.

“Oggi segna un passaggio fondamentale per il GCAP (Global Combat Air Programme) una cooperazione internazionale strategica tra Italia, Giappone e Regno Unito per un caccia di prossima generazione. Avio Aero lavora con il nostro Ministero della Difesa, con le altre industrie italiane e con i nostri partners nel Regno Unito ed in Giappone per sviluppare la più avanzata tecnologia per il futuro sistema di propulsione e potenza. Avio Aero ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e supporta questa iniziativa con un’attenzione senza compromessi e con la competenza, impegno e passione delle nostre persone; guardiamo con grande positività al rafforzamento della collaborazione con i nostri partner internazionali e con la nostra rete nazionale tecnologica e industriale”, ha dichiarato Riccardo Procacci, amminstratore delegato di Avio Aero.

“Avio Aero è un business di GE Aviation che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. Oggi l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti innovative soluzioni tecnologiche per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping ma anche tecnologie dedicate alla produzione di trasmissioni, turbine e combustori.

La sede principale dell’azienda è a Rivalta di Torino, dove c’è anche il più grande insediamento produttivo, e altri importanti stabilimenti sono a Brindisi e Pomigliano d’Arco (Napoli) per un totale di oltre 4.300 dipendenti impiegati in Italia. All’estero conta uno stabilimento e un centro test in Polonia e un impianto produttivo in Repubblica Ceca, per un totale di oltre 900 dipendenti.

Attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a una consolidata rete di relazioni con le principali Università e centri di ricerca internazionali, Avio Aero ha sviluppato un’eccellenza tecnologica e manifatturiera riconosciuta a livello globale: un traguardo testimoniato dalle partnership siglate con i principali operatori mondiali del settore aeronautico”, conclude Avio Aero.

(Ufficio Stampa Avio Aero)