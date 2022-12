Rolls-Royce: l’industria del Regno Unito svolgerà un ruolo chiave nel nuovo Global Combat Air Programme

I partner del Regno Unito, sotto il Team Tempest, sosterranno il significativo sforzo annunciato oggi dai governi di Regno Unito, Giappone e Italia, che vedrà le tre nazioni costruire un programma veramente internazionale, con l’ambizione condivisa di sviluppare un next generation fighter aircraft nell’ambito di un nuovo Global Combat Air Programme (GCAP) (leggi anche qui).

“L’annuncio congiunto evidenzia gli stretti legami governativi, militari e industriali tra le nazioni e rafforza l’impegno internazionale del Regno Unito per future combat air. Il programma si baserà sui sostanziali progressi già compiuti nel Regno Unito da BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, Rolls-Royce e dal Ministero della Difesa del Regno Unito, che lavorano in collaborazione dal 2018 come Team Tempest per ricercare, valutare e sviluppare un serie di next generation future combat air systems capabilities”, afferma Rolls-Royce.

Il Primo Ministro ha dichiarato: “La sicurezza del Regno Unito, sia oggi che per le generazioni future, sarà sempre di fondamentale importanza per questo governo. Ecco perché dobbiamo rimanere all’avanguardia dei progressi nella tecnologia della difesa. La partnership internazionale che abbiamo annunciato oggi con Italia e Giappone mira a fare proprio questo, sottolineando che la sicurezza delle regioni euro-atlantiche e indo-pacifiche sono indivisibili. La prossima generazione di aerei da combattimento che progetteremo proteggerà noi e i nostri alleati in tutto il mondo sfruttando la forza della nostra industria della difesa, creando posti di lavoro e salvando vite”.

Alex Zino, Executive Vice President, Business Development and Future Programmes, Rolls-Royce Defense, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’annuncio di oggi e lo slancio positivo che stiamo costruendo con i nostri partner in Giappone e in Italia verso lo sviluppo della power and propulsion technology per il next generation fighter aircraft. Nel dicembre 2021 abbiamo annunciato l’obiettivo di progettare, costruire e testare congiuntamente un engine demonstrato. Questo lavoro sta procedendo bene ed è sulla buona strada per essere consegnato. L’annuncio di oggi rafforza le relazioni solide e di lunga data che apprezziamo sia con l’Italia che con il Giappone e non vedo l’ora di approfondire questa collaborazione attraverso questo programma”.

Charles Woodburn, Chief Executive BAE Systems, ha dichiarato: “Il lancio del Global Combat Air Program posiziona saldamente il Regno Unito, insieme a Giappone e Italia, come leader nella progettazione, sviluppo e produzione di next generation combat air capability. Con i nostri partner industriali del Regno Unito, non vediamo l’ora di rafforzare i nostri legami con le industrie giapponesi e italiane mentre lavoriamo insieme per realizzare questo programma di enorme importanza per la nostra difesa e sicurezza globale. L’accordo con il Giappone e l’Italia è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati nella UK Combat Air Strategy ed è destinato a creare e sostenere migliaia di posti di lavoro di alto valore e a beneficiare centinaia di aziende in tutto il Regno Unito, contribuendo alla prosperità economica a lungo termine e alla salvaguardia della combat air capability per le generazioni a venire”.

Mark Hamilton, Managing Director Electronics UK, Leonardo, ha dichiarato: “L’emergere di un unico programma internazionale, sostenuto da tre governi, rappresenta un importante punto di maturità per la nostra shared combat air vision e un forte voto di fiducia nella disponibilità dell’industria a consegnare il programma. In Leonardo, abbiamo il privilegio di essere una parte fondamentale di questo sforzo. Integrated sensing, non-kinetic effects and integrated communications (ISANKE & ICS) del futuro velivolo saranno al centro delle capacità del sistema, garantendo che le nostre forze armate possano rispondere efficacemente alle minacce del futuro. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri colleghi internazionali per fornire questa capacità critica”.

Chris Allam, MBDA Executive Group Director Engineering and Managing Director UK, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi è un passo significativo nell’internazionalizzazione del Combat Air System Programme, che determinerà un cambiamento radicale nelle capacità future e contribuirà a sostenere e sviluppare competenze critiche in tutta la defence industry. MBDA è stata fondata sul principio delle nazioni che lavorano insieme per fornire capacità sovrane, sfruttando l’innovazione e generando vantaggi economici. Vantiamo una storia orgogliosa di collaborazione con l’Italia e accogliamo con favore l’opportunità di rafforzare il nostro rapporto con il Giappone. Lavoreremo con partner industriali multinazionali per consentire un’integrazione senza soluzione di continuità, una rapida evoluzione e una rete di effetti per trasformare in realtà qualsiasi piattaforma, sensore o effettore”.

“L’UK combat air industry non solo sostiene la difesa e la sicurezza nazionale, ma il settore da 6 miliardi di sterline all’anno offre anche un valore economico e sociale sostanziale.

Nel Regno Unito, circa 2.500 persone stanno già lavorando al programma come parte del Team Tempest e del settore in generale. Oltre ai partner del Team Tempest, più di 580 organizzazioni sono già sotto contratto in tutto il Regno Unito, comprese 91 PMI e 26 istituzioni accademiche. I partner del Team Tempest hanno reclutato più di 1.000 apprendisti e laureati dal lancio del progetto nel 2018, con giovani a livello nazionale ispirati dall’opportunità di far parte di un combat air programme irripetibile.

I partner del settore del Regno Unito hanno già generato solide relazioni di lavoro con le loro controparti in Italia e Giappone, che progrediranno nel nuovo sviluppo congiunto. Questi includono IHI Corporation, Mitsubishi Electric e Mitsubishi Heavy Industries in Giappone, e Avio Aero, Elettronica e Leonardo in Italia.

Si prevede che GCAP genererà benefici tecnologici, industriali e sociali a lungo termine per i tre paesi partner e ispirerà la prossima generazione di talenti ingegneristici”, conclude Rolls-Royce.

