Emirates Flight Training Academy (EFTA) introduce 53 nuovi piloti nel settore dell’aviazione

Emirates informa: “Mentre il mondo dell’aviazione è alle prese con la carenza di piloti, la terza graduation ceremony dell’Emirates Flight Training Academy (EFTA) ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti addestrati presso la loro struttura.

Con l’ultima cerimonia, l’EFTA ha celebrato il superamento di tre traguardi importanti, tra cui il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019, più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti), più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020″.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Anni fa, ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un’enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell’aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. La cerimonia di oggi segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell’Emirates Flight Training Academy all’avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell’Academy all’industria aeronautica. Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri graduati e del nostro team EFTA”.

Il Captain Abdulla Al Hammadi, Vice President Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato: “Dire che i nostri cadetti, istruttori e i nostri team dell’EFTA hanno attraversato due anni incredibilmente turbolenti è un eufemismo. Abbiamo una grande ammirazione per lo spirito, la positività e il gusto con cui i nostri cadetti hanno affrontato i rigori della ground school e hanno navigato durante le loro flying lessons. Stanno dicendo addio all’accademia, non solo con una manciata di certificati, ma con una gamma di abilità professionali e di vita, una serie di competenze straordinarie e ricordi vibranti. Hanno lasciato il segno all’EFTA e siamo fiduciosi che cattureranno i cuori e le menti dell’industria aeronautica. Oggi segna il loro ultimo giorno di un viaggio e l’entusiasmante primo giorno di un altro viaggio”.

“La cerimonia ha suscitato una serie di emozioni quando i giovani laureati sono saliti sul palco, acclamati dalle loro famiglie e amici. E giustamente, poiché i giovani cadetti avevano completato con successo il rigoroso programma con 900 ore di ground-based training e 250 ore di flight instruction per ottenere la Integrated Air Transport Pilot Licence.

L‘EFTA ha anche premiato i cadetti più performanti e diligenti per i loro risultati in tutti gli aspetti del training programme.

Secondo l’ultima ricerca di Oliver Wyman, l’industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l’impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un previsto forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente”, prosegue Emirates.

“Situata a Dubai South, l’Emirates Flight Training Academy è stata lanciata da Emirates nel 2017 per addestrare i cittadini degli Emirati Arabi Uniti e gli studenti internazionali a diventare piloti. L’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 27 velivoli da addestramento per addestrare cadetti senza precedenti conoscenze di volo. La flotta EFTA è composta da 22 Cirrus SR22 G6 single-engine piston e 5 Embraer Phenom 100EV very light jet aircraft.

La struttura all’avanguardia dell’EFTA, pari a 200 campi da calcio, dispone di 36 moderne aule a terra, 6 simulatori di volo full motion, una torre di controllo del traffico aereo indipendente e una pista dedicata lunga 1.800 m.

Ground school (53 settimane): tutte le 36 aule sono dotate di due touchscreen da 86 pollici, che eseguono un training software su misura creato per EFTA da Boeing. I cadetti seguono 900 ore di formazione e accedono al materiale tramite i propri dispositivi, tutti collegati tra loro, creando un ambiente di formazione interattivo.

Flying school (250 ore): i cadetti si addestrano su simulators, single-engine Cirrus e Phenom jets”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)