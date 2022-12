Etihad Airways reintroduce la flotta A380

Etihad Airways ha annunciato che reintrodurrà quattro A380 dall’estate 2023, che opereranno Abu Dhabi e Londra. La mossa segue un aumento della domanda di viaggi aerei attraverso la rete della compagnia aerea e il feedback dei clienti per il ritorno di una delle più richieste esperienze di volo commerciale.

His Excellency Mohammed Ali Al Shorafa, Chairman, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “È meraviglioso annunciare il ritorno di questo splendido velivolo. La reintroduzione dell’A380 fornisce un ulteriore impulso alla capacità di Etihad nel mercato chiave del Regno Unito, con un effetto a catena per il più ampio GCC e il subcontinente indiano, che porterà più visitatori nella città di Abu Dhabi”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che questo sarà accolto con favore dai nostri ospiti che amano l’incredibile A380 di Etihad e le sue cabine pluripremiate. Abbiamo deciso che è giunto il momento di riportare alcuni dei nostri A380 nella flotta per soddisfare la domanda che li ha resi finanziariamente sostenibili. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente i nostri ospiti a bordo di questo straordinario aereo”.

“Gli A380 di Etihad dispongono di The Residence e di tre classi di cabina sull’aereo a due piani, inclusi 9 First Apartments, 70 Business Studios e 405 Economy Smart Seats. Ciò include 80 posti Economy Space con un pitch del sedile fino a 36 pollici.

Per la prima volta, Etihad prevede di offrire The Residence come optional extra per gli ospiti, per migliorare ulteriormente la loro prima esperienza.

La Lobby, a disposizione degli ospiti in First e Business class, è un’area lounge e bar servita situata tra le due cabine, dotata di divani in pelle, rinfreschi e una grande TV con connessione USB”, afferma Etihad Airways.

“Etihad prevede di restituire quattro dei suoi A380 alla flotta nell’estate del 2023, con l’intenzione di operare verso Londra Heathrow, liberando capacità per aumentare le frequenze sulle rotte esistenti e il lancio di nuove destinazioni.

Il ritorno degli A380 sarà supportato dall’aggiunta di cinque dei loro fratelli minori A320.

Etihad sta attualmente preparando l’aeromobile a volare di nuovo e parte di questa preparazione include il reclutamento e il training degli A380 teams, inclusi piloti, personale di cabina e personale tecnico di terra”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)