News Brevi – 09.12.2022

EVE SIGLA ACCORDO PER SVILUPPARE eVTOL OPERATIONS IN BRASILE E AMERICA LATINA – Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con FlyBIS Aviation Limited (“FlyBIS”), advanced air mobility start-up con sede a Caxias do Sul, nel sud del Brasile, per collaborare allo sviluppo delle operazioni eVTOL in Brasile e Sud America. In base all’accordo, FlyBIS acquisterà anche fino a 40 veicoli eVTOL di Eve. “Questa nuova collaborazione con FlyBIS ci consentirà di espandere il futuro della mobilità aerea nelle aree meridionali del Brasile e in altri paesi sudamericani”, ha dichiarato Andre Stein, Co-CEO di Eve. “Questa regione ha diverse aree turistiche ad alto traffico che beneficeranno delle operazioni eVTOL, rafforzando il nostro impegno a promuovere il mercato della mobilità aerea urbana in diverse regioni del mondo”. FlyBIS è diventata un’opzione promettente per la mobilità aerea nel sud del Brasile a breve termine ed è destinata a contribuire a cambiare e migliorare il modo in cui le generazioni future si sposteranno. Dopo aver avviato le operazioni negli stati meridionali del Brasile, FlyBIS prevede di espandere le operazioni nei paesi limitrofi e contribuire all’implementazione e allo sviluppo dell’Eve air mobility ecosystem. FlyBIS è supportato da Brave Aviation, la cui attuale flotta include Embraer Phenom 100 e altri velivoli. “Abbiamo un team forte in FlyBIS che lavora insieme all’eccezionale forza lavoro di Eve e alle risorse impareggiabili per sviluppare e implementare questo progetto nel modo più efficiente e sostenibile dal punto di vista finanziario”, ha affermato Gustavo Zanettini, co-fondatore e CEO di FlyBIS, che è anche consulente aeronautico e pilota di linea. “Il nostro team è molto motivato e fiducioso e lavoreremo per cambiare la mobilità aerea urbana delle generazioni future per un’esperienza più accessibile e pulita”. I veicoli FlyBIS sono inclusi nel portafoglio ordini leader del settore di Eve fino a 2.770 eVTOL.

DISCOVER QATAR E QATAR AIRWAYS: EDUCATIONAL TOURS PER GLI STUDENTI – Discover Qatar (DQ) offre tour appositamente progettati per mostrare le risorse educative e turistiche di alto livello del Qatar, nonché le caratteristiche distintive di Doha. “Realizzati su misura per studenti delle scuole e dei college di tutto il mondo, questi tour rappresentano un’opportunità unica per una visione olistica del principale ecosistema accademico del Qatar, immergendo gli ospiti nella cultura del paese. Attraverso questi tour, Discover Qatar mira a fornire esperienze di viaggio che migliorano la vita per consentire agli studenti di imparare oltre la classe”, afferma Discover Qatar. Mr. Steven Reynolds, Senior Vice President, Discover Qatar, ha dichiarato: “Il successo dello sviluppo e del lancio dei nostri tour educativi per studenti delle scuole e dei college è una testimonianza delle offerte dinamiche del Qatar come destinazione globale unica per le attività educative. Non vediamo l’ora di arricchire la crescita accademica degli studenti di tutto il mondo con risorse, approfondimenti ed esperienze delle principali istituzioni accademiche e culturali del Qatar”. “Con Qatar Airways, che attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo attraverso l’Hamad International Airport, il Qatar è una destinazione ideale per i tour educativi degli studenti. Gli studenti che arrivano a Doha scopriranno una città vibrante e lungimirante che presenta risorse di apprendimento senza pari. Gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono anche beneficiare dell’esclusivo programma Student Club di Qatar Airways, collegato dal programma fedeltà della compagnia aerea, ricevendo tariffe speciali sui voli, franchigia bagaglio extra, flessibilità per modificare le date dei voli, Super Wi-Fi gratuito a bordo e altro ancora. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport”, conclude Qatar Airways.

EASYJET: IN VENDITA I VOLI PER L’AUTUNNO 2023 – easyJet informa: “easyJet ha annunciato che i suoi voli per l’autunno 2023 sono ora in vendita e disponibili per la prenotazione. I posti su decine di migliaia di voli easyJet tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2023 sono ora disponibili per la prenotazione a tariffe basse, in tutta la rete europea, su easyJet.com e tramite l’app mobile. Per prenotare visitare easyJet.com”.

JETBLUE RICONOSCIUTA COME “BEST ECONOMY CLASS” AI 2022 TPG AWARDS – JetBlue ha annunciato oggi di essere stata premiata da The Points Guy (TPG) con un Editors’ Choice Award come Best Economy Class, in entrambe le categorie di compagnie aeree domestiche e internazionali. Questa è la terza volta che JetBlue vince il riconoscimento e segna il sesto premio Editors’ Choice della compagnia aerea dal 2018. “In JetBlue, crediamo che una grande esperienza e una tariffa bassa dovrebbero essere sinonimi”, ha affermato Joanna Geraghty, president and chief operating officer, JetBlue. “Questo riconoscimento come leader del settore arriva in un momento cruciale per JetBlue, mentre continuiamo a crescere e sfidare i Big Four, portando più concorrenza nel mercato”. The Points Guy (TPG) è una piattaforma multimediale di viaggi e lifestyle affidabile che si concentra sulla massimizzazione delle esperienze di viaggio riducendo al minimo la spesa.

AMERICAN AIRLINES: RICONOSCIMENTO PER L’AADVANTAGE® PROGRAM – Il programma AAdvantage® di American Airlines ha ricevuto due importanti riconoscimenti ai The Points Guy Editors’ Choice Awards 2022. Lo stato AAdvantage® Executive Platinum è stato nominato Best US Airline Elite Status e i Loyalty Points hanno ricevuto l’Innovation Award: Loyalty. “Siamo onorati che AAdvantage continui a essere riconosciuto come uno dei migliori programmi di fidelizzazione”, ha affermato Heather Samp, Managing Director of the AAdvantage program for American. “I nostri membri ci hanno ispirato a introdurre i Loyalty Points quest’anno e siamo rimasti entusiasti del feedback positivo che abbiamo ricevuto finora dai membri. Questo riconoscimento conferma che siamo sulla strada giusta. Non vediamo l’ora di continuare a offrire più valore ai membri di AAdvantage in futuro”. American ha introdotto i Loyalty Points nel marzo di quest’anno per semplificare la capacità dei membri AAdvantage di raggiungere lo status attraverso il programma. I membri guadagnano miglia e Loyalty Points quando volano, utilizzano una carta di credito AAdvantage per gli acquisti o interagiscono con più di 1.000 partner AAdvantage. I membri hanno ancora tempo fino alla fine di febbraio 2023 per guadagnare Loyalty Points sufficienti per raggiungere lo status nel programma e usufruire dei vantaggi dello status fino a marzo 2024. Il programma AAdvantage ha già ricevuto diversi premi da The Points Guy Awards.

SAS RICEVE L’APPROVAZIONE PER GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CON I SAS SCANDINAVIAN PILOTS UNION – SAS AB annuncia che l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha approvato i nuovi accordi di contrattazione collettiva precedentemente annunciati da SAS, nonché un accordo transattivo, con i SAS Scandinavia pilots unions. Il 19 luglio 2022, SAS ha annunciato di aver raggiunto nuovi accordi di contrattazione collettiva di 5,5 anni con i SAS Scandinavia pilots unions, soggetti all’approvazione del tribunale. I termini degli accordi collettivi di contrattazione, nonché il settlement agreement, sono stati approvati oggi dalla Corte. Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, commenta: “Continuiamo a fare progressi con SAS FORWARD e nel nostro Chapter 11 process. Oggi, gli accordi di contrattazione collettiva di 5,5 anni con i SAS Scandinavia pilots unions, che sono stati negoziati questa estate, sono stati approvati dalla U.S. Court. L’approvazione di oggi riflette il supporto e il contributo dei piloti al nostro piano di trasformazione SAS FORWARD, necessario per costruire una SAS forte e competitiva per le generazioni a venire”.

RYANAIR CHIEDE ALLA COMMISSIONE UE DI STOPPARE LE ESENZIONI ETS PER I VOLI A LUNGO RAGGIO – Ryanair ha criticato la Commissione europea riguardo il voto del Parlamento europeo per estendere l’ETS (tasse ambientali) ai voli a lungo raggio. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “L’incapacità della Commissione di sostenere il voto del Parlamento significa che i voli più inquinanti d’Europa (passeggeri a lungo raggio e in trasferimento) che creano la maggior parte delle emissioni del trasporto aereo dell’UE continueranno a essere esentati dal pagamento della loro giusta quota di tasse ETS. I passeggeri europei più sensibili ai prezzi e le loro famiglie viaggiano sui voli a corto raggio, molti verso gli Stati membri periferici come Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia, Malta e Cipro, che non hanno alternative al volo e sono costretti a pagare tutte le tasse ETS europee, mentre generano meno della metà delle emissioni del trasporto aereo dell’UE”.

IMBARCO NEGATO A DISABILE: ENAC EMANA ORDINANZA – ENAC in un comunicato informa: “Dobbiamo purtroppo ancora registrare un caso di imbarco negato a una passeggera con mobilità ridotta – afferma il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma – Appena ne abbiamo avuto notizia siamo subito intervenuti sollecitando i direttori di aeroporto affinché assicurino con una loro ordinanza la piena tutela dei diritti dei passeggeri”. “L’ordinanza deve prevedere – spiega il Presidente Di Palma – che i responsabili delle operazioni di imbarco, siano essi direttamente i vettori piuttosto che gli handler che assistono i vettori stessi, contattino subito il personale della Sala Amica, laddove presente, e in ogni caso il gestore aeroportuale e il Direttore Enac dell’aeroporto, al fine di consentire un intervento tempestivo in grado di fornire al passeggero la dovuta assistenza, assicurando la migliore soluzione possibile in merito alla problematica emersa”.

AIR CANADA INCREMENTA I VOLI VERSO GLI STATI UNITI – Air Canada ha annunciato oggi tre nuove rotte negli Stati Uniti, incluso il servizio da Toronto e Montreal per l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e da Toronto per Sacramento come parte del suo programma estivo transfrontaliero. Per l’estate 2023, Air Canada ripristinerà anche 13 servizi transfrontalieri e aumenterà le frequenze su più di una dozzina di rotte popolari verso gli Stati Uniti nel ricostruire la sua rete globale dopo la pandemia. “Air Canada è molto lieta di offrire ai clienti la scelta più ampia di qualsiasi vettore che vola negli Stati Uniti per l’estate 2023, dove opereremo più di 400 voli giornalieri su 95 rotte verso 47 destinazioni. Stiamo iniziando presto con nuove rotte per JFK sia da Toronto che da Montreal a partire dal 26 marzo e da Toronto-Sacramento a giugno. Inoltre, ripristineremo le rotte precedentemente sospese e aumenteremo le frequenze sulle rotte esistenti mentre ricostruiamo il nostro programma transfrontaliero”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President of Network Planning and Revenue Management at Air Canada.

DELTA CONCLUDE IL 2022 CON NUOVI RICONOSCIMENTI – Delta conclude il 2022 con riconoscimenti da The Points Guy, Popular Science e altri. “Delta continua a ricevere riconoscimenti per i suoi sforzi nel rendere il viaggio il più fluido e piacevole, con recenti riconoscimenti da The Points Guy, Popular Science, The Beat e Business Traveller USA, tra gli altri”, afferma Delta. “Solo quest’anno, Delta ha svelato trasformazioni dei terminal multimiliardarie, lanciato nuove esperienze a bordo, ampliato le partnership e molto altro ancora, il tutto per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile quando volano con noi”, ha dichiarato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “Delta è orgogliosa di essere la compagnia aerea più premiata d’America e ha ricevuto i massimi riconoscimenti da Business Travel News, Conde Nast Traveller e Forbes solo negli ultimi mesi”, conclude Delta.

NUOVO SPOT DI EMIRATES CON IL REAL MADRID – Emirates e Real Madrid stanno cercando di catturare l’attenzione degli appassionati di calcio con il lancio di due spot per attirare i clienti a viaggiare quest’inverno attraverso la rete della compagnia aerea di oltre 130 destinazioni tra cui Dubai. Il primo presenta le stelle del Real Madrid Luka Modric, Vinícius Júnior e Toni Kroos che passano la palla intorno al campo fino a raggiungere una delle destinazioni turistiche più popolari degli Emirati: le Maldive. Il secondo spot, con protagonisti gli stessi giocatori, riflette l’importanza di prendere buone decisioni. Gli annunci andranno in onda a dicembre in Spagna, Stati Uniti, Messico, Brasile, Arabia Saudita, Egitto e Indonesia su varie piattaforme di social media. Dal 2011 Emirates è lo sponsor globale del Real Madrid, riunendo due dei brand più riconosciuti nel mondo dell’aviazione e del calcio. Il “fly better” brand message viene mostrato dai principali club europei e internazionali, tra cui AC Milan, SL Benfica, Olympique Lyonnais e Arsenal. Oltre al calcio, Emirates ha anche una forte presenza in altri importanti sport come il tennis, il golf, il rugby e le corse di cavalli.