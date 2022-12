Rolls-Royce, Pratt & Whitney e Virginia Tech annunciano una nuova partnership di ricerca sull’impatto degli environmental contaminants

Rolls-Royce e Pratt & Whitney hanno firmato un accordo congiunto con Virginia Tech per una pre-competitive research incentrata sull’impatto dei contaminanti ambientali su aeroengine operation and testing.

Il progetto quadriennale sfrutterà la ricerca e l’esperienza interdisciplinare di Virginia Tech su engine operation, instrumentation, and geosciences, nonché le attuali relazioni di ricerca che sia Pratt & Whitney che Rolls-Royce hanno con l’università.

“In Virginia Tech, siamo onorati di avere l’opportunità di costruire sulle fondamenta delle nostre alleanze accademiche esistenti collaborando con Pratt & Whitney e Rolls-Royce su questo progetto”, ha dichiarato Changmin Son, Rolls-Royce Commonwealth Professor at Virginia Tech. “Il gruppo multidisciplinare, in collaborazione con Mechanical Engineering, Aerospace and Ocean Engineering, e Geosciences, lavorerà insieme per affrontare l’impatto dell’airborne particulate sugli aircraft engines, che rappresenta una grande sfida per l’industria aeronautica di oggi”.

Questo rapporto di ricerca prosegue la collaborazione di lunga data tra Rolls-Royce e Pratt & Whitney su questioni comuni all’industria aerospaziale. Le due società hanno collaborato a diversi progetti di ricerca governativi, tra cui uno studio incentrato sui volcanic ash damage agli aircraft engines.

Il lavoro su questo fronte ha avuto luogo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in tutto il mondo, con vari gruppi che hanno sviluppato alcune delle conoscenze di base necessarie prima di poter intraprendere modelli complessi. La collaborazione tra Pratt & Whitney, Rolls-Royce e Virginia Tech in questa iniziativa di ricerca è progettata per aggiungere i più complicati engine testing disponibili presso Virginia Tech, per sviluppare ulteriormente strategie di mitigazione e per fornire informazioni a queste basic research activities dalle actual engine operations.

“Rolls-Royce ha intrattenuto una forte relazione con Virginia Tech per decenni, collaborando a una varietà di progetti di ricerca per misurare e valutare le performance del motore in condizioni diverse”, ha affermato Lisa Teague, head of Emerging Technologies and Innovation at Rolls-Royce LibertyWorks. “Questo nuovo progetto di ricerca congiunto aiuterà l’industria a comprendere ulteriormente le airborne particles – un contributo chiave al degrado del motore – e il loro impatto sull’operatività”.

Gli effetti dannosi dell’ingestione di particelle sono preoccupazioni comuni nell’industria aerospaziale e possono portare all’invecchiamento accelerato del motore e alla perdita di performance.

“Pratt & Whitney vede questa come una grande opportunità per migliorare la nostra comprensione di base di un problema che è di fondamentale importanza per tutto il nostro settore”, ha affermato Frank Preli, vice president, Propulsion and Materials Technologies, Pratt & Whitney. “Virginia Tech ha competenze e strutture per aiutarci ad avere un impatto, mentre il team di ricerca congiunto indagherà i fondamenti delle particle (sand/dust) properties mentre le particelle passano attraverso il motore, con l’obiettivo di migliorare i metodi di analisi per prevedere meglio tali effetti”.

L’obiettivo a breve termine di questo lavoro è quello di sfruttare l’apprendimento dei test sui motori più piccoli, che verranno eseguiti su un motore Rolls-Royce M250®, per influenzare i programmi di test dei motori di grandi dimensioni, tenendo conto della differenza nell’architettura del motore e nelle condizioni operative. L’impatto dei contaminanti ambientali costa centinaia di milioni di dollari di perdite all’anno sia per le operazioni commerciali che militari, poiché i viaggi aerei si sono espansi in tutto il mondo. Si tratta di un problema sfaccettato che spazia da questioni scientifiche di base sulla chimica complessa dei contaminanti ambientali all’interno del motore, a fleet operations, maintenance procedures, engine design e persino alle previsioni meteorologiche. Copre una vasta gamma di questioni scientifiche fino a problemi di ingegneria pratica, che ben si adattano a un progetto incentrato su più discipline.

Il lavoro svolto su questo progetto avrà un impatto diretto sulla metodologia e sulle capacità di test di Rolls-Royce e Pratt & Whitney e soddisferà le esigenze dei clienti.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)