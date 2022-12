SAS offrirà oltre 5.000 voli settimanali la prossima estate, con un’importante espansione della capacità verso l’Italia

SAS aprirà 20 nuove rotte nell’estate del 2023, il che significa più di 5.000 voli settimanali verso oltre 100 destinazioni.

Il nuovo programma estivo include più di 200 rotte e il numero di voli continuerà ad aumentare sulle principali rotte domestiche, scandinave e internazionali, poiché si prevede che la domanda di viaggi continuerà ad aumentare.

Alla luce della forte domanda per destinazioni particolarmente popolari, la capacità complessiva di SAS verso il Mediterraneo è destinata a superare i livelli pre-pandemia. SAS sta aggiungendo voli a destinazioni popolari in Spagna da tutte e tre le capitali scandinave, nonché una quarta destinazione in Croazia, con l’inizio di un servizio Copenhagen – Zara.

Il summer traffic program prevede un’importante espansione della capacità verso l’Italia. SAS offrirà fino a 156 voli settimanali tra la Scandinavia e l’Italia, con il nuovo servizio da Oslo a Catania, Firenze e Venezia, nonché da Bergen a Milano. Inoltre, SAS sta aggiungendo voli verso destinazioni esistenti come Milano, Bologna e Roma. Milano sarà servita fino a tre volte al giorno da Copenhagen, fino a due volte al giorno da Stoccolma e fino a due volte al giorno da Oslo. L’espansione in Italia include anche più voli da Copenhagen a Firenze, nonché a Catania e Palermo in Sicilia.

Quest’estate SAS offre nove nuove destinazioni europee e una nuova rotta domestica in Norvegia. SAS vola da Oslo ad Antalya, Firenze, Catania, Venezia, Larnaca e Stoccarda, e da Bergen a Milano e Nizza. Vengono inoltre introdotte nuove rotte aggiuntive da Haugesund-Trondheim e Haugesund-Copenhagen, nonché una maggiore frequenza tra Ålesund e Copenhagen, fornendo in totale collegamenti ancora migliori nella parte occidentale della Norvegia.

Aggiungendosi a una già vasta rete internazionale di destinazioni sia intercontinentali che europee con partenza da Copenhagen, SAS quest’estate offre sette nuove rotte volando da Copenhagen a Porto, Larnaca, Antalya, Haugesund, Newquay/Cornovaglia e Zara, nonché New York JFK.

SAS si concentra inoltre costantemente sulle rotte domestiche in Danimarca e Svezia, con l’obiettivo di fornire collegamenti migliori tra gli aeroporti danesi e svedesi e le destinazioni europee. Il programma estivo include ulteriori partenze mattutine da Aalborg a Copenhagen, fino a otto al giorno. SAS servirà Aarhus-Copenhagen con un massimo di cinque voli giornalieri. SAS sta aumentando il numero di partenze tra Stoccolma e le maggiori destinazioni nazionali svedesi, come Luleå, Göteborg e Umeå. Inoltre, SAS offre quattro nuove rotte da Stoccolma ad Antalya, Ibiza, Montpellier e Vaasa.

Durante l’estate ci sarà un continuo aumento dei voli verso le principali capitali europee al fine di fornire ai viaggiatori la migliore connettività.

“Siamo lieti di presentare il nostro programma per questa estate e siamo lieti di vedere un continuo aumento della domanda di viaggi. L’offerta estiva include diverse nuove destinazioni e una capacità ampliata per destinazioni estive popolari già esistenti. SAS continuerà ad aggiungere nei prossimi mesi alla nostra già vasta rete nuove entusiasmanti destinazioni. Non vediamo l’ora che arrivi un’estate intensa e di accogliere i nostri passeggeri a bordo”, afferma Erik Westman, EVP & CCO, Network and Revenue management.

Nell’ambito del summer 2023 program, vengono introdotte le seguenti nuove rotte:

Oslo: Antalya, Firenze, Catania, Venezia, Larnaca, Stuttgart.

Bergen: Milano, Nizza.

Stockholm: Antalya, Ibiza, Montpellier, Vaasa.

Copenhagen: Antalya, Haugesund, Newquay/Cornwall, Larnaca, Porto, Zadar, JFK/New York.

Trondheim: Haugesund.

L’offerta estiva intercontinentale di SAS comprende nove destinazioni: Boston, Chicago, Los Angeles, New York/JFK, New York/Newark, San Francisco, Washington DC, Toronto e Shanghai. Più di 170 voli in totale saranno operati verso queste destinazioni.

Nel complesso, riguardo le rotte italiane, SAS volerà da Copenhagen verso Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma, Venezia. Da Oslo verso Catania, Firenze, Milano, Pisa, Roma, Venezia. Da Stoccolma verso Bologna, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma. Da Bergen verso Milano. Da Stavanger verso Milano.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)