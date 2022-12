GE Aerospace sviluppa il Service Technology Acceleration Center

GE Aerospace sta sviluppando un nuovo sito dedicato all’avanzamento di inspection repair and overhaul technology utilizzate negli aviation service shops di tutto il mondo.

“GE prevede di investire 14 milioni di dollari e portare 50 posti di lavoro nei prossimi due anni al Services Technology Acceleration Center (STAC), situato al 175 Progress Place nel Cincinnati suburb of Springdale, Ohio.

La STAC facility sarà dedicata allo sviluppo di engine services technologies and work processes, consentendo la collaborazione tra ingegneria e produzione. I team lavorano insieme per dimostrare la technology’s manufacturing readiness prima di scalarla per l’uso presso i service shops, accelerando l’ingresso nel mercato. La struttura di 85.000 piedi quadrati sarà utilizzata anche come centro di formazione per molte di queste tecnologie all’avanguardia, nonché come centro di formazione per i clienti di GE Aerospace“, afferma GE Aerospace.

“Questo investimento è una testimonianza del continuo impegno di GE per far progredire il nostro portafoglio di tecnologie di servizi leader”, ha affermato Russell Stokes, President & CEO, Commercial Engines and Services for GE Aerospace. “Stiamo creando un nuovo spazio dedicato allo sviluppo di tecnologie di automazione e robotica che possiamo distribuire presso i nostri Maintenance, Repair, and Overhaul shops su larga scala”.

Nicole Tibbetts, Chief Manufacturing Engineer for MRO at GE Aerospace, afferma: “Questo sito ha lo scopo di metterci in una posizione ancora migliore per accelerare le tecnologie che stiamo sviluppando e industrializzando, per servire i nostri clienti al minor costo e alla massima velocità possibile”.

“Il GE Aerospace Commercial Engine & Service franchise è responsabile a livello globale per on-wing support, repair, used materials and overhaul delle flotte delle compagnie aeree. Negli ultimi cinque anni, GE ha sviluppato e perfezionato una serie di tecnologie presso i propri centri di assistenza, tra cui:

GE 360 Foam Wash: un carrello inietta un detergente schiumogeno brevettato nei jet engine commerciali per rimuovere la polvere e le particelle di sporco ingerite durante il servizio. La schiuma raggiunge aree mirate all’interno del motore, contribuendo a ripristinare le performance e migliorare la fuel efficiency. La pulizia dei motori di un Boeing 777 con motore GE90 con 360 Foam Wash invece di un tradizionale lavaggio ad acqua ha il potenziale per risparmiare 35.500 galloni di carburante all’anno e le relative emissioni di CO2.

AI White Light Inspection: circa il 90% delle CFM56 engine airfoil fluorescent penetrant inspections presso il sito GE di Singapore vengono ora eseguite da un AI-powered robotic system. Questo sistema prende i dati da migliaia di turbine blades per conformarsi a uno standard tecnico che elimina la soggettività dall’ispezione.

Blade Inspection Tool (BIT): la OC Robotics’ BIT technology può essere eseguita mentre il motore è on wing. Offre ai clienti informazioni più chiare e coerenti sulle ispezioni dei motori degli aeromobili utilizzando una tecnologia AI all’avanguardia per estrarre le immagini interne e presentarle in un formato di facile utilizzo. BIT consente misurazioni di linee o aree sulle superfici del motore, consentendo all’utente di effettuare una valutazione accurata in merito alle condizioni dell’hardware e, in definitiva, alla manutenzione richiesta per quel motore”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)