Falcon Aviation Services aggiorna la sua flotta di elicotteri con un ordine per cinque Airbus H130

Il principale Emirati air charter and sightseeing helicopter tours operator Falcon Aviation Services ha ordinato cinque nuovi elicotteri Airbus H130 per aggiornare la sua flotta.

Secondo i termini di un accordo firmato al MEBAA 2022 show, Falcon Aviation Services accetterà gli elicotteri nel corso del prossimo anno per il rinnovo della sua flotta, utilizzata intensamente per i Falcon Tours sightseeing helicopter flights.

Il COO di Falcon Aviation Services, il capitano Ramandeep Oberoi, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aggiungere cinque nuovissimi H130 alla nostra flotta per le nostre helicopter sightseeing tours operations. Ciò rafforzerà la nostra presenza sul mercato e ci aiuterà a raddoppiare questa attività nel prossimi anni sia a Dubai che ad Abu Dhabi”.

Arnaud Montalvo, Head of Africa Middle East di Airbus Helicopters, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere questo importante voto di fiducia da un operatore altamente professionale che ha già una lunga esperienza con i nostri elicotteri”.

“L’elegante H130 è un intermediate single-engine helicopter con una cabina spaziosa per un pilota e fino a sette passeggeri, popolare tra i piloti che amano le sue sporty and safe flying qualities.

È l’elicottero più silenzioso sul mercato nella sua categoria, aiutato dal rotore di coda Fenestron di Airbus e dall’automatic variable rotor speed control, che lo rendono un vicino amichevole nelle città, con una firma acustica di 6 dB al di sotto degli international ICAO limits.

Il design semplice dell’H130, l’uso di materiali compositi e l’esperienza acquisita dalla matura famiglia Ecureuil di Airbus contribuiscono a ridurre i costi di manutenzione e a fornire un’elevata disponibilità”, afferma Airbus.

“Situata presso l’Abu Dhabi Al Bateen Executive Airport e il Dubai Al Maktoum International Airport, Falcon Aviation Services offre un’ampia gamma di operational and aviation support services, che includono oil and gas aviation support, maintenance repair & overhaul (MRO), business jet charters services and helicopter sightseeing tours, fixed base operator (FBO), aircraft management services and continuing airworthiness management (CAMO), heliport management and Inspection, tra gli altri”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Eric RAZ / AIRBUS Helicopters)