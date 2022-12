Loft Dynamics, precedentemente VRM Switzerland, raccoglie 20 milioni di dollari per trasformare il Virtual Reality Pilot Training

Loft Dynamics AG, creatore del primo e unico virtual reality (VR) simulator al mondo autorizzato da un importante regolatore dell’aviazione, ha annunciato il re-branding e la raccolta di 20 milioni di dollari in finanziamento. Questo è il primo round istituzionale dell’azienda, guidato dagli investitori tecnologici statunitensi Craft Ventures, Sky Dayton e Up Ventures.

Il finanziamento accelererà la crescita di Loft Dynamics nei mercati internazionali, in particolare negli Stati Uniti. Il rebranding da VRM Switzerland a Loft Dynamics posiziona l’azienda per l’espansione globale in un momento in cui la carenza di piloti ha raggiunto un punto di crisi e la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico non è mai stata così urgente.

“Dopo molti anni di sviluppo, siamo pronti ad espandere Loft Dynamics per diventare un’azienda globale e portare la nostra tecnologia e le nostre soluzioni di formazione nel mondo”, ha affermato Fabi Riesen, Co-Founder & CEO of Loft Dynamics. “Questo finanziamento arriva esattamente al momento giusto, in quanto saremo in grado di soddisfare la crescente domanda delle scuole di volo e accelerare la gamma di tipi di aeromobili che supportiamo”.

“Loft Dynamics serve già clienti come Airbus Helicopters, Air Zermatt, Colorado Highland Helicopters, Helitrans Norway, Meravo e Mountainflyers. Flight schools, airlines, fleet operators, governments, aircraft manufacturer stanno richiedendo una soluzione migliore per l’addestramento dei piloti. Con un minor numero di piloti che escono da enti militari e il ritiro in massa dei piloti durante la pandemia COVID-19, la necessità globale di piloti addestrati non è mai stata così alta. Loft Dynamics offre un pilot training altamente efficiente, eccezionalmente realistico, non inquinante e notevolmente meno costoso”, afferma Loft Dynamics.

“Quando imprenditori dalla mentalità aperta applicano una tecnologia innovativa a un obiettivo di sicurezza, sono possibili grandi cambiamenti in un breve lasso di tempo. Loft Dynamics sta aprendo la strada all’integrazione delle Virtual Reality applications in pilot training”, afferma Patrick Ky, Executive Director and head of the European Union Aviation Safety Agency (EASA). “L’EASA attende con impazienza di vedere quanto prima i safety benefits, in linea con l’obiettivo della EASA’s Rotorcraft Safety Roadmap di aumentare la sicurezza del 50% entro la fine del 2028 rispetto ai dati del 2017”.

“Loft Dynamics sostituisce i simulatori di volo legacy e rende l’addestramento più sicuro. I tradizionali full-motion flight simulators sono costosi e ingombranti, disponibili solo in centri di addestramento limitati costruiti appositamente per ospitarli. Di conseguenza, gli studenti sono costretti a completare la maggior parte del loro addestramento sull’aereomobile vero e proprio, il che è costoso e poco pratico per la maggior parte degli aspiranti piloti.

Negli ultimi sei anni, il team di ingegneri ed esperti di aviazione di Loft Dynamics ha sviluppato un’alternativa di addestramento più sicura, più accessibile e più realistica: un helicopter simulator che combina un high-resolution VR system, una dynamic six-degrees-of-freedom motion platform, un full-scale replica cockpit, in un pacchetto 10 volte più piccolo e circa 20 volte meno costoso rispetto ai tradizionali simulatori full-motion”, prosegue Loft Dynamics.

“In Airbus Helicopters, ci impegniamo a portare avanti la tecnologia per migliorare la sicurezza durante l’addestramento”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice-President Customer Support & Services at Airbus Helicopters, partner strategico e cliente di Loft Dynamics. “Il simulatore Loft Dynamics consente ai piloti di addestrare regolarmente l’intero range di normal, abnormal and emergency procedures, oltre a tutti i tipi di condizioni meteorologiche, in modo sicuro e coinvolgente in qualsiasi parte del mondo”.

“A differenza dei simulatori tradizionali, la Loft Dynamics training platform offre una grande flessibilità per i nuovi moduli, consentendo ai piloti di formarsi per ciò che incontreranno nella vita reale prima di incontrarlo. Volo in montagna, operazioni notturne, recupero da condizioni meteorologiche e da vento, salvataggio, trasporto di carichi con imbracatura: le possibilità di creare e addestrare scenari sono infinite.

Loft Dynamics è il primo e unico VR full motion simulator al mondo qualificato da un importante regolatore dell’aviazione, con l’autorizzazione dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel maggio 2022 come EASA FTD Level 3 Flight Simulation Training Device (FSTD) per l’Airbus H125 (sviluppato in collaborazione con Airbus Helicopters), il più popolare single-engine turbine helicopter al mondo, e il Robinson R22, il più popolare piston helicopter. Ciò significa che i piloti possono addestrarsi nei Loft Dynamics simulators e ricevere crediti come se fossero sull’aereo vero e proprio. La piena equivalenza non è mai stata concessa a un VR system prima d’ora”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)