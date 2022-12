News Brevi – 10.12.2022

DECOLLANO I VOLI DIRETTI DI QANTAS DALL’AUSTRALIA A SEOUL – Qantas lancia oggi voli verso un’altra nuova destinazione internazionale, con servizi diretti tra Sydney e Seoul che decollano per la prima volta in quasi 15 anni per soddisfare la crescente domanda. I voli Qantas di 11 ore per Seul opereranno quattro giorni alla settimana durante l’alta stagione estiva con un aereo Airbus A330. I voli opereranno tre volte a settimana tra maggio e ottobre. I voli si aggiungono al servizio Sydney-Seoul di Jetstar, iniziato il mese scorso e che opera tre giorni alla settimana. Insieme, questi voli offrono ai clienti più di 200.000 posti sulla rotta all’anno e la possibilità di volare a Seul sei giorni alla settimana, con una compagnia aerea premium o low cost. Il CEO di Qantas Domestic and International, Andrew David, ha affermato: “Quello che abbiamo visto quest’anno è che non c’è carenza di australiani che vogliono viaggiare di nuovo all’estero e sappiamo che la Corea del Sud è in cima alla lista per molti. Anche l’Australia è cresciuta in popolarità come destinazione per i viaggiatori sudcoreani, quindi siamo lieti di accogliere più visitatori giusto in tempo perché possano vivere l’estate a Sydney e oltre. Abbiamo avuto una risposta fantastica da parte dei viaggiatori in entrambe le direzioni da quando i biglietti sono stati messi in vendita per la prima volta, con una forte domanda, in particolare durante il prossimo periodo di alta stagione, il che è eccezionale per il turismo australiano e per gli operatori delle piccole imprese. La combinazione di Qantas e Jetstar ci consente di offrire opzioni di viaggio business, premium leisure e low cost a una destinazione che si rivolge a diversi budget, con buoni collegamenti per chi viaggia da e verso altre parti dell’Australia”. Seoul è una delle 28 destinazioni internazionali in cui Qantas ha ripreso a volare o dove ha lanciato nuovi servizi da quando sono stati riaperti i confini australiani. Delle 28 destinazioni internazionali, otto delle rotte sono verso paesi che non facevano parte della rete pre-COVID di Qantas, tra cui Corea del Sud, Italia e India. Il volo Qantas QF87 è partito da Sydney alle 9:35.

AIR FRANCE-KLM: DECISIONI DEL BOARD RIGUARDO IL CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTOR – A seguito della sua riunione odierna, l’Air France-KLM Board of Directors ha deciso di presentare una risoluzione al 2023 Annual General Meeting per modificare l’articolo 26 dello statuto di Air France-KLM al fine di specificare che quando il limite di età sarà raggiunto dal Chair of the Board of Directors durante il suo mandato, continuerà ad esercitare le sue funzioni di Chair of the Board of Directors fino alla scadenza del suo mandato. Il ruolo e le responsabilità del Chair rimarrebbero invariati e in conformità con le disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni di Air France-KLM. Il Board of Directors ha inoltre deliberato che le funzioni di Anne-Marie Couderc come Chair of the Board of Directors of Air France-KLM siano così prorogate fino al termine del suo mandato di director, ovvero fino alla data del 2024 Shareholders Meeting convocato per l’approvazione del bilancio 2023, previa modifica dell’art. 26 dello statuto sociale, al prossimo General Meeting of Shareholders. Il Board of Directors ha sottolineato che tale modifica garantisce la futura coerenza all’interno del Board, allineando la durata del mandato del Chairman of the Board con la durata del suo mandato di director. Il Nomination and Governance Committee of the Board of Directors ha avviato un approfondito processo di individuazione del successore del Chair.

LA NORTH EAST ALLIANCE AGGIUNGE NUOVE DESTINAZIONI – American Airlines e JetBlue Airways stanno aumentando ulteriormente i voli per i viaggiatori nel nord-est. Le compagnie aeree hanno annunciato che aggiungeranno una varietà di nuove destinazioni non-stop dal New York LaGuardia Airport (LGA), dal Newark Liberty International Airport (EWR) e dal Boston Logan International Airport (BOS) nel 2023. I nuovi servizi, che includono molte rotte attualmente solo volate da un altro vettore, sono possibili grazie a JetBlue e all’innovativa Northeast Alliance (NEA). La NEA offrirà quasi 300 partenze giornaliere dall’aeroporto John F. Kennedy (JFK) di New York e servirà 49 dei 50 principali mercati globali nel 2023. Nei tre principali aeroporti di New York, la NEA effettuerà più di 500 partenze giornaliere l’anno prossimo, oltre a quasi 200 partenze giornaliere da Boston. “Offrire ai clienti più scelte per i viaggi è una parte fondamentale della Northeast Alliance”, ha affermato Anmol Bhargava, Vice President of Global Alliances and Partnerships, American. “Siamo lieti che con il nostro partner, JetBlue, ora serviremo 45 dei 50 principali mercati nazionali da LGA”. “La Northeast Alliance sta offrendo più tariffe basse e un ottimo servizio di JetBlue a un maggior numero di clienti”, ha dichiarato Dave Fintzen, JetBlue’s Vice President of Northeast Alliance. “Mentre continuiamo a migliorare la Northeast Alliance e a collegare più destinazioni con nuove scelte non-stop, i clienti hanno finalmente un’alternativa convincente ai vettori che hanno dominato il mercato per troppo tempo”. JetBlue e American hanno annunciato l’alleanza innovativa nel 2020 per aumentare la concorrenza nel nord-est. La NEA ha creato un terzo concorrente su vasta scala a New York sotto forma di una rete virtuale che colma le lacune competitive di lunga data. Allo stesso modo, a Boston l’alleanza sta favorendo una maggiore crescita di entrambi i vettori, poiché American espande la sua offerta globale di prodotti e JetBlue estende le sue tariffe basse e prodotti di alta qualità a nuovi mercati. Finora, la NEA ha portato a circa 50 nuove rotte da JFK, LGA, BOS ed EWR; un aumento delle frequenze su oltre 130 rotte esistenti; 90 rotte non-stop con capacità aumentata; 17 nuove rotte internazionali lanciate. American inoltre opererà ulteriori voli transatlantici da Dallas Fort Worth (DFW) a Parigi (CDG) e Roma (FCO) a partire da aprile. Ulteriori frequenze saranno aggiunte anche da Miami (MIA) a Londra (LHR) e San Paolo, Brasile (GRU). Inoltre, la compagnia aerea aggiungerà nuovamente alla sua rete diverse rotte internazionali che sono state tagliate a causa della pandemia e dei ritardi nella consegna degli aerei.

ANA PRIMA COMPAGNIA IN ASIA CON OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI APPROVATO DA SBTi – ANA HOLDINGS INC. annuncia che il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (CO2) è stato ora approvato dalla Science Based Targets Initiative (SBTi). In qualità di prima compagnia aerea in Asia a ricevere l’approvazione, ANA HD continuerà a rafforzare la propria gestione ESG verso l’obiettivo di raggiungere net zero entro l’anno fiscale 2050. Il Gruppo ANA ha stabilito obiettivi per ridurre l’intensità di carbonio del 29% nell’anno fiscale 2030, rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2019. Inoltre, il Gruppo ANA aumenterà i suoi sforzi per ridurre del 27,5% le emissioni di CO2 derivanti dall’elettricità e dal carburante utilizzato nelle strutture e dai veicoli aeroportuali nell’anno fiscale 2030, rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2019. Gli obiettivi riguardanti le emissioni di gas serra derivanti dalle operazioni del Gruppo ANA sono coerenti con le riduzioni necessarie per mantenere il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C. Il Gruppo ANA concentrerà i propri sforzi sulle strategie di gestione ESG, con l’SBT che funge da tabella di marcia per fornire indicazioni per il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette zero entro l’anno fiscale 2050. Le attività relative al trasporto aereo sono incentrate su miglioramenti operativi, innovazione tecnologica negli aeromobili e altri equipaggiamenti (introduzione di aeromobili a basso consumo di carburante), utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) e altre misure per ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, la riduzione delle emissioni di CO2 dal consumo di carburante ed elettricità diversi dal trasporto aereo è anch’essa una questione importante per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e ANA HD sta pianificando di convertire i veicoli aeroportuali in veicoli elettrici/FCV (celle a combustibile) e utilizzare energia rinnovabile nelle strutture e negli uffici.

ANNE NOLAN ENTRA A FAR PARTE DEL BOARD DI RYANAIR. MICHAEL O’LEARY ESTENDE IL CONTRATTO DI CEO DEL GRUPPO FINO A LUGLIO 2028 – Ryanair Holdings plc ha annunciato la nomina di Anne Nolan (ex presidente dell’Irish Aviation Authority – IAA) nel suo Board come Non Executive Director (NED). Il Gruppo ha inoltre confermato di aver raggiunto un accordo con il CEO del Gruppo, Michael O’Leary, per estendere il suo contratto da luglio 2024 a luglio 2028. Stan McCarthy, Ryanair’s Chairman, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad Anne Nolan nel Board come nuovo NED di Ryanair. Anne apporta al ruolo una notevole esperienza in materia di aviazione, affari e regolamentazione. Non vediamo l’ora di lavorare con lei nei prossimi anni per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita e ambientali di Ryanair. Il Board è inoltre lieto che Michael O’Leary abbia accettato di estendere la sua leadership del Gruppo Ryanair fino a luglio 2028. Durante questo periodo Michael supervisionerà la crescita del Gruppo fino a 225 milioni di passeggeri all’anno e, con il supporto e la supervisione del Board, svilupperà la strategia del Gruppo fino alla fine del decennio. Questa estensione del contratto, che ha comportato un ampio impegno con azionisti e proxy advisor, è soggetta all’adozione di una politica retributiva modificata che sarà presentata all’AGM Ryanair del 2023″.

DELTA RIPRENDE I VOLI VERSO L’AVANA DA MIAMI – Delta Air Lines sta riavviando il suo servizio per L’Avana, Cuba, con due voli diretti giornalieri dall’aeroporto internazionale di Miami (MIA) a partire dal 10 aprile 2023. Con questo riavvio, i clienti che viaggiano attraverso Miami avranno accesso a 203 voli settimanali diretti in 10 aeroporti statunitensi. I voli opereranno su un aeromobile Airbus A320 con una scelta tra First Class, Delta Comfort+ o Main Cabin. Tutti i clienti sui voli da Miami a L’Avana possono usufruire gratuitamente di Delta Studio con oltre 1.000 ore di intrattenimento on-demand in volo e contenuti esclusivi curati dai partner da Peloton e Spotify. Delta è tornata sul mercato cubano nel 2016 dopo una pausa di 55 anni, ma ha sospeso il servizio nel marzo 2020 in risposta al COVID-19. In linea con la continua forte domanda, Delta rimane impegnata a ripristinare completamente la sua rete entro la prossima estate, come condiviso neI risultati finanziari del trimestre di settembre 2022.

ENAC: IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL MINISTRO URSO – ENAC informa: “Il futuro del comparto aerospaziale, dalla ripresa industriale post Covid-19 alla realizzazione dello spazioporto di Grottaglie: questi alcuni dei temi dell’incontro di oggi tra il Ministro Adolfo Urso e il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Percorso comune e collaborazione istituzionale per dare concretezza alla Mobilità Aerea Avanzata che, attraverso l’innovazione tecnologica, può diventare volano economico e sviluppo del sistema Paese”.

ICAO: RICONFERMATO IL PRESIDENT OF AIR NAVIGATION COMMISSION – Il 28 novembre 2022 l’ICAO Council ha deciso per acclamazione di nominare nuovamente Padhraic Kelleher come President of the Air Navigation Commission (ANC) per un secondo mandato di un anno, a partire dal 1° gennaio 2023. “Kelleher è stato inizialmente nominato dal governo del Regno Unito, con il suo mandato iniziale che è iniziato il 1° gennaio 2022. Dal 2018 è ANC Commissioner presso l’ICAO. L’Air Navigation Commission (ANC) considera e raccomanda Standards and Recommended Practices (SARPs) and Procedures for Air Navigation Services (PANS) per l’adozione o l’approvazione da parte dell’ICAO Council. La Commissione è composta da diciannove membri che hanno ‘qualifiche adeguate ed esperienza nella scienza e nella pratica dell’aeronautica’, come delineato nella Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). Sebbene gli ANC Commissioners siano nominati da specifici Stati membri ICAO e nominati dal Council, non rappresentano gli interessi di uno Stato o di una Regione in particolare. Agiscono piuttosto in modo indipendente e utilizzano la loro esperienza nell’interesse dell’intera comunità dell’aviazione civile internazionale. Inoltre, un certo numero di persone provenienti dagli Stati e dall’industria partecipano all’ANC in qualità di osservatori”, afferma ICAO.

EMIRATES INCREMENTA IL SUO INVESTIMENTO IN SUD AFRICA – Dopo l’Emirates Dubai 7s, Emirates torna come sponsor ufficiale del Cape Town Sevens dal 9 all’11 dicembre 2022. “Emirates è stato un fermo sostenitore di questo evento, che fa parte del suo più ampio investimento nello sport del rugby in Sud Africa. Il torneo arriva giusto in tempo poiché la compagnia aumenta i suoi servizi per Città del Capo, raddoppiando ogni giorno a partire dal 1° febbraio 2023. Le solide partnership di Emirates nel rugby si estendono anche ai South African Emirates Lions e alla loro sede, l’Emirates Airline Park. Emirates è uno dei maggiori sostenitori mondiali dello sport del rugby, come dimostrato dal suo ampio portafoglio di partnership globali. La compagnia aerea ha sponsorizzato per la prima volta la Rugby World Cup 2007 in Francia come sponsor del torneo, e da allora il rapporto è cresciuto fino a diventare un partner mondiale per le Rugby World Cup 2011, 2015 e 2019, tenutasi rispettivamente in Nuova Zelanda, Inghilterra e Giappone. Emirates continuerà ad essere Worldwide Partner della Rugby World Cup 2023 in Francia e della Rugby World Cup 2027 in Australia. Nella base della compagnia aerea di Dubai, il torneo Emirates Dubai 7s si svolge da più di 50 anni e la compagnia aerea è stata determinante nell’accrescere il suo status internazionale quando ha iniziato il suo supporto nel 1987 in collaborazione con World Rugby”. “Emirates serve il Sudafrica da 27 anni e ha collegato oltre 20 milioni di viaggiatori da e per il Sudafrica via Dubai e oltre alla sua rete globale. Emirates porta nuove opportunità di viaggio, scelta e convenienza per i clienti che viaggiano da e verso il Sudafrica con servizi aggiuntivi per Città del Capo, Johannesburg e Durban. Città del Capo sarà servita con doppi servizi giornalieri a partire dal 1° febbraio 2023 e la compagnia amplierà il suo programma da e per Johannesburg con tre voli giornalieri dal 1° marzo 2023. L’aumento dei voli fa parte del costante impegno della compagnia aerea a sostegno dell’economia e del turismo del Sudafrica”, conclude Emirates.