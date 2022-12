Air France rivisita la sua lounge a Munich Airport

Il 12 dicembre 2022 Air France ha presentato la sua lounge completamente ridisegnata nel Terminal 1 del Munich-Franz Josef Strauss International Airport, Germania.

“La compagnia aerea continua ha elevare i suoi prodotti e servizi offrendo ai suoi clienti uno spazio aeroportuale ridisegnato che celebra l’esperienza di viaggio in stile francese, un’oasi di pace ideale per rilassarsi, lavorare o mangiare qualcosa prima del volo.

Dedicata ai clienti Business e Flying Blue Elite Plus di Air France, KLM e delle Skyteam partner airlines, la lounge è aperta tutti i giorni dalle 5:15 alle 20:30. Ha una superficie di 227 mq e 75 posti a sedere. I clienti che viaggiano nelle cabine Economy e Premium Economy possono anche acquistare l’accesso alla lounge per 25 euro o 6.000 miglia, in base alla disponibilità di spazio.

Elegante e caldo, l’intero spazio è caratterizzato dai colori Air France – sfumature di blu, grigio e tocchi di rosso – così come l’accento, company’s brand symbol, e il cavalluccio marino alato, l’emblema storico che ricorda la sua ricca storia. Schermi in metallo laccato champagne strutturano le diverse aree. L’arredamento è stato scelto con cura e comprende l’iconica poltrona Egg e le creazioni di designer francesi come Pierre Paulin, Patrick Jouin e i fratelli Ronan e Erwan Bouroullec. Air France predilige anche materiali nobili e naturali come il rovere e la pelle”, afferma Air France.

“La lounge dispone di un’ampia sala da pranzo che promuove la cucina francese. Un comodo divano e poltrone in pelle ricordano le brasserie parigine. L’offerta gastronomica cambia durante la giornata e si basa su piatti salati o dolci, invitando gli ospiti alla scoperta dei sapori di stagione. Sono inoltre disponibili pasti sani e vegetariani, tra cui zuppe e insalate gourmet. È disponibile una vasta gamma di bevande alcoliche e analcoliche, inclusi vini e birre locali. Sono previste water fountains per limitare il consumo di plastica monouso.

Una nuova area di coworking permette a tutti di lavorare su un grande tavolo con caricatori a induzione. Air France sta inoltre introducendo un’area dedicata ai suoi clienti La Première e Flying Blue Ultimate. Dotata di arredi specifici tra cui un ampio divano e comode poltrone, è pensata per fornire tutta la riservatezza e il comfort necessari per lavorare o riposare in uno spazio privato.

La lounge dispone di un ingresso attrezzato con chioschi per un accesso facilitato, Wi-Fi gratuito e numerose prese elettriche e USB in prossimità delle sedute. Un’offerta per la stampa digitale è disponibile anche sull’app Air France Play”, prosegue Air France.

“Quest’inverno Air France offre 6 voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Munich Airport. KLM collega anche il suo hub di Amsterdam-Schiphol alla capitale bavarese con 5 voli giornalieri”, conclude Air France.

