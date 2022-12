Emirates: nuova offerta per i viaggiatori che acquistano un biglietto a/r per Dubai

Emirates informa: “Dal 9 al 29 dicembre 2022, i viaggiatori che acquistano un biglietto di andata e ritorno per Dubai con Emirates potranno usufruire anche di un pass gratuito di 24 ore per il tour in autobus Hop-On Hop-Off di City Sightseeing. Con questo annuncio, Emirates propone una nuova offerta per i viaggiatori che stanno pianificando la loro fuga invernale a Dubai.

Il giro turistico, che include un’opzione pomeridiana e una serale, accompagnerà i viaggiatori in un viaggio verso le più famose attrazioni della città. Dall’edificio da record più alto del mondo, il Burj Khalifa, al più grande giardino fiorito naturale del mondo che vanta oltre 50 milioni di fiori e 250 milioni di piante, il Dubai Miracle Garden: si può visitare qualsiasi cosa durante il tour.

Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai acquistati utilizzando il codice SEEMORE fino al 29 dicembre 2022. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio aderenti all’iniziativa, per viaggi dal 15 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 in qualsiasi classe di volo”.

“Con Emirates, ogni viaggiatore che visita Dubai durante la stagione invernale avrà l’imbarazzo della scelta. Da spiagge assolate e numerose attività fino all’ospitalità di altissimo livello, passando dalle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze di livello globale.

My Emirates Winter Pass: i clienti che volano verso Dubai potranno semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di punti vendita al dettaglio, per il tempo libero e di ristorazione, nonché a famose attrazioni e spa di lusso, per usufruire di fantastici sconti in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Per vedere tutte le offerte My Emirates Pass, visitare il sito www.emirates.com/myemiratespass.

Partner Skywards: i membri del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, potranno guadagnare Miglia con le spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti e riscattare queste Miglia per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni e attualmente opera 36 voli settimanali dall’Italia a Dubai.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://www.emirates.com/it/italian/. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

